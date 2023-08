Vrouwenvoetbalploeg van Spanje weet ondanks controverses toch succes te boeken

Spaanse bondscoach Jorge Vilda. Beeld FIFA via Getty Images

Als er ooit een verkiezing komt voor meest koppige mens op aarde maakt Jorge Vilda een serieuze kans om te winnen. Hoeveel trainers blijven zitten als een kleine twintig spelers in opstand komen? De bondscoach van de Spaanse voetbalsters deed het en mag nu hopen dat de aanhouder de wereldtitel wint.

Daarvoor moet vrijdag eerst Nederland worden verslagen. Het lijkt een onmogelijke opgave voor een ploeg met zoveel interne spanningen, maar Spanje en Vilda hebben op dit WK al laten zien over veel veerkracht te beschikken. Na de grootste nederlaag in tijden – 4-0 tegen Japan – volgde een galavoorstelling in de achtste finale waarin Zwitserland met 5-1 werd verslagen.

Een knappe comeback, zeker in de wetenschap dat sommige speelsters een paar maanden geleden nog geen woord met elkaar wisselden. Toen de selectie voor het WK werd gepresenteerd, hield meer dan de helft de handen op elkaar toen Vildas naam werd omgeroepen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

De strubbelingen kwamen naar boven toen vijftien internationals in september een verklaring naar buiten brachten. Daarin beschreven ze in dramatische termen dat ze ontevreden waren over de gang zaken bij het nationale team. Die zou een negatieve impact hebben op hun ‘emotionele staat’ en hun ‘gezondheid’.

Voor schut staan

De naam van Vilda (42) werd niet expliciet genoemd, maar die voelde zich uiteraard aangesproken. Hij is al sinds 2015 coach van het nationale team en was daarvoor verantwoordelijk voor nationale jeugdteams. ‘We staan voor schut, wereldwijd’, reageerde hij woedend. De meeste moeite had hij nog met de vaagheid van de verklaring, die tot speculaties leidde over zijn manier van leidinggeven.

Van de vijftien opstandelingen speelden er zes bij Barcelona. De toen geblesseerde Alexia Putellas, de beste voetbalster van de wereld, tekende de verklaring niet, maar stond wel achter de boodschap. Ook zij speelt voor de Catalaanse club, die een abonnement heeft op het Spaanse kampioenschap en twee keer de Champions League won.

Barcelona loopt dus voor in het vrouwenvoetbal en dat lijkt een van de oorzaken van de onvrede. Via anonieme bronnen lekte uit dat sommigen speelsters de trainingen bij het nationale team tijdverspilling vonden en geen hoge pet op hadden van Vildas tactische voorbereiding. Zo zou hij voor de kwartfinale op het EK vorig jaar geen beelden hebben laten zien van de tegenstander. Spanje verloor daarin na verlenging met 2-1 van Engeland.

Trainer zonder glansrijk cv

Die uitschakeling was geen uitzondering, want Spanje won nog nooit een knock-outwedstrijd op een groot toernooi. Toch weigerde de bondscoach zonder glansrijk cv op te stappen. En hij kreeg de steun van de Spaanse bond: ‘Het nationale team is niet onderhandelbaar.’ Dat zijn vader Angel Vilda, de vroegere looptrainer van Johan Cruijffs Barcelona, een invloedrijk persoon is binnen de bond speelde daarbij niet in zijn nadeel.

Vilda riep doodleuk andere speelsters op, waarbij hij niet toevallig bij Real Madrid uitkwam. De grote rivaal is later dan Barcelona ingestapt in het vrouwenvoetbal, maar probeert de achterstand in te halen. En pikant genoeg was onder de rebellen geen enkele speelster van de club uit de hoofdstad. Zo leidde het conflict ook tot spanningen tussen de speelsters, tijdens de Clasico’s tussen de twee topclubs was de sfeer om te snijden.

Maar ondertussen gebeurde er bij het nationale team iets bijzonders. Met allemaal nieuwelingen en zonder de rebellen bleef Spanje maar winnen, zelfs wereldkampioen Amerika werd voor het eerst verslagen. Vilda en de bond hadden nu nog minder reden om te buigen, maar achter de schermen vonden er wel gesprekken plaats.

De coach wist dat de ervaring en de klasse van de Barcelona-speelsters nodig was om ver te komen op het WK. En met het toernooi voor de deur bleken niet alle kritische speelsters even standvastig. De van een blessure herstelde Putellas keerde terug en ook Aitana Bonmati, de andere grote ster van Barcelona, stelde zich weer beschikbaar.

Hoeven geen vrienden te zijn

‘We weten waar we hier voor zijn’, zei Ona Battle, een andere bekeerling, voor het WK tegen The Athletic. ‘Je hoeft geen beste vrienden te zijn met je teamgenoten om met elkaar op het veld samen te werken.’

Die formule leek te werken in de eerste WK-wedstrijden, van Costa Rica en Zambia werd gemakkelijk gewonnen, maar tegen Japan zakte de ploeg volledig door het ijs. Het gemis van Barcelona-verdediger Mapi Leon, die niet terugkeerde, was voelbaar. Net als het gebrek aan teamgeest, de nederlaag werd zwijgzaam ondergaan.

Vilda wist dat hij moest ingrijpen. Hij gooide de ploeg flink om, zette Putellas op de bank en rekende tegen Zwitserland op de revanchegevoelens en het leiderschap van Bonmati. Na de achtste finale, waarin ze twee keer scoorde, blikte ze terug op de dreun die Japan had uitgedeeld. ‘Soms heb je dit soort dagen nodig om te beseffen dat niet alles vanzelf gaat.’

Haar bondscoach hoefde die les niet meer te leren. Dat zijn ploeg even kwetsbaar als veerkrachtig is, weet hij als geen ander. En de comeback na de ‘diepe scheur’ tegen Japan geeft hem een nieuwe reden om niet op te geven. ‘Soms zijn die ook nodig voor de evolutie en de groei van het team.’