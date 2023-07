Talentscout Mirelle van Rijbroek: ‘Met fysieke kracht alleen redt Amerika het niet meer’

Trinity Rodman, de dochter van oud-basketballer Dennis Rodman, is een van de Amerikaanse talenten die ontdekt zijn door de Nederlandse Mirelle van Rijbroek. Beeld Getty Images

Als de Nederlandse voetbalsters het woensdagnacht opnemen tegen de Verenigde Staten ziet Mirelle van Rijbroek de vruchten van haar werk terug op het veld. En niet alleen bij Amerika, het land waar talenten als Trinity Rodman, Sophia Smith en Alyssa Thompson het hebben geschopt tot het nationaal team, ook bij Nederland.

‘Met Daniëlle van de Donk heb ik vijftien jaar geleden nog gewerkt bij Willem II’, zegt ze telefonisch vanuit de VS. Speelsters als Lieke Martens, Jill Roord, Dominique Janssen en Daphne van Domselaar kent ze nog van haar tijd bij de KNVB. ‘Het blijft bijzonder om ze te zien spelen, zeker nu ze weer tegen Amerika moeten.’

Ze hoopt dat de ploeg van Andries Jonker, die ze van Willem II kent, ver komt in het toernooi. Maar als ze de wedstrijd kijkt in Chicago, waar de Amerikaanse bond zetelt, zal ze de tegenstander aanmoedigen. Na jaren in het Nederlandse vrouwenvoetbal te hebben gewerkt, werd ze in 2017 Director of Talent Identification van de US Soccer Federation. Mede door haar werk heeft de wereldkampioen de afgelopen tijd flink kunnen verjongen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Van de Amerikaanse ploeg die Nederland in 2019 in de finale in Lyon versloeg, zijn routiniers als Megan Rapinoe (38) en Alex Morgan (34) nog steeds aanwezig. Net als Julie Ertz en Crystal Dunn, die allebei 31 zijn én recent moeder zijn geworden, maar van de selectie van 23 spelers maken er maar liefst veertien hun WK-debuut.

‘Nee, ik word er niet direct op afgerekend als we geen wereldkampioen worden’, lacht de directeur. Amerika was in 2019 en 2015 de beste en is met vier wereldtitels recordhouder. ‘We weten ook dat het niet iedere vier jaar zal lukken, het is ons doel om zo goed te blijven dat we prijzen kunnen pakken.’

Voorsprong in vrouwenvoetbal

Zo vanzelfsprekend als vroeger is dat niet meer. Amerika bouwde een voorsprong in het vrouwenvoetbal op nadat in 1972 werd bepaald dat colleges evenveel geld in meiden- als jongenssport moesten steken. Soccer, met kwantitatief grote teams, was een relatief makkelijke manier om daaraan te voldoen en vormde bovendien geen bedreiging voor traditionele ‘mannensporten’ als honkbal en American football.

Mirelle van Rijbroek is bij de US Soccer Federation in dienst als talentscout.

Maar Europese landen zijn de laatste tijd bezig met een inhaalslag. Nederland is sinds het WK-zilver van vier jaar geleden wat teruggevallen en geldt nu als een outsider, maar Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland hopen Amerika van de troon te kunnen stoten.

‘Met een goede fysiek, veel snelheid en een hoge intensiteit alleen lukt het niet meer’, zegt Van Rijbroek. Het zijn de kwaliteiten waar Amerika van oudsher vooral in uitblinkt, maar technische en tactische vaardigheden zijn veel belangrijker geworden. In Europa worden die er van jongs af aan ingestampt, ieder land heeft zijn eigen voetbalcultuur.

‘Hier is alles veel meer versnipperd’, legt ze uit. Het land is niet alleen enorm in omvang, de competities worden er ook niet georganiseerd door de nationale bond, maar door meer dan honderd verschillende organisaties die vaak een commercieel oogmerk hebben. ‘Alles is business. Geld verdienen is het uitgangspunt en dan komt het voetballen. Dat maakt het soms lastig om iets te veranderen hier.’

