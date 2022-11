Voor Oranje is het adagium: alles domweg vergeten en opnieuw beginnen aan het WK

Xavi Simons ontwijkt een vliegende tackle van Matthijs de Ligt. De een zit tegen de basis aan, de ander is zijn plaats kwijtgeraakt omdat hij niet past in 'het systeem'. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van de 211 bij de Fifa aangesloten bonden hadden pakweg 200 de polonaise gelopen, wanneer ze als Nederland waren doorgedrongen tot de laatste zestien van het WK. Tot die andere 11 landen behoort Nederland zelf, een topland qua polonaise, maar dan liever om achter voetbal met franje aan te lopen.

Het spel oogt als werk, alsof fantasie verboden is. Alsof iedereen is vastgeketend aan de stangen van een systeem, zo beweegt Oranje over het veld. Stroom in de schoenen, voorspelbare invalshoeken. Het Nederlands elftal tot nog toe is, om bij Qatar te blijven, een karretje dat op de zandweg reed. De maan was helder, de weg was breed. Geen interessante botsing, geen snelheid, geen spannende bochten. Voorzichtig om de kuilen heen, ogenschijnlijk zonder zweet achter het stuur. Alsof de berijders nooit moe raken en uitrusten voor het werkelijk zware parcours.

Mocht dat zo zijn, dan staat ons en de tegenstanders wat te wachten. De angst bestaat alleen dat dit ongeveer het niveau blijft, al valt ook daarmee best nog een of twee keer te winnen, want de ploeg komt gemiddeld weinig in de problemen, dichtgetimmerd als de defensie is door de internationaal meest gelouterde linie. Het was ook de voorspelling, door de ultra korte voorbereiding, dat de groepsduels slecht zouden zijn, al geldt dat excuus voor elk land.

Relatief eenvoudige poule

Het voordeel voor de goede landen is dat ze op reserve konden voetballen. Nederland, in een relatief eenvoudige poule, is niet tot het uiterste getergd en kreeg de kans om vrijwel iedereen vrijwel fit te krijgen. En dat terwijl de Amerikanen drie keer alles moesten geven, en telkens een moeilijke slotfase beleefden.

Maar goed, dan moet het nu wel gebeuren. Of, zoals Van Gaal zich uitdrukte: nu gaat het om ‘het echie’. De bondscoach is gaandeweg zijn loopbaan veranderd van een trainer die veel belang hechtte aan de aantrekkingskracht van het spel voor publiek, tot een coach die alleen wil winnen. Intussen stelt hij doodleuk dat het volk trots is op het spel.

Tussen dat soort teksten door geeft Van Gaal toe dat een forse verbetering van het spel nodig is om verder te komen. Dat kan nog steeds, ook omdat toernooivoetbal pas echt begint in de tweede fase, als het toernooi tekening krijgt en de mogelijkheid tot herstel ontbreekt. Voorbeelden genoeg. Neem het EK van 2008. Prachtige groepsduels, daarna meteen verloren van de Russen. WK 2010. Gaap. Opeens was daar die bijna niet te beschrijven zo mooie ommekeer tegen Brazilië in de kwartfinales. Finale, op het eind. In 2014, ook met Van Gaal, stond Nederland in de achtste finales achter tegen Mexico en kwamen alle noodplannen uit de kast, met een beslissende rol voor Klaas Jan Huntelaar. Derde.

Het is opvallend dat Nederland, uitzonderingen daargelaten, in 1998 voor het laatst speelde zoals menig Nederlander het wil zien op een WK, zeg maar met voetbal dat een polonaise rechtvaardigt. Wie weet, is het tijd om de normen anders te stellen, hoe moeilijk dat ook zal zijn, zeker voor de generatie bij wie wedstrijden van vroeger in het geheugen staan gebrand.

Verdediging is stabiel

Zeker niet alles is negatief. De verdediging is stabiel, al is het potsierlijk om tegen Qatar met vijf verdedigers en een controlerende middenvelder te spelen. Vanuit het oogpunt van Van Gaal is dat begrijpelijk. Hij heeft gekozen voor 5-3-2, of 3-4-3, en wil daarin zoveel mogelijk ervaring opdoen voordat het ‘om het echie’ gaat. Dan is de balans in orde: zeven punten, één doelpunt tegen.

Aan het middenveld sleutelt hij voortdurend, vooral om spelmaker Frenkie de Jong te ontlasten van defensief werk. De Jong en Memphis Depay zijn de creatiefste spelers van het elftal. De een ziet wat pips, de ander stond tegen Qatar voor het eerst na een blessure in de basisploeg. Normaal telt Van Gaal de twee vleugelverdedigers op tot één creatieveling, maar met name Denzel Dumfries is onzichtbaar. Van Gaal weet dat een WK winnen zonder creativiteit onmogelijk is, en hij behandelt Depay als een prins door hem, alsof het oefenduels betrof, ritme te laten opdoen voor het grote werk.

Het is een begrijpelijke gok, omdat hij verder niet zoveel aanbod heeft. Depay liet doorschemeren dat hij het liefst met Steven Bergwijn speelt, die op de bank is beland, en dan met Cody Gakpo erachter in plaats van ernaast. Dat zou ten koste gaan van Davy Klaassen. Ook Steven Berghuis, woensdag op de training de opvallendste speler door zijn kunde, brutaliteit, veelzijdigheid en omgang met de bal in kleine ruimten, is op de bank beland.

Hoe het ook zij, vanaf zaterdag blijkt of het meesterplan van Louis de Planner werkt. Bij winst op de Amerikanen trekt de polonaise zich in gang. Bij verlies zal het omstreden WK in Qatar binnen een minuut vergeten zijn, qua Nederland.