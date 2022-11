Tegen defensief sterk Ecuador is geduld opnieuw het toverwoord voor Oranje

1-0. 0-0. 1-0. 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. Nee, deze nerd begint zijn column niet met een regel computercode. Dit zijn de laatste zes uitslagen van Ecuador, voorafgaand aan het WK. In het openingsduel vestigden Ecuador (zes schoten) en Qatar (vijf) een negatief record: sinds 1966 worden doelpogingen op het toernooi geteld, en het wedstrijdtotaal van elf is de laagste score ooit.

En toch zou je nog kunnen stellen dat het openingsduel relatief exotisch verliep voor de Zuid-Amerikanen. Immers, de ploeg kwam voor het eerst in precies een jaar tijd tot meer dan één goal in een wedstrijd. Daarnaast verraste bondscoach Gustavo Alfaro ook met zijn opstelling, door met matchwinner Enner Valencia een tweede spits naast kopsterke targetman Michael Estrada te laten starten. In de verrassend succesvolle kwalificatie speelde Ecuador telkens met maar één diepe spits.

Dat Ecuador deze Zuid-Amerikaanse kwalificatieronde heeft overleefd, mag een klein voetbalwonder heten. In een groepsfase met liefst 18 duels liet het van oudsher grotere voetballanden als Colombia, Peru en Paraguay achter zich. Natuurlijk hielp de enorme hoogte waarop Ecuador zijn thuiswedstrijden speelde hier een handje bij. Toen het grootmachten Brazilië en Argentinië in eigen huis knap op 1-1 hield, gingen online de foto's van bezoekende supersterren getooid met zuurstofmaskers weer viral.

Maar dat Ecuador op dit WK staat, heeft het in de eerste plaats te danken aan de defensie. Vooral het centrale duo valt op.

Bikkelhard en moeilijk te passeren

Links centraal achterin staat Piero Hincapié, die met zijn snelheid en verfijnde passing een geweldige Hollandse School-verdediger zou zijn geweest. We hoeven overigens niet te hopen op Hincapié's komst naar de Nederlandse velden: de linkspoot verdient zijn miljoenen al bij Bayer Leverkusen. Hij vormt een duo met Félix Torres, die een stuk minder elegant speelt, maar bikkelhard en moeilijk te passeren is. In de 13 duels die Torres en Hincapié als centraal duo speelden, hield Ecuador bijna net zo vaak de nul (7 keer) als dat het tegengoals kreeg (8).

Het moeizame openingsduel met Senegal vormt in dit opzicht een goede generale voor het treffen met Ecuador. Net als de Senegalezen, is Ecuador effectief in het verstoren van voetbal door de as van het voetbal. Voor bondscoach Louis van Gaal is het dus vooral de uitdaging om een wedstrijdplan te bedenken waar de dribbels van Frenkie de Jong en voorwaartse passing van Steven Berghuis alsnog tot uiting kunnen komen tegen het stugge verdedigingsblok van de Zuid-Amerikanen. Geduld is hierbij het toverwoord.

Waar Berghuis in de eerste helft tegen Senegal vooral in de zone naast De Jong te werk moest gaan, speelde hij na rust in een opgeschoven rol. Hierdoor stond aanvallende middenvelder Cody Gakpo minder vaak tegenover twee bewakers, wat hem na rust een stuk minder onzichtbaar maakte. Een dergelijke schuiftruc lijkt ook tegen Ecuador geen gek idee, of het nu als Plan A of Plan B dient.

In verdedigend opzicht gaf Oranje in het openingsduel nauwelijks iets weg tegen Senegal. Om die prestatie te evenaren, moet de ploeg van Van Gaal de angel vooral halen uit het spel van twee ploeggenoten van Brighton & Hove Albion. Bij de verrassend sterk presterende ploeg in de Premier League is midmid Moisés Caicedo de groeibriljant. Ook bij Ecuador is Caicedo bepalend met zijn enorme loopvermogen en gedurfde passing. Op de linkerflank is stoomtrein annex back Pervis Estupiñán vaak de aanjager. Haalt Oranje dit duo uit hun spel, dan is de koppositie van groep A in zicht.