Senegal volgt Oranje naar de achtste finales na pover duel met Ecuador

Vanaf de strafschopstip opent aanvaller Ismaila Sarr de score voor Senegal tegen Ecuador. Beeld AFP

Het klonk een beetje hol, het getrommel van de Senegal-fans in het Khalifa-stadion. Nog geen kwart van de plaatsen was bezet tijdens Senegal-Ecuador, dus wat waren ze nodig: de vrolijk meelevende mannen en vrouwen uit Dakar, Pikine en M’Bour. Dat was dan nog iets wat de, qua voetbal, tamelijk armzalige poule A leverde aan het WK: de meest kleurrijke, luidruchtige supportersgroepering.

Zou hij iets kunnen zien, die ene Senegalees door zijn levensechte leeuwenkop? Waarschijnlijk niet. De drummers bleven onophoudelijk slaan, de wit geschminkte mannen, met platte petten en groengeelrode vlaggen om het middel volhardden ruim honderd minuten (er was nogal wat theater van mindere kwaliteit op het veld) in ritmisch swingen en de stevige man met de gigantische groene bril zonder glazen bleef zingen.

Senegal mag blijven

Het goede nieuws: ze mogen blijven, want Senegal won van Ecuador met 2-1 en werd zo tweede in de poule achter Nederland. Ook dit was een gedrocht van een wedstrijd die slechts een paar minuten interessant was, tussen de 68ste en de 70ste minuut toen eerst Ecuador gelijkmaakte en daarna Senegal weer voorkwam. Ecuador-middenvelder Caicedo en Senegal-verdediger Koulibaly scoorden. Geen wondergoals, meer attente intikkers na een dood spelmoment. Maar het was eindelijk een fase om de wedstrijd geconcentreerd te volgen in plaats van te hopen op shots van de bont uitgedoste fans.

Ecuador moest gelijkspelen om door te gaan en dat verlamde de Zuid-Amerikaanse ploeg kennelijk. Bij de ploeg die Nederland nog zo nadrukkelijk in de houdgreep had genomen zonder uiteindelijk door te knijpen, vielen vooral de grote namen tegen. Linksback Estupiñan, nauwelijks af te stoppen door Nederland, grossierde in balverlies. Centrumverdediger Hincapié liep lomp tegen Sarr aan waardoor die een strafschop kreeg kort voor rust, een klus die door Sarr zelf geklaard werd.

Sloper op het middenveld

Sloper op het middenveld Caicedo had een scherp moment toen er een doorgekopte hoekschop voor zijn voeten viel, maar leidde even later de 2-1 in door een vrije trap knullig te verlengen voor de voeten van Koulibaly.

De winnaar van de Afrika Cup dus door. Terwijl de geblesseerde sterspeler Mané node wordt gemist. Senegal is fysiek sterk, maar de sprankeling ontbreekt.

Senegal vloog er vier jaar geleden op het WK uiterst knullig uit in de poulefase op basis van fair play nadat het in alles gelijkstond met Japan. Bondscoach Aliou Cissé (zwarte pet over rasta’s, wit shirt, grijze joggingbroek) knuffelde met zijn assistenten. Op de tribune vervaagde de schmink en vielen petten en leeuwenmanen af, zo uitgebreid werd dat voorbeeld gevolgd.