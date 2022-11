Supporters uit Tunesië en Mexico hebben geen alcohol nodig om lol te trappen

Grote groepen Latijns-Amerikaanse, Tunesische en Aziatische supporters bepalen in de eerste WK-week de sfeer in Qatar. Zij maken er een feest van, terwijl de fans uit Europa hun draai nog moeten vinden.

Voor een metrostation in Doha staat een bewaker met een simpele taak. Iedereen die naar binnen wil, moet hij wegsturen. Het Al Bidda-station is alléén een aankomst- en geen vertrekstation. Dus druipt de 46-jarige Oranjefan Sander (‘geen achternaam, ik heb een eigen bedrijfje’) mopperend af.

Hij is naar het WK gekomen met zijn vader en zoon. ‘Nu moeten we omlopen naar de volgende halte. Ik heb soms het idee dat het de Qatarezen allemaal een beetje boven de pet gaat.’ Verderop in de stad verwoordt de 28-jarige Rogier Kok hetzelfde gevoel. ‘Omdat alles zo strak geregeld is, kun je niet op ontdekkingstocht.’

Niets laat de Qatarese WK-organisatie aan het toeval over, bleek tijdens de eerste week van het omstreden toernooi. Op straat wemelt het van de bewakers, dranghekken en camera’s. Namens de ‘Tournament Security Force’ bewaken agenten de regie: hun auto’s zijn overal en in de fanzones surveilleren ze in groepen van vijf, zigzaggend tussen de mensenmassa. De boodschap aan de voetbalfans, vrij vertaald: maak zoveel plezier als u wil, maar er zijn grenzen.

Paradijsvogels

Alleen: dit is het wereldkampioenschap, een plek waar alle grenzen doorgaans even worden losgelaten. Waar voetbalfanaten elkaar vrolijk in de armen kunnen vallen zonder ooit het land van de ander te hebben bezocht. Waar je de andere fans luidkeels plaagt (of troost) na een nederlaag.

Waar je paradijsvogels tegen het lijf loopt zoals Haziel Rivera (24) en zijn vier Mexicaanse neven, paraderend in hagelwitte, lokale dishdasha’s. De kleding hebben ze net aangeschaft, om allerlei redenen die ze nu alweer vergeten zijn, maar natuurlijk óók om hun Argentijnse vrienden te pesten met hun smadelijke verlies tegen Saoedi-Arabië.

Het zijn de grote groepen Latijns-Amerikaanse, Tunesische en Aziatische supporters – ver in de meerderheid, afgezet tegen de Europeanen – die in Doha de sfeer bepalen. Dat doen ze zingend, springend en dansend, terwijl bewakers glimlachend toekijken.

Om lol te trappen heeft de doorsnee Tunesiër of Mexicaan geen alcohol nodig – een prettige bijkomstigheid nu het gastland besloten heeft dat de tap in de fanzones pas om zeven uur ’s avonds opengaat (en om één uur 's nachts weer dicht).

Drooglegging

Afgezet tegen de wat houterige Europeanen is het een opvallend contrast. Bestond er een stoomcursus ‘plezier maken zonder alcohol’, dan zouden de meesten zich daar subiet voor mogen inschrijven, de bedremmeld kijkende Polen voorop.

Een groepje Australische fans vertelt over een bezoek aan een hotelbar met een alcoholvergunning. ‘Het was heel maf’, zegt Daniel Smith (25). ‘We konden bier krijgen, maar dan moest je per persoon minimaal vijf glazen nemen. In ons land hadden we dat meteen gedaan, maar hier durfden we het niet. Je wil je in het openbaar niet misdragen.’

De meeste Oranjefans hebben zich daarentegen over hun schroom heen gezet en zeggen de gedeeltelijke drooglegging wel ‘gemoedelijk’ te vinden. ‘Ik lust best een biertje, maar ik mis het niet’, zegt voormalig rugby-international Marcus van Engelsdorp Gastelaars (57) die met zijn vrouw een wandeling maakt door de traditionele souq.

Verderop in de stad vertelt een Limburgse vriendengroep dat ze – zonder de details prijs te geven – een eigen Ho-Chi-Minh-route naar het bier heeft weten aan te leggen. ‘Het is gewoon feest’, aldus Patrick Otten (52). ‘Gisteren nog hebben we om half twee ’s nachts een Qatarese agent aangesproken, omdat we zin hadden in shoarma. We mochten instappen. Hij heeft ons naar een tentje meegenomen waar we het vlees zelf mochten afsnijden.’

Otten en zijn vrienden zeggen een vrij goed beeld te hebben van waar de grenzen liggen. ‘In de struiken pissen, dat kon niet. We wilden even kijken hoever we konden gaan en werden er gelijk uitgeplukt.’

Regels vallen mee

Jeroen Klinkers (48), net als Otten gehuld in een oranje shirt met een op Rowwen Hèze geïnspireerde tekst, kan het beamen. ‘Ik ben sinds de jaren negentig op zo’n beetje alle WK’s geweest. Hier kun je als supporter wat minder spatjes maken. Maar door alle culturen is de beleving toch mooi.’

Er kan vrij veel in het openbaar – meer dan veel fans van tevoren hadden gedacht, meer ook dan je zou denken op basis van de conservatieve wetgeving. Voor het ‘zingen van immorele teksten’ kun je zes maanden cel krijgen, voor ‘aanzetten tot losbandigheid’ zelfs drie jaar. Het is een papieren werkelijkheid; de Qatarezen handhaven die wetten zelden.

Dezelfde coulance geldt voor de kledingvoorschriften: op papier worden vrouwen geacht zich ‘respectvol’ te kleden zonder blote schouders of knieën. Sommige vrouwelijke supporters besloten daarom alleen lange broeken in te pakken. Maar in de praktijk lijkt alles te kunnen, uitzonderingen daargelaten.

De 25-jarige Jackie (‘geen achternaam’) uit Oeganda zegt dat ze kort na aankomst in Qatar op haar rokje werd aangesproken en verzocht werd iets anders aan te trekken. ‘Maar toen moest het WK nog beginnen. Ik denk dat de regels sindsdien versoepeld zijn.’

In het avondduister, als de laatste wedstrijd van de dag erop zit, stromen de fanzones leeg. In optocht gaat het naar de metro, met enkele gangmakers vooraan. De meest luidruchtige is dit keer de 37-jarige Salem Bakhreabah uit Saoedi-Arabië, uitgerust met een toeter, een trommel en een aanstekelijke lach. ‘Wij fans moeten als één land zijn’, zegt hij weemoedig, ‘als de vijf vingers op een hand.’ Dan sluiten de metrodeuren zich en beginnen hij en zijn neefje Abdulaziz te trommelen en te zingen, net zolang tot de hele coupé meedoet. ‘Yalla, yalla!’