Saoedi-Arabië wil ook wel een WK voetbal organiseren. Want wat het kleine Qatar kan, kan de grote buur vanzelfsprekend beter

Na Qatar wil ook Saoedi-Arabië een WK voetbal in huis halen. Mensenrechtenactivisten zien het met lede ogen aan. ‘Marteling en toerisme gaan niet samen’, schrijven ze in een open brief aan Lionel Messi, die zich als toerisme-ambassadeur aan Saoedi-Arabië heeft verbonden.

Alles, werkelijk álles, is aan het veranderen, zegt de 35-jarige Faisal Alkhurmi met een lach van oor tot oor. Met ‘alles’ doelt hij op het dagelijks leven in zijn land, Saoedi-Arabië, dat uit zijn voegen barst van de ambities. Het nieuwste plan: het WK voetbal organiseren in 2030, samen met Egypte en Griekenland. Wat het kleine Qatar kan, kan de grote buurman vanzelfsprekend ook – en beter.

Formeel moet Saoedi-Arabië zijn kandidatuur nog voordragen, maar volgens de minister van Toerisme, Ahmed al-Khateeb, wordt daar hard aan gewerkt. Waar sommige critici het Qatarese WK zien als een eenmalige dwaling, denken ze daar in het Midden-Oosten heel anders over. Eerder wisten de Saoediërs de Aziatische Winterspelen van 2029 binnen te slepen, met een nog te bouwen ski-resort (Trojena) als decor.

Stuk voor stuk geweldige ideeën, vindt Alkhurmi, een ict-medewerker aan de universiteit van Riyad. ‘Saoedi-Arabië is niet meer zoals het was. De kroonprins (Mohammed Bin Salman, red.) is bezig onze mentaliteit te veranderen. Hij verbreedt onze blik. Er komen mensen uit de hele wereld bij ons studeren. Ze komen uit Afrika, Engeland, de VS, noem maar op.’

Met vrienden is Alkhurmi in vier uur naar Doha gereden, eerst met de auto, daarna vanaf de grens met de pendelbus. Op een groot scherm kijken ze naar de laatste groepswedstrijd van hun land tegen Mexico. Op straat en in de metro zijn het de Saoedische fans – in aantal de grootste supportersgroep – die het meeste lawaai maken. In het licht van de harde kritiek die Qatar te verduren heeft gehad, zijn ze een wandelend toonbeeld van zelfbewustzijn: wij Arabieren laten ons door niemand de les lezen.

Het is een gevoel van solidariteit dat landsgrenzen overstijgt, zo bleek vorige week bij de sensationele overwinning (2-1) van de Saoediërs op het Argentinië van Lionel Messi. In talloze koffiehuizen in de regio ging gejuich op, van de bezette Gazastrook tot Egypte en van Soedan tot de Syrische provincie Idlib.

Duizend felicitaties

Zelfs een aantal vooraanstaande leden van de Jemenitische Houthi-beweging – sinds 2015 in een bloedige oorlog verwikkeld met Saoedi-Arabië – kwam op Twitter met ‘duizend felicitaties’ (even later waren de tweets verwijderd). De Palestijnse vlag duikt overal op. ‘Het laat zien dat het panarabisme allesbehalve dood is’, zo zei onderzoeker Mira al-Hussein, verbonden aan de universiteit van Oxford, tegen het tijdschrift Time.

Dat voetbal een handig marketinginstrument is, hoeft niemand de Saoediërs uit te leggen. Dertig jaar geleden vond in Riyad de eerste editie plaats van wat later de Confederations Cup zou gaan heten – een toernooi tussen de kampioenen van zes continenten. De toenmalige koning, Fahd bin Abdulaziz Al Saud, stelde prijzengeld beschikbaar, en reikte in 1992 de eerste ‘koning Fahd-bokaal’ uit. Wereldvoetbalbond Fifa omarmde het initiatief, maar enkele jaren geleden stierf het een stille dood.

De strijd om invloed heeft in de tussentijd alle kenmerken gekregen van een wedloop op het Arabisch schiereiland. Manchester City werd in 2008 opgekocht door de broer van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. De Qatarezen konden niet achterblijven en namen de Franse club Paris Saint-Germain (PSG) over, waarna Saoedi-Arabië vorig jaar hetzelfde deed met Newcastle United. Een WK past bij de ingezette lijn, zo is te lezen in het tachtig pagina’s tellende Vision 2030, het Saoedische meerjarenplan om met cultuur, entertainment en educatie een economie te scheppen die niet langer leunt op olie.

Fans van Saoedi Arabië in Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wereldster Messi, wiens miljoenensalaris bij PSG uit de Qatarese gasbaten komt, verbond zich aan Saoedi-Arabië als ‘toerisme-ambassadeur’. Hoeveel geld hij daarvoor vangt, is onbekend. Hij zal waarschijnlijk hét uithangbord worden van een Saoedisch WK-bid. Hetzelfde geldt mogelijk voor de clubloze vedette Cristiano Ronaldo, die volgens mediaberichten een jaarsalaris van 200 miljoen euro (inclusief reclame-inkomsten) kan opstrijken bij topclub Al-Nassr.

Saoedische mensenrechtenactivisten zien het bezorgd gebeuren. Zij denken dat kroonprins Bin Salman de sporters voor zijn karretje spant om ervoor te zorgen dat niemand het nog heeft over de brute moord op dissident Jamal Khashoggi, of de naar schatting drieduizend politieke gevangenen. ‘Marteling en toerisme gaan niet samen’, schreven de in ballingschap levende activisten in een open brief aan Messi. Het haalde niets uit.

Losbandig

Een WK in Saoedi-Arabië, hou zou dat eruitzien? In elk geval niet zo losbandig als in Qatar, denkt Alkhurmi. Van alcohol wil hij niets weten, ook al lijkt zijn regering daar voorzichtig in op te schuiven (een van de strandresorts staat vanaf volgend jaar alcohol toe). ‘En vrouwen in korte broek, dat kan bij ons niet. Mijn zoontje is 7. Als hij zulke vrouwen ziet, gaat hij vragen stellen waar hij te jong voor is.’

Anderen verheugen zich erop hun land eindelijk aan de wereld te kunnen laten zien. Logistiek wordt het een eitje, denkt de 40-jarige Alaa (‘geen achternaam’), eigenaar van een kruidenierszaak in Jeddah. ‘We ontvangen jaarlijks twee miljoen pelgrims in Mekka. Aan mensenmassa’s zijn we wel gewend.’

Op het grote scherm is te zien hoe Mexico 2-0 maakt. Geneeskundestudent Raghad (21) legt haar handen verslagen op het hoofd. Van een WK in haar land had ze nog niet gehoord, maar het lijkt haar fantastisch. ‘Mensen weten zo weinig over ons. Des te belangrijker dat ze eindelijk zelf komen kijken.’ De avond eindigt in mineur, de Saoediërs worden uitgeschakeld. Maar de wereld is nog lang niet van ze af.