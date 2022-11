Qatar voelt zich dankzij het WK voetbal unieker dan ooit. Gebrek aan mensenrechten? ‘Dat is propaganda verspreid door jaloerse journalisten’

Twee mannen zitten op de kade in Doha. Beeld Marko Djurica / Reuters

‘Wilt u binnen of buiten zitten?’ De eigenares van het Japanse restaurant kijkt haar bezoek verwachtingsvol aan. Dit is Doha, de hoofdstad van Qatar, en dus hoeft ze niet uit te leggen dat ‘buiten’ niet letterlijk ‘buiten’ betekent. In Qatar betekent ‘buiten’: aan een tafeltje, in een overdekt winkelcentrum met airconditioning. Zo gaat dat, als je in een land woont waar het meestal 35 à 40 graden is.

Hussain Albuhaliqa (35) loopt het overdekte terras op, gekleed in een smetteloos witte thobe – het traditionele lange gewaad op het schiereiland. Aan de plafonds hangen grote vlaggen van alle deelnemende WK-landen. Albuhaliqa werkt als jeugdcoördinator bij Al Ahli, Qatars oudste voetbalclub. Samen met zijn landgenoten telt hij de dagen af tot het voetbaltoernooi komende zondag begint. Glunderend: ‘Hier hebben we twaalf jaar naartoe gewerkt.’

Dat het een controversieel WK wordt, is hem niet ontgaan, maar zijn lichaamstaal blijft laconiek. De kritiek over de mensenrechten vindt hij ‘propaganda’, verspreid door jaloerse journalisten die de Qatarezen hun moment in de spotlights niet gunnen. ‘Het gaat voortdurend over de dode arbeidsmigranten. Maar ongelukken gebeuren overal. Als er in Londen een nieuwe metrolijn wordt gebouwd, vallen er toch ook doden? Het verschil is alleen dat daar niet over wordt geschreven.’

Qatarezen versus migranten

‘De arbeiders kiezen er zelf voor dit werk te doen’, zo valt zijn goede vriend Habib Khalfan (36) hem bij. ‘Wij geven ze onderdak en een salaris. Maar iedere riyal die ze verdienen, sturen ze naar hun familie in hun thuisland. Dat begrijp ik niet, waarom leggen ze niet wat geld opzij om beter voor zichzelf te zorgen?’

Habib Khalfan Beeld Jenne Jan Holtland

Achter hen lopen de Filipijnse obers zich het vuur uit de sloffen. Over en weer wordt vriendelijk gelachen, en toch blijkt uit alles dat de twee groepen, Qatarezen en migranten, volledig langs elkaar heen leven. Voor mannen als Khalfan en Albuhaliqa zijn de dagen comfortabel. Ze rijden in 4x4-sportwagens, vliegen de wereld rond en krijgen gegarandeerd een goedbetaalde baan, meestal bij de overheid. Onderwijs en gezondheidszorg zijn gratis. Trouwen doen ze in eigen kring. Als de tijd rijp is, zoeken hun moeders een geschikte huwelijkspartner, waarna de families bijeenkomen en een bruidsschat afspreken.

Op de gevel van een gebouw in Doha prijkt een afbeelding van de Uru­gu­ayaanse spits Luis Suarez. Beeld Adrian Dennis / AFP

Je zou haast vergeten dat het ooit anders geweest is. Het pad dat Qatar heeft afgelegd, beslaat in feite één mensenleven. Een inwoner die nu 80 jaar oud is, zag het allemaal gebeuren. Toen deze fictieve Qatarees in 1942 geboren werd, zwaaiden de Britten nog de scepter en was het schiereiland een koloniaal protectoraat. Op het wereldtoneel stelde het niets voor. Er was goed geboerd met de handel in parels uit de Arabische Golf, maar in de jaren twintig was Qatar weggeconcurreerd door Japan. Doha had evenveel inwoners als het huidige Enkhuizen. Rupert Hay, de hoogste koloniale ambtenaar, omschreef het als ‘nauwelijks meer dan een miserabel vissersdorp’. De inwoners haalden hun water ‘twee of drie mijl buiten de stad met huiden en kannen’. Zelfs de emir zat zo krap bij kas dat hij een hypotheek op zijn huis nam.

Eerste voetbalwedstrijd

Gevoetbald werd er nog niet, al duurde dat niet lang. De eerste wedstrijd in het woestijnstaatje zou rond 1948 zijn gespeeld, zo beweerde een hoogbejaarde Brit enkele jaren geleden in de Daily Mail. Deze Tom Clayton zei dat hij erbij was toen Indiërs en Britten van oliemaatschappij BP het tegen elkaar opnamen. Kort daarop werden de eerste voetbalclubs uit de grond gestampt.

