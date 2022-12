Swingend Brazilië heeft aan één helft genoeg om zich voor de kwartfinale te plaatsen

Vinicius Junior viert de 1-0 van Brazilië. Beeld REUTERS

Daar stonden ze weer in de hoek van het veld. In een gele cirkel wiegden de spelers van Brazilië hun heupen en vielen elkaar al dansend in de armen na wederom een doelpunt tegen Zuid-Korea, dat in de achtste finales niets meer was dan een verdwaalde gast op het feest van de Brazilianen, al deed Zuid-Korea na rust nog iets terug: 4-1.

Brazilië, bij uitstek de natie die synoniem staat voor aanvallend voetbal, had na de groepsfase in eigen land wat kritiek gekregen, omdat het maar drie keer had gescoord. Hoe was dat mogelijk met het surplus aan aanvallende kwaliteiten waarover bondscoach Tite op het WK beschikt.

Maar met de van een blessure herstelde Neymar toonde Brazilië een helft lang zijn meest frivole gezicht, leidend tot vier doelpunten in 35 minuten, de één nog fraaier uitgespeeld dan de ander. Ook de sterspeler zelf scoorde uit een strafschop, nadat hij twee groepswedstrijden door een enkelblessure had gemist. Het was zijn 76ste doelpunt voor Brazilië, dat het in de kwartfinale opneemt tegen Kroatië.

Record van Pelé

Met zijn doelpunt kwam Neymar weer een stukje dichter bij het record van Pelé. Hij heeft nog één doelpunt nodig om op gelijke hoogte te komen met de beste Braziliaanse voetballer ooit, die afgelopen dagen het nieuws domineerde in Brazilië. Media meldden dat de 82-jarige voetballegende niet meer te behandelen zou zijn aan zijn ziekte. Zelf sprak hij die berichten tegen.

‘Vrienden, ik wil dat iedereen rustig blijft en positief denkt. Ik ben sterk, heb hoop en zet mijn behandeling voort’, postte Pelé, bij wie vorig jaar een tumor in zijn darmen werd verwijderd, op zijn Instagram. Kort voor de aftrap tegen Zuid-Korea liet hij weten dat hij vanuit het ziekenhuis meekeek.

Spandoeken in het 974-stadion, vernoemd naar het aantal containers dat is gebruik voor de bouw ervan, met de beeltenis van Pelé onderstreepten hoe zeer het voetbalgekke land met het Braziliaanse voetbalicoon meeleeft. In Doha speelde Brazilië in de geest van Pelé. De ploeg viel aan, swingde en combineerde een helft lang naar hartenlust, met de van een blessure herstelde Neymar als de draaischijf van het team.

Pelé kroonde zich drie keer tot wereldkampioen met Brazilië, in 1958, 1962 en 1970, in de periode dat de ‘Seleção’ het voetbal domineerde. Neymar wacht nog altijd op zijn eerste wereldtitel met Brazilië, in een tijdperk dat vooral de Europese grootmachten de wereldtitels verdelen. Brazilië was in 2002 voor het laatst de beste van de wereld. Neymar was toen tien jaar oud.

Derde poging

In zijn derde poging moet hij Brazilië aan de zesde wereldbeker helpen. Net als zijn illustere voorganger wil hij dat zijn naam onlosmakelijk aan een wereldtitel verbonden is. Neymar is 30 jaar en de absolute leider van de ploeg die andermaal bewees de favoriet te zijn voor de wereldtitel, al hebben Frankrijk met Mbappé en Argentinië in de persoon van Messi een vergelijkbare ster in hun midden.

Waar Messi het vooral moet doen met noeste werkers om zich heen, wordt Neymar omringd door gelijkgestemden. Neem alleen al zijn drie kompanen in de voorhoede: Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) en de makkelijk scorende en beweeglijke spits Richarlison (Tottenham Hotspur). Zij waren tegen Zuid-Korea allemaal wel een keer bij een doelpunt betrokken.

Brazilië leefde zich een helft lang uit tegen Zuid-Korea, dat in de groepsfase Uruguay en Ghana knap achter zich had gehouden, maar overspoeld werd door de geelblauwe aanvalsgolven. Er was eigenlijk geen houden aan voor de weerloze ploeg van de Portugese bondscoach Paulo Bento, die vooraf klaagde dat zijn ploeg maar 72 uur had om zich voor te bereiden. Drie dagen extra rust hadden waarschijnlijk geen verschil gemaakt.

Fraai doelpunt

Fraai was het doelpunt van Richarlison, na een half uur spelen. De spits controleerde de bal als een soort zeehond drie keer met het hoofd, speelde Marquinhos in, liep door, kreeg de bal uiteindelijk terug van Thiago Silva en rondde beheerst af. Het ging allemaal veel te snel voor de Zuid-Koreanen.

Vinicius Junior en Neymar hadden toen al gescoord. Een paar minuten na het doelpunt van Richarlison volleyde Paqueta op heerlijke wijze de vierde treffer achter doelman Kim Seung Gyu. Met een fraai schot redde Seung-Ho Paik na rust de Zuid-Koreaanse eer.

Na afloop waren er geen dansjes op het veld, maar toonde de Braziliaanse ploeg onder leiding van Neymar een spandoek van Pelé, als steunbetuiging aan de voetballer in wiens voetsporen Neymar zo graag hoopt te treden.