Hindernisbaan

Als Van Rijbroek vertelt over haar werkt, lijkt het soms of ze een hindernisbaan beschrijft. De bond werkt met een kleine honderd scouts, maar door al die verschillende competities en het grote aanbod is het behoorlijk lastig de talenten in het oog te krijgen en te houden. Het maakt het ook ingewikkelder om afspraken te maken over trainingsmethoden.

‘Ik zal je eerlijk zeggen: ik heb geen idee’, antwoordt Van Rijbroek op de vraag of het aantal voetbalsters groeit. De registratie van spelers is lastig, alleen al vanwege meerdere ict-systemen. Sommigen spelen ook nog eens in meerdere competities.

In de meeste divisies geldt bovendien ‘pay to play’, waarbij bedragen van 8- tot 10 duizend dollar niet ongebruikelijk zijn. De bond doet zijn best om voetbalsters te bereiken uit gezinnen die dat niet kunnen betalen, bijvoorbeeld uit de Latijns-Amerikaanse gemeenschap. ‘Maar voetbal is hier echt een sport voor de midden- en bovenklasse.’

Dromen van een beurs

De meeste speelsters dromen, ook vanwege het geld, van een beurs op een college. Het probleem is alleen dat het collegeseizoen maar van eind augustus tot begin december duurt. In de andere maanden mogen ze maar beperkt trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. In collegevoetbal mogen coaches bovendien doorwisselen, erg dynamisch, maar speelsters raken niet gewend aan 90 minuten voetballen en wat daar fysiek en tactisch bij komt kijken.

‘In Europa spelen en trainen 18 en 19-jarigen vaak al in sterke competities en bij topteams’, weet Van Rijbroek, die het verschil merkt op internationale toernooien. ‘Onze jeugdteams onder 20 jaar hebben het best wel zwaar. Dat heeft gewoon te maken met het voetballandschap.’

Omdat er zoveel voetbalsters zijn – naar schatting zo’n vier à vijf miljoen – komen er toch altijd veel sterke spelers bovendrijven. En de besten komen terecht in de NWSL, de nationale competitie, waar ze iedere week onder grote weerstand spelen.

‘Daardoor kunnen we nog heel goed concurreren’, zegt de directeur. De laatste jaren kiezen jongeren er bovendien vaker voor om college vroeger te verlaten of over te slaan.’ Voor speelsters als Trinity Rodman, de dochter van oud-basketbalbadboy Dennis, hebben clubs tonnen per jaar over. ‘Als hun carrière toch mislukt, hebben ze alsnog geld om te kunnen studeren.’

Damaris Egurrola

Nederlandse internationals spelen er op dit moment niet in Amerika. ‘Ik volg het ook niet echt’, zegt de Spaanse Nederlander Damaris Egurrola, die in Florida is geboren en ook voor Amerika uit had kunnen komen. ‘Ik voel me meer een Europese voetballer.’

Het fysiekere Amerikaanse spel ligt Nederlanders minder, zeggen ook andere internationals. Bovendien is het ingewikkelder combineren met de interlandkalender, omdat de Amerikaanse competitie loopt van eind maart tot en met eind oktober. ‘Ik kan me voorstellen dat zij daarom de voorkeur geven aan Europa’, zegt Van Rijbroek. Maar dat voetbal in Amerika business is, heeft ook voordelen. ‘Commercieel is het hier echt in ontwikkeling, de marktwaarde neemt enorm toe.’

Ze weet nog wel een paar oude bekenden die in Amerika terecht zouden kunnen. ‘Speelsters als Jill Roord of Daniëlle van de Donk zouden ze hier graag willen en financieel kan dat heel aantrekkelijk zijn. Ik denk zeker dat Nederlandse speelsters in de toekomst die stap gaan zetten.’