Virgil van Dijk reageert op kritiek NOS-analist Van Basten en krijgt later spijt: ‘Ik moet daarboven staan’

Van Dijk wordt geïnterviewd door Jeroen Stekelenburg van de NOS. In het gesprek reageert hij op de kritiek van Marco van Basten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terug van de wedstrijd tegen Ecuador vroeg Virgil van Dijk, normaliter de rust zelve, zich af waarom hij zich had laten gaan, na de kritiek van NOS-analist Marco van Basten. De strekking van het verhaal van de oud-spits: Van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, moet zich meer laten gelden. Hij dient het tempo te bepalen. Niet alleen balletjes breed te leggen op Jurriën Timber of Nathan Aké. Nee, bepalend zijn, als leider en als beste speler.

Hij was nog emotioneel van de wedstrijd en reageerde fel, met de portee dat Van Basten nooit positief is. Licht cynisme klonk door in de stem van de man die allesbehalve cynisch is. ‘Ik reageerde vooral omdat hij mij als persoon aanviel. Dat triggerde iets. Niet dat hij kritiek had, dat ik bij die tegengoal korter druk had kunnen zetten. Dat zijn voetbalmomenten. Dat kan ik hebben. Ik weet wanneer ik een fout maak. Ik had niet eens moeten reageren, ik moet daarboven staan.’

Het ging Van Dijk om de kritiek op hem als leider. ‘Dat vond ik een dingetje. Ik ben ook maar een mens, in een bepaalde fase. Je wilt winnen. Als dat niet gebeurt, valt zoiets rauw op je dak. Maar dan kom ik in het hotel en zie ik al een bericht op het AD.’ Pfff. Had hij zijn mond maar gehouden.

Anderzijds: het is zijn eerste toernooi. De wereld kijkt toe. ‘Als het dan niet loopt als groep, als er kritiek is, kan dat in je koppie gaan zitten. Je wilt iets rechtzetten. Dat is lastig. Ik probeer alles in perspectief te plaatsen. Ik heb mijn gezin, mijn kinderen, ik ben een normaal mens met een normaal leven. Ik probeer in mijn hoofd te krijgen dat het een spelletje is. Het is mijn leven, maar het is ook maar een spelletje.’

Tijdens het duel met Ecuador van vrijdag: Van Dijk wordt afgetroefd door Michael Estrada. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ander systeem

Bij Liverpool is hij de man van machtige passes, een van twee centrale verdedigers in de speelwijze 4-3-3. Hier is zijn rol anders, als middelste van drie centrale verdedigers in 5-3-2, of 3-4-3, waarover bondscoach Louis van Gaal liever spreekt. ‘Ik heb een spits voor mijn neus. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik meer kan instappen, maar ik heb een rol in de groep, waardoor meer wordt verwacht van de linker- en rechter centrale verdediger.’ Nee, hij voelt zich daarvoor niet te groot. Het is prettig zo, vaak als slot op de deur. ‘En in de opbouw zijn Jurriën Timber en Nathan Aké misschien beter.’

Wat vooral opviel, tijdens het duel met Ecuador: het spel was Nederland onwaardig, zeker in balbezit, terwijl dat juist altijd de heilige graal was bij bondscoach Louis van Gaal. ‘Het zal heel snel beter moeten lopen. Dat bereik je alleen door wedstrijden te spelen. Het gevoel na Ecuador was dat we de volgende dag weer wilden spelen, om het recht te zetten en vertrouwen te tanken. In moeilijke fases moeten we het positieve blijven zien. Natuurlijk is dat lastig, want we verwachten veel van elkaar. We hebben ook goede wedstrijden gespeeld, waarbij we juist goed waren in balbezit, met het zetten van druk. Maar we staan bovenaan in de groep en hebben alles in eigen hand. Het heeft tijd nodig, al is er niet veel tijd.’

Dat het spel niet bepaald fijn was om naar te kijken, het zij zo. ‘We willen winnen. Dat is het belangrijkst. In deze fase zeker, en in het hele toernooi ook. Daarop hamert de bondscoach. We hadden ook kunnen verliezen van Ecuador. Dan hadden we hier anders gezeten. Wij weten ook dat het beter moet, anders. Balbezit, de manier van druk zetten. Tot de laatste wedstrijd was dat geen probleem.’

Veel commentaar

In de nabespreking leverden veel spelers commentaar, ook de reserves. De gemene deler? ‘We misten intensiteit, we wonnen geen duels. Het begint met duels, met je man uitschakelen, agressief zijn.’ Nee, er is niet geopperd om terug te schakelen naar 4-3-3, het systeem van de kwalificatiereeks. ‘Iedereen voelt zich goed in dit systeem. Dat hebben we laten zien. We hoeven nu niet meteen in een andere formatie te spelen.’

Ook de matige vorm van bepaalde spelers is een onderwerp van gesprek. Xavi Simons bijvoorbeeld zorgt voor elan en sprankeling op de training. ‘Hij was heel goed op de training zaterdag. De training is alleen iets anders dan een wedstrijd, maar ik ben positief verrast. Hij is een heel goede speler. Als hij de kans krijgt, moet hij die pakken. De geluiden van buiten (dat hij moet spelen, red.), begrijp ik goed, vooral omdat we intensiteit misten. Dan denk je aan jonge jongens die in vorm zijn, die dat extra beetje hebben.’

Het is zaak elkaar de waarheid te blijven zeggen, zoals bij zijn club Liverpool, waar spelers ‘heel harde beelden’ van zichzelf te zien krijgen als ze falen. ‘Dat is confronterend. Eén wedstrijd is geen reden voor paniek. Je speelt gelijk, we hadden kunnen verliezen. Eigenlijk moet je blij zijn, maar dat is niet zo. Dat probeer je onderling duidelijk te maken.’ De discussie gaat ook over het gebrek aan ‘rotzakken’ in de selectie. Van Dijk: ‘Marten de Roon, Berghuis, Memphis, ikzelf, Noppert. We hebben genoeg jongens die opstaan. Omdat we zo goed met elkaar zijn, lijkt het misschien of we elkaar niet de waarheid vertellen. Dat is wel het geval, al kan het in fasen beter.’

Als winnaar in een kopduel met Enner Valencia. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Oranje dient zich via minimaal een gelijkspel tegen Qatar te plaatsen voor de achtste finales. En Van Dijk zelf? Bij de verkiezing van de Gouden Bal in 2019 eindigde hij op slechts een paar punten van Lionel Messi. ‘Ik zit nog wel even van dat niveau af. Maar voetbal is een teamsport. Bij Liverpool hadden we destijds een heel goed team, waardoor ik kon excelleren. Hier hebben we dat ook. Maar als het niet loopt, loopt het bij mij ook niet altijd even goed. Ik werk elke dag om zo goed mogelijk te zijn. En we moeten ook genieten, door dicht bij onszelf te blijven. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Iedereen weet dondersgoed dat we tegen Qatar iets recht hebben te zetten.’