De vondst van olie en – begin jaren zeventig – aardgas veranderde alles, en legde de basis voor een ongeschreven afspraak tussen regering en burgers: wij bezorgen u een goede baan bij een van de ministeries of liefdadigheidsinstellingen, en in ruil steunt u de emir, op dit moment de 42-jarige Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Geld is het smeermiddel, consumptie het belangrijkste tijdverdrijf. Een wrang gevolg, zo becijferde Qatar University, is dat driekwart van de gezinnen in het rood staat, vaak tienduizenden euro’s.

Hussain Albuhaliqa Beeld Jenne Jan Holtland

Albuhaliqa haalt de schouders erover op, hij wil zijn humeur niet laten bederven. Een kaartje voor Qatar-Ecuador, de openingswedstrijd, heeft hij nog niet kunnen bemachtigen, maar hij is wel ingeloot voor Polen-Argentinië. Achter het stuur van zijn brede GMC Sierra pick-up laat hij zijn gele gebedskralen door de vingers glijden. ‘Iedereen hier heeft het maar over één ding: dat we de eerste zijn die het WK organiseren. De eerste in de Arabische wereld. Het geeft ons het gevoel dat we uniek zijn.’

De aanvoerders van Engeland, Harry Kane, en Nederland, Virgil van Dijk. Beeld Paul Ellis / AFP

In het avondlucht steken de wolkenkrabbers elkaar naar de loef met de meest uitzinnige lichtshows. Een advertentie met WK-ambassadeur David Beckham flitst voorbij. Aan de horizon heeft iemand honderden fel oplichtende drones zo gedresseerd dat ze eerst de fonkelende wereldbeker vormen en daarna de woorden Welcome to Qatar.

Langs de boulevard flaneren Qatarezen en westerse expats, afgewisseld door kleine groepjes vrouwen in lange, zwarte abaya's. Zo streng als buurland Saoedi-Arabië is Qatar nooit geweest, en toch worden vrouwen vaak in hun bewegingsvrijheid beperkt. Voor het regelen van een studiebeurs, rijbewijs of buitenlandse reis moet je als vrouw toestemming hebben van je ‘voogd’, oftewel: je vader of echtgenoot.

Op straat ruimen arbeidsmigranten in oranje overalls de troep op. Buiten het zicht van het publiek slijpen ze de laatste tegels op maat, en maken ze de stoepen in gereedheid. In Qatar zijn ze bij ieder gesprek het stilzwijgende decor. Voor iedere Qatarees telt het land gemiddeld negen arbeidsmigranten. Wie die cijfers nuchter tot zich laat doordringen, voelt dat ze het land met gemak over zouden kunnen nemen. ‘In een half uur, zonder een schot te lossen’, zoals onderzoeker Samuli Schielke droogjes noteert in zijn boek Migrant Dreams.

Het populaire Souq Waqif. Beeld REUTERS

Het zal altijd pure fantasie blijven, met name vanwege het model dat Qatar hanteert. Vakbonden zijn verboden, daarvoor moet je een Qatarees paspoort hebben (en naturalisatie is feitelijk onmogelijk). De migranten komen uit tientallen landen, en spreken elkaars taal niet. Een Thaise bouwvakker verdient het dubbele van een Nepalees, met als gevolg dat solidariteit zelden van de grond komt. Stakingen worden soms oogluikend toegestaan, op voorwaarde dat de stakers dezelfde nationaliteit hebben.

In een recent verschenen studie beschrijft Qatar-kenner Natasha Iskander, van de Universiteit van Princeton, hoe de regering in stilte probeert te voorkomen dat één bevolkingsgroep dominant wordt. De angst bestaat dat sociale bewegingen uit Azië anders overslaan. ‘Eén groot protest, en Qatar wordt India’, zo citeert ze een hoge ambtenaar.

Spijt

Treden de migranten toch op de voorgrond, dan is dat vrijwel altijd gedwongen (of tegen betaling). Een opmerkelijk voorbeeld komt uit 2015, toen een sportclub in Doha een gooi deed naar het wereldrecord voor de grootste marathon ooit. Aan de start viel de opkomst flink tegen, waarna er in allerijl bussen werden ingezet om arbeidsmigranten op te halen, sommigen in spijkerbroek en slippers. Ze renden tot ze uitgeput waren. Wie wilde stoppen, kreeg te horen: je moet doorgaan. Het record werd niet gehaald.

