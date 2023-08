Europees kampioen Engeland ontsnapt tegen Nigeria via penalty’s aan uitschakeling

Ontlading bij de Engelse spelers na de gewonnen strafschoppenserie. Beeld AFP

Wereldkampioen Amerika was op het WK al uitgeschakeld, net als Duitsland, een andere topfavoriet. Ruim 120 minuten leek het erop dat ook Europees kampioen Engeland kon vertrekken. Tegen Nigeria hing de ploeg van Sarina Wiegman aan een zijden draad. Maar met een speelster minder overleefde Engeland de verlenging en nam het de strafschoppen beter.

De ontlading was enorm nadat Chloe Kelly de bevrijdende 4-2 snoeihard de kruising in had geschoten. Engeland had stand gehouden in een wedstrijd waarin het vaak wankelde. ‘We zijn als team bij elkaar gebleven’, prees de Haagse coach haar spelers. ‘Daar ben ik zo trots op.’

Van Wiegmans meedogenloze machine die vorig jaar het EK won, was tegen Nigeria weinig meer te zien. De ploeg speelde slordig, kreeg zelf nauwelijks kansen en ontsnapte na een dik kwartier al aan een achterstand toen een snoeihard schot van Asleigh Plumptre op de lat belandde.

In de tweede helft kwam er iets meer rust in het Engelse spel en had Rachel Daly haar ploeg op voorsprong kunnen brengen. Ze kopte uit een corner weliswaar hard in, maar kreeg de bal niet genoeg in de hoek. De Nigeriaanse keeper kon die met een knappe reflex tegenhouden.

Doordrukken zat er daarna niet in voor de Engelsen, integendeel. De Nigerianen zetten de ploeg van Wiegman meer en meer onder druk, wat geregeld voor paniek zorgde in het Engelse strafschopgebied. De verdedigers waren allang blij al ze de bal weg konden roeien.

Domme actie

De frustratie viel af te lezen van de gezichten en kwam tot uiting in een domme actie van Lauren James. De speelster van Chelsea is juist een van de jonge revelaties van dit toernooi, maar ze liet tegen Nigeria haar ploeg in de steek door haar noppen in de rug van een tegenstander te zetten. De scheidsrechter gaf haar eerst geel, maar na ingrijpen van de VAR maakte ze daar rood van.

Dat was vlak voor het einde van de reguliere speeltijd en met een verlenging op komst. De altijd geconcentreerde blik van Wiegman veranderde daarop in een ronduit zorgelijke. Ze besloot spits Alexia Russo te wisselen voor de meer beweeglijke Chloe Kelly. Daarmee overleefde Engeland de verlenging, en moest het beginnen aan een penaltyreeks die vooraf tegen de nummer 40 van de wereldranglijst bepaald niet was verwacht.

Vervolgens miste Georgia Stanway ook nog de eerste penalty voor Engeland. Maar zoals wel vaker was het geluk opnieuw aan Wiegmans zijde. Desire Oparanozie schoot de eerste strafschop van Nigeria op vrijwel identieke wijze naast. Ook de tweede strafschop van de Afrikanen was mis – Michelle Alozie schoot huizenhoog over – waarna de Engelsen de klus toch nog konden klaren.

Zoekend naar de vorm van het EK

Engeland mist dit toernooi centrale verdediger Leah Williamson en aanvaller Beth Mead, die allebei een kruisbandblessure hebben opgelopen. Zonder de regisseur van achteruit en de topscorer van het EK zoekt de ploeg naar de vorm van vorig jaar. Engeland begon dan ook stroef aan dit WK. Tegen Haïti en Denemarken won de ploeg met minimaal verschil (1-0).

Wiegman gooide daarna de ploeg om en ging een ander systeem spelen, waarna het lek boven leek: van China werd met 6-1 gewonnen, en het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. Lauren James scoorde in die wedstrijd twee keer en groeide meer en meer uit tot de nieuwe publiekslieveling.

Van dat optimisme is na de wedstrijd tegen Nigeria weinig meer over, maar in tegenstelling tot andere favorieten gaat Engeland in ieder geval wel door naar de kwartfinale. Daarin speelt het land tegen de winnaar van de wedstrijd Colombia-Jamaica, die dinsdag gespeeld wordt.