Qatar is omgetoverd tot Fifa-land en Van Gaal is blij, boos en betrokken

Memphis Depay doet een lichte oefening midden op de dag bij 32 graden. Het is de eerste training van Oranje in de Golfstaat. Louis van Gaal verwacht niet dat zijn beste spits op tijd fit is voor Senegal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In één zin, onbewust misschien, schetst Louis van Gaal een beeld van Qatar. Dat gaat zo: een man met een microfoon in het perscentrum, een migrant uit Zuid-Afrika, is onderweg naar de verslaggever van De Telegraaf, die standaard vragen stelt waarna Van Gaal standaard boos wordt. Maar dat is een ander verhaal.

Net nadat Van Gaal heeft gevraagd of de airco zachter mag, anders is niemand te verstaan, stelt hij: ‘Buiten lopen overal zeker tien mannetjes, hier maar ééntje.’ Hij heeft meteen de kern te pakken van het land met twee vrijwel gescheiden werelden, waar de arbeidsmigranten, ongeveer 90 procent van de bevolking van pakweg drie miljoen, bijna al het zichtbare en zware werk doen. Als er dus maar eentje is, om een microfoon naar een journalist te brengen, valt het meteen op.

Sta je een minuut stil op straat, dan vraagt iemand wat er is, of er hulp nodig is, al hebben ze geen ervaring met toernooien en weten arbeiders uit Nepal of Bangladesh relatief weinig van voetbal. Daarom zijn ook werknemers uit traditionele voetballanden als Duitsland en Engeland ingehuurd door de Fifa.

Oneindig veel geld

Qatar is als het ware omgetoverd tot Fifa-land, met voorzitter Gianni Infantino tijdelijk als bijna gelijke van de emir van Qatar. Alsof de Fifa dacht: weet je wat, een klein land doet precies wat wij willen, met oneindig veel geld voor mooie stadions, dicht bij elkaar, hoe die dan ook gebouwd zijn, onder welke omstandigheden dan ook. Langs de brede wegen van het vliegveld naar Doha en omstreken staan overal afslagen naar stadions, naar andere accommodaties. Education City. Al Thumama. Infantino heeft al gezegd dat dit het beste WK in de geschiedenis wordt. Sterker nog: op een speciaal gemaakt filmpje van Qatar Airways, te zien op het scherm in de leuning van de vliegtuigstoel op weg naar Doha, spreekt hij van het beste evenement ooit.

Ja, familie van de emir krijgt altijd voorrang op de weg. Dan leggen ze desnoods het verkeer stil, want alleen de emir is groter dan het WK voetbal. Oorspronkelijke Qatari kijken toe, in hun hogere functies. Van Gaal krijgt vragen van de buitenlandse pers waarop hij eerder in Nederland antwoord gaf. Heeft hij niet gezegd dat het belachelijk is, een WK in Qatar? ‘Ik heb gezegd dat het geen voetballand is, dat ze geen ervaring hebben.’ Hij stelt ook, niet voor het eerst, dat Qatar ‘een heel andere cultuur heeft’, en vraagt aan de zaal of het in de ‘eigen cultuur zo goed gaat.’ Hij geeft zelf het antwoord: ‘Ik betwijfel het.’

Hij vertelt hoe het ook voor zijn familie en vrienden lastig is om betaalbare slaapplaatsen te vinden. En voor degenen die protesteren tegen het WK, die weigeren te kijken vanwege de behandeling van arbeidsmigranten bij het bouwen van WK-infrastructuur, heeft hij een simpele boodschap. ‘Daartoe heb je het recht. Ik hoop dan dat wij zo goed voetballen dat ze toch gaan kijken.’

Extreme omstandigheden

Hij prijst de faciliteiten, maar dat is geen nieuws voor hem, want met Bayern ging hij al op trainingskamp in Qatar. Hij legt uit waarom de selectie zijn eerste training uitvoert op het warmst van de dag, bij 32 graden op het veld van de universiteit. Dat past beter in het volle programma en hij wil de voetballers uit het ‘kikkerlandje’ laten wennen aan extreme omstandigheden, al is het bij de aftrap van de eerste duels tegen Senegal en Ecuador, om 19 uur plaatselijke tijd, alweer een graad of vijf minder heet, en is de duisternis over Qatar dan allang gevallen. Bovendien, zo stelt Van Gaal met een glimlach, is er airco in de stadions.

Vanaf het trainingsveld, met louter fitte spelers, is de skyline te zien van Doha, en de torens van hotel St. Regis, een oase van luxe waar de ploeg verblijft, als het aan Van Gaal ligt tot na de finale op 18 december. Het hotel heeft een presidential suite, inclusief drie slaapkamers, voor ongeveer 10 duizend euro per nacht, maar je kon tot deze week ook een gewone kamer boeken voor een euro of 350, en buiten het WK-seizoen is het nog ‘goedkoper.’

Aan het selecteren en reserveren van het hotel gingen uitvoerige gesprekken van de KNVB vooraf, want de bond wilde alleen zaken doen met een hotel dat zijn personeel bewezen goed behandelt. Bij dat overleg waren de vakbonden aanwezig en leden van de ambassade. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de bond: ‘Het contract bestond uit een pagina of tien, met alle voorwaarden. Personeel op tijd betalen. Huisvesting. Alles. Ik heb ook gesproken met een beveiliger uit Ghana. Die was een tijdje naar Saoedi-Arabië gegaan, omdat hij iets anders wilde. Hij kwam met spoed terug.’