In het bij toeristen populaire Souq Waqif zijn ze klaar om alle voetbalfans te ontvangen. Beeld Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Sport en politiek zijn in Qatar volledig verstrengeld, zozeer dat voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter nu openlijk toegeeft dat hij spijt heeft van de toekenning. Binnen de landsgrenzen klinkt die kritiek niet – dat is te gevaarlijk. Een van de laatsten die het probeerden, is de Jordaniër Abdullah Ibhais, tot 2019 de mediamanager bij het organiserend comité van het WK. Toen hij intern protesteerde tegen het niet uitbetalen van salarissen aan arbeidsmigranten, werd hij ontslagen, opgepakt en zonder eerlijk proces vastgezet. Volgens zijn broer zit hij sinds begin deze maand in eenzame opsluiting, nadat de bewakers hem hadden betrapt met een brief aan zijn vrouw.

Alle kritiek van mensenrechtenorganisaties ten spijt, zal de emir hopen dat het WK hem vooral zal helpen. Zo niet in het Westen, dan toch in het Midden-Oosten. Qatar is diplomatiek (en klein) genoeg om de buurlanden niet te veel tegen de haren in te strijken, maar het wil tegelijkertijd uitstralen: met ons valt niet te spotten.

In de auto vertelt Albuhaliqa vol vuur over de 4-0-overwinning op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), drie jaar geleden. Het was de halve finale van de Asian Cup, een toernooi dat Qatar tot ieders verrassing won. De overwinning smaakte extra zoet, omdat de Saoediërs en de VAE (samen met de rest van de Golf) op dat moment de Qatarezen volledig boycotten. Die boycot was ‘een dolksteek in de rug’, zo zeggen de vrienden eensgezind, en de Aziatische titel (binnengesleept op VAE-bodem) de ultieme revanche. Begin vorig jaar legden de landen hun ruzie bij, althans op papier. ‘We zijn het niet vergeten’, bromt Albuhaliqa. ‘We moeten oppassen met wie we nog vertrouwen.’

Het Bin Jelmood House, het museum richt zich op het thema slavernij. Beeld Getty

Slavernij in het museum

Even verderop, op een kwartier rijden van de kustboulevard, bevindt zich het chique museumkwartier van Doha. Eén van de musea, het Bin Jelmood House, opende de deuren in 2015 en richt zich verrassend genoeg op het thema slavernij. Via de middeleeuwse horigheid in Europa wordt de bezoeker meegenomen naar het Qatar van de vroege 20ste eeuw, toen tot slaaf gemaakte arbeiders uit de hoorn van Afrika de parels van de zeebodem schraapten.

En het Qatar van nu? Dat heeft de slavernij ‘bij de wortels’ gegrepen en uitgeroeid, aldus een kort filmpje. Op een paneel prijkt een fraaie uitspraak van ’s lands voormalige first lady, Sheikha Moza Bint Nasser: vrijheid is de ‘drijvende kracht’ achter de menselijke geschiedenis. De slavernij is al zeventig jaar wettelijk verboden.

Alleen voelt dat niet zo, vertelt een ­Keniaan die als bewaker in Qatar werkt. Uit angst voor ­represailles wil hij niet met zijn naam in de krant. Dankzij een handvol wetswijzigingen, onder internationale druk tot stand gekomen, ­mogen migranten nu van werkgever veranderen. Maar toen een aantal van zijn vrienden dat twee jaar geleden probeerden, werden ze voor straf gedeporteerd.

Een zaal in het Bin Jelmood House. Beeld Getty

‘Onze huidskleur speelt een rol, er is altijd discriminatie. Als een Afrikaanse parkeerwachter aan een Qatarees uitlegt dat je ergens niet kunt parkeren, krijgt hij te horen: ‘Dit is ons land.’ Per maand verdient de bewaker naar eigen zeggen 450 euro, waarvan hij eenvijfde naar zijn vader in Kenia stuurt.

Hij probeert al een tijdje weg te komen uit Qatar. Samen met twee vrienden betaalde hij ruim 1.100 euro per persoon aan een bedrijfje dat hen een visum beloofde voor Canada. Het bleek bedrog.

De teksten uit het museum kent hij. Hij neemt ze niet serieus. ‘Dat zeggen ze om de wereld te plezieren. Ze proberen mensen voor de gek te houden.’ Over een jaar hoopt hij vertrokken te zijn. Het liefst naar Europa.