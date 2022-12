Vader en zoon Blind; oogverblindend mooi

De expressie op de gezichten en in de gebaren is formidabel. De scorende zoon, lachend en stralend, grijpt het hoofd van zijn kleinere vader vast. Zo van: wat een moment is dit, we gaan winnen van Amerika, en wij, vader en zoon, beleven het samen. Hoe mooi is dat. De vader legt de handen op de borst van de zoon, lichtjes afwerend. Zo van: kom jongen, voetballen, de wedstrijd is nog lang niet afgelopen.

De ogen van de zoon glimmen van geluk en voldoening na afloop, bij de kleedkamers. Daley Blind drijft langs op een wolk. Genot druipt van zijn lijf. Zo vaak is hij verguisd, als linksback van Ajax, of bij Oranje, als zijnde te langzaam. Terwijl hij zo goed kan voetballen. Zijn passing is geweldig, zijn inzicht ook, de kunde om op het juiste moment diep te spelen, om zich goed op te stellen en problemen te verijdelen. Maar altijd gaat het over zijn gebrek aan pure snelheid. Altijd de roep om anderen: Wijndal bij Ajax. Malacia in Oranje. Altijd gaat hij onverstoorbaar door. Met een kastje bij zijn hart, ook dat nog, om een mogelijk verstoord hartritme te herstellen. Langzaam is hij, met zijn licht afwijkende hart, over de angst gegroeid.

Vader en zoon bij een voetbalploeg, het is een precaire situatie. Toen Daley eens een fout maakte in Turkije, jaren geleden, terwijl vader Danny bondscoach was en het WK van Rusland ver weg, had vader hem moeten wisselen. De zoon keek ontsteld naar de kant, met het woord sorry in zijn oogopslag gegrift. Maar nu is vader Blind weer de assistent van Louis van Gaal, en die kijkt niet naar reputaties of familiebanden.

Blind scoort dus, door als verdediger van de linkerflank mee naar voren te trekken. Hij rent naar de zijlijn, op zoek naar pa. Maar voor de assistent-bondscoach staat een muur van juichende mannen, reserves. Een woud van kerels, van wie eentje Wout heet. Wout Weghorst heeft op de training de schoenen gepoetst van Daley, symbolisch, na een mooie actie.

Daley kijkt naar de chaos. ‘Pa ging weer zitten. Toen stond Wout vooraan en dacht ik: dan pak ik jou wel. Daarna ben ik nog even naar mijn vader gelopen. Er komt zoveel emotie los.’ Vader gaf alweer aanwijzingen. Zoon, droogjes: ‘Hij was druk met zijn werk. Ik pakte hem alleen vast. Hij is daar heel nuchter in, maar we genieten samen.’ Net als in 2014, toen Blind de sublieme pass gaf op de heerlijke kopbal van Robin van Persie tegen Spanje, en toen hij scoorde in het duel om de derde plaats met Brazilië. Ook toen was vader uniek trots.

Natuurlijk doet de kritiek pijn bij de zoon. Stoer: ‘Ik krijg al jaren kritiek, ik kan daar wel mee omgaan.’ Maar hij is ook maar een mens. En zaterdag, in stadion Khalifa, in de achtste finale van het WK voetbal, is daar zo’n moment dat hem doet beseffen waarvoor hij het allemaal doet. Even kijken in de ogen van zijn vader. Intens gelukkig. Een kwestie van sport en liefde, op zijn allermooist.