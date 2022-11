Simon Kjaer, de onbetwistbare aanvoerder van Denen, wil altijd de beste zijn

Simon Kjaer (r) in actie voor het Deense elftal. Vandaag spelen de Denen tegen Tunesië. Beeld SNS Group via Getty Images

In het Deense dorpje Lund hoeft je niet ver te gaan om een wedstrijdshirt van de nationale aanvoerder Simon Kjaer te zien hangen. In de supermarkt hangen er negen in de entreehal, boven het tulpenrek en de bak met uien, courgettes en sla. Een voor elke club waar de beroemdste zoon van Lund heeft gespeeld - en een felrode van het nationale elftal. ‘Met veel plezier en trots gekregen van onze lokale voetbalheld’, staat erbij, naast een foto van Kjaer en de supermarkteigenaar.

Dezelfde shirts sieren even verderop de wanden van de voetbalkantine van Lund IF, de club waar de centrale verdediger op zijn vierde begon met voetballen. ‘Hij stuurt er altijd een’, zegt Mads Busk Larsen (37), actief lid van de club, terwijl hij zijn jongste zoon van drie helpt met omkleden voor de training. Bij de bar achter hem verkopen ze typisch voetbalkantinevoer: patat en tosti’s.

Natuurlijk zijn ze hier trots op de prestaties van hun clubheld. De website opent met een foto van Kjaer die een shirt signeert op de dag van de Simon Kjaer-cup. Onder zijn trui draagt Larsen een grijs T-shirt met de beeltenis van Kjaer en de tekst: ‘Een deel van ons’.

Wereldwijd respect

De bewondering heeft niet alleen te maken met de voetbalprestaties van Kjaer, die actief was bij clubs als Wolfsburg, Sevilla en nu AC Milan. Kjaer oogstte vorig jaar wereldwijd respect door de manier waarop hij reageerde toen teamgenoot Christian Eriksen een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd op het Europees Kampioenschap. Kjaer sprintte naar Eriksen en legde zijn hoofd goed om de luchtweg vrij te maken en te zorgen dat hij zijn tong niet zou inslikken.

Daarna vormden de spelers onder zijn aanvoering een cirkel om Eriksen zodat de teamartsen ongestoord hun werk konden doen. Later troostte hij de ontredderde echtgenoot van Eriksen. In de weken erna leidde Kjaer zijn team naar de halve finales. Het optreden van de aanvoerder en van de artsen werd door experts als een voorbeeld gesteld voor hoe te handelen bij een hartstilstand. Kjaer en het medische team werden ervoor onderscheiden door voetbalbond FIFA.

Eriksen herstelde en keerde zeven maanden geleden terug bij het nationale team. Zowel hij als Kjaer zullen dinsdag waarschijnlijk in de basis staan voor de wedstrijd tegen Tunesië. Kjaer, net terug van een blessure, is de onbetwistbare aanvoerder.

Het straalt allemaal een beetje af op Lund, het kleine dorp van drieduizend inwoners in Midden-Jutland, vlakbij de middelgrote stad Horsens. Niet zelden verhuizen gezinnen van deze stad naar Lund vanwege het kleinschalige karakter, vertelt productontwerper en ondernemer Larsen, die drie kinderen heeft. De laatste tien jaar is het dorp flink gegroeid. ‘Toen Simon hier speelde, was de club veel kleiner. Er was één clubgebouw, gebouwd door vrijwilligers. Er voetbalden zo’n 150 kinderen, nu zijn dat er 250.’

Nieuw kunstgrasveld

Ook het terrein is flink uitgebreid. Zo kwam er naast een nieuw kunstgrasveld een complex met twee hallen, waar ook andere sporten worden beoefend, zoals handbal - die andere grote sport in Denemarken.

Kjaer voetbalde vaak in zijn vrije tijd op het clubterrein, vertelt zijn jeugdcoach Johannes Poulsen, die even verderop zijn mountainbike in zijn schuur zet. ‘Maar hij speelde ook vaak met de bal voor het huis, een paar straten hiervandaan. Eigenlijk was hij altijd aan het voetballen.’

