Vooruitblik WK Voetbal: ‘Op papier mag Nederland deze wedstrijd niet verliezen’

Esmee Brugs (midden) schiet het zesde Nederlandse doelpunt tijdens de wedstrijd tegen Vietnam, 1 augustus 2023. Beeld ANP / EPA

Nederland gaat als groepswinnaar door op het WK. Terwijl niemand vooraf echt hoge verwachtingen had. Hebben de resultaten jou verrast?

‘Wel als je kijkt naar hoe ze het EK vorig jaar speelden. Toen speelden ze flets, nu voetballen ze weer met het hoofd omhoog. Ze laten bij vlagen ook heel goed voetbal zien. De grote test tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten eindigde in 1-1, al was Amerika wel iets beter. Maar in de eerste helft speelde Nederland echt goed, dat had niemand een jaar geleden durven voorspellen. In de laatste wedstrijd tegen Vietnam (7-0) lieten de voetballers een enorme gretigheid zien. Ze spelen echt weer met vertrouwen.’

Op het EK speelde Oranje onder Mark Parsons, nu is dat Andries Jonker. Zie je dat ook in het spel terug?

‘De bondscoach is de grootste verandering met een jaar geleden. De spelers moeten het uiteindelijk doen, maar dat zijn eigenlijk dezelfde als met wie Parsons werkte. Jonker heeft ze weer aan de praat gekregen en heeft een ander systeem geïntroduceerd, een 5-3-2 opstelling die verrassend aanvallend uitpakt. Hij gebruikt Esmee Brugts en Victoria Pelova, die aanvallend ingesteld zijn, als vleugelverdedigers die zowel moeten aanvallen als verdedigen. Niemand had daaraan gedacht, maar op deze manier staan de beste aanvallers en creatieve spelers op het veld.’

Zuid-Afrika plaatste zich verrassend voor de kwartfinale na een zinderende wedstrijd tegen Italië. Ze staan 54ste op de wereldranglijst, dus het Nederlands elftal zou beter moeten zijn toch?

‘Ik sprak Jonker gisteren en herinnerde hem eraan dat Nederland anderhalf jaar geleden met 5-1 won van Zuid-Afrika. ‘Kat in het bakkie dus?’, vroeg ik. Toen begon hij hard te lachen en zei hij dat dat een heel andere tijd was, met andere spelers. Hij wil ze natuurlijk niet onderschatten, maar hij zal inmiddels ook wel hebben gezien dat Zuid-Afrika in die wedstrijd met dezelfde verdediging speelde als op dit WK. Je zou zeggen: dat biedt kansen.

‘Zuid-Afrika is de laatste jaren wel anders gaan spelen. Ze waren altijd gericht op balbezit, maar laten nu de tegenstander het spel domineren. Daarbij hebben ze een razendsnelle spits Thembi Kgatlana, die Jonker vergelijkt met atleet Nelli Cooman. Kgatlana scoorde de winnende goal tegen Italië. Nederland heeft niet de snelste verdedigers, dus het wordt vooral belangrijk dat zij niet aan de bal komt, maar ik denk dat de ploeg daartoe in staat is. In oefenwedstrijden lukte het om tegenstanders heel weinig kansen te laten creëren.

‘Op papier zou je zeggen dat Nederland dit niet mag verliezen, maar dit WK zijn er al gekke dingen gebeurd. Veel favorieten hebben het moeilijk gehad tegen kleine landen en Duitsland en Brazilië zijn zelfs uitgeschakeld na de groepsfase.’

Het wordt wel een vroegertje, zondag.

‘Ja, iedereen dacht dat Amerika als winnaar uit de groep zou komen, het speelschema was daar helemaal op ingericht. 04.00 uur ’s nachts in Nederland is een gunstige tijd in de Verenigde Staten, maar zij spelen nu op een tijdstip dat voor Nederland veel beter was. En als Nederland de kwartfinale haalt, wordt het opnieuw nachtwerk.’

Nederland is uitstekend begonnen en heeft een relatief eenvoudige weg naar de halve finale. Waar denk jij waar het stopt?

‘Als Nederland de kwartfinale haalt, dan speelt het tegen Spanje. Dat land heeft veel interne problemen, verloor zelfs met 4-0 van Japan, maar in de achtste finale had Zwitserland weer geen kans. Zeker geen makkie dus, maar Spanje is wel wisselvallig. Ik wil niet het mantra van Jonker overnemen, die zegt altijd dat Nederland van iedereen kan winnen. Maar er is niet echt een favoriet aan te wijzen voor dit toernooi. Een ploeg die aan zelfvertrouwen wint, en dat kun je van Nederland echt zeggen, zou dan best ver kunnen komen.’