Poulsen trainde Simon vanaf zijn zesde, samen met zijn vader Jørn Kjaer, die teammanager was in het betaalde voetbal. ‘Vanaf de eerste dag wilde hij de beste zijn. Hij was vol van voetbal en wist dat hij niks anders wilde doen dan dat. Dat zag je ook op school, daar was hij niet zo goed in’, vertelt Poulsen. Kjaer was volgens Poulsen geen supertalent, maar je kon wel zien dat hij goed was. ‘We gaven hem wel eens een extra uitdaging, omdat hij het soms te makkelijk had.’

In 2000, toen Kjaer 11 jaar was, gingen Lund IF en AC Horsens, de nabijgelegen club die in de Deense eredivisie speelde, een samenwerking aan. Talenten zouden een tijdje kunnen meetrainen in Horsens om te zien of ze goed genoeg waren. Zo ook Kjaer. ‘Hij trainde daar veel, maar ze wilden hem geen contract aanbieden, hij was niet goed genoeg voor ze.’

Twijfel over kwaliteiten

Vier jaar later kreeg Simons vader een baan bij FC Midtjylland, een van de grootste clubs in Denemarken. Daar waren ze in 2004 net begonnen met een kleine jeugdacademie. Jørn Kjaer vroeg of er een plaats was voor zijn zoon. Alhoewel de club twijfelde over zijn kwaliteiten en de voetbalschool eigenlijk al vol was, werd de 15-jarige Kjaer op het laatste moment toegevoegd. Poulsen: ‘Ze dachten niet dat hij het ver zou schoppen, dat was wel duidelijk. Maar Simon werkte hard en ontwikkelde zich heel goed.’

Poulsen kan zich niet herinneren dat hij als jeugdspeler al een leidende rol had. ‘Dat heeft hij later ontwikkeld. Toen ik hem coachte, was hij nog maar een kind.’ Bij FC Midtjylland merkten ze zijn aanvoerderskwaliteiten destijds wel op. ‘Kjaer omschrijft zichzelf als een eigenwijze speler met goede leiderschapskwaliteiten – hij neemt altijd de leiding’, aldus een verslag uit 2006 op de clubwebsite.

Op zijn zeventiende, twee jaar nadat hij bij de club was gekomen, maakte Kjaer zijn debuut in de hoofdmacht en werd hij jeugdinternational. In 2008 maakt hij zijn eerste transfer, naar het Italiaanse Palermo. Het was het begin van een succesvolle, maar ook ongedurige loopbaan waarin Kjaer maar liefst zeven verschillende clubs versleet.

Door al die transfers bewijst Kjaer zijn oude club in Lund nog altijd een dienst. Volgens de Fifa-regels hebben clubs waar voetballers vanaf hun twaalfde zijn opgeleid recht op een (klein) deel van de transfersom. Lund IF krijgt daarom bij elke transfer ongeveer 1 procent van het transferbedrag. Dus toen Kjaer in 2017 voor 12,5 miljoen werd gekocht door Sevilla, stroomde er zo’n 125 duizend euro de clubkas in.

Luxeprobleem

Hiermee zadelt Kjaer de club op met een luxeprobleem. ‘We weten domweg niet wat we met het geld moeten’, zegt Larsen, die voorheen jeugdcoördinator was. De club gebruikte een deel van het geld voor een klein kunstgrastrainingsveld - het Simon Kjaerveld. En vorig jaar trakteerde de club driehonderd leden op een bezoek aan de wedstrijd Denemarken - Frankrijk (2-0), betaald met transfergeld. Veel meer grote bedragen hoefde de club niet uit te geven, want de nieuwe sporthal viel onder de gemeentebegroting.

Begin daar maar niet over bij de club AC Horsens, weet Larsen. Doordat hij daar alleen maar trainde maar nooit werd ingeschreven, krijgt die club geen geld. ‘We hebben ze uit solidariteit wel eens wat gegeven’, zegt Larsen met een glimlach.

Kjaers ouders zijn inmiddels verhuisd en de verdediger is niet vaak meer in Lund. Bij speciale evenementen, zoals het naar hem vernoemde toernooi, komt hij nog wel eens. En anders stuurt hij een videoboodschap, zegt Larsen. ‘Sinds hij zelf kinderen heeft toont hij meer warmte voor zijn oude club. Hij lijkt zich nu meer bewust van waar hij vandaan komt.’