‘Provocerende pressie’ tekent moderne Van Gaal: hoe minder de bal, des te sterker wordt Oranje

Tactisch domineren. En dat zonder bal. Dat is wat Oranje in de achtste finale deed. Natuurlijk, het uitgeschoven linkerbeen van Andries Noppert op de monsterkans van Christian Pulisic voorkwam een rampzalige openingsfase. Maar vanaf dat moment speelde Nederland een gewonnen wedstrijd.

Het jonge, energieke Amerika pakte het initiatief in de wedstrijd gretig aan. Een tactische doodzonde, tegen de Louis van Gaal van 2022.

Want Van Gaal is al lang niet meer in één adem te noemen met vintage Hollandse School-voetbal. Het voetbal van 4-3-3, eindeloos balbezit, wijde buitenspelers en technische superioriteit. In het laatste decennium van zijn trainersloopbaan is Van Gaal vooral defensief dominant. En op 71-jarige leeftijd lijkt hij dan ook vanuit verdedigend opzicht bezig aan een ondergewaardeerd meesterwerkje.

Geen frivool voetbal

Niemand zal dit Oranje betichten van al te frivool voetbal. Maar wat wil je? Speel met de huidige selectie hyper-offensief voetbal vanuit een 4-3-3-formatie met drie aanvallend ingestelde middenvelders en continu overlappende backs, en het vliegtuig met de Oranje-selectie was al lang en breed op Schiphol geland.

Nee. Wil dit Nederlands elftal zichzelf ontstijgen, dan moet het vooral leunen op een waterdichte defensie en tactische overmacht. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want it takes two to tango gaat ook voor het voetbal op. Tegen het conservatief ingestelde Senegal, Ecuador en Qatar leek de defensief georiënteerde tactiek van Oranje akelig veel op lafheid.

Maar zet een opponent tegenover dit Nederland die wél zin heeft in voetbal met enig risico, en het beoogde masterplan van Van Gaal wordt plots zichtbaar.

Een gewaagder ingestelde tegenstander bleek al wat nodig was om het Nederlandse WK-optimisme 180 graden te draaien. Amerika beet zich namelijk stuk op de ‘provocerende pressie’ van Oranje, zoals Van Gaal vooraf bij de NOS zijn wedstrijdplan trots betitelde.

Dichthouden van de as

De ‘provocerende pressie’ van Van Gaal is een opmerkelijke variant op de meest voorkomende variant van pressie: hoge druk. Teams die hoog druk zetten, vangen de opbouw van de tegenstander al vroeg op de vijandelijke helft op. Hierbij is het dichthouden van de as van het veld heilig. De centrumverdediger van de tegenstander moet geforceerd worden om de bal breed op zijn back te passen. Daar, geholpen door de zijlijn, kan een ploeg met fel uitstappen deze back dan collectief vastzetten. Dit om de bal dicht bij het vijandelijk doel te heroveren. Tot zover de cursus 'hoge druk in vijf volzinnen’.

Het Nederlandse wedstrijdplan in de achtste finale vereiste een andere aanpak. Oranje liet Amerika in zijn eigen sop gaarkoken, zoals zovele tegenstanders dat in de tactisch voorspelbaardere jaren bij Nederland flikten.

De ploeg van Van Gaal zette tot aan de middenlijn nauwelijks druk op de Amerikaanse centrumverdedigers aan de bal. In plaats daarvan pakten de buitenste centrumverdedigers, Jurriën Timber en Nathan Aké, al vroeg de twee vleugelspitsen van Team USA op. Dit zodat wingbacks Denzel Dumfries en Daley Blind vrijwel direct konden uitstappen op de backs van Amerika.

Tel daarbij op dat de drie Nederlandse middenvelders dicht op hun drie Amerikaanse evenknieën dekten en spitsen Memphis Depay en Cody Gakpo gedisciplineerd de eerste passlijnen in de as van het veld dicht liepen, en plots valt het woord ‘provocatie’ op zijn plaats. Amerika mocht het merendeel van het balbezit hebben, maar werd daarbij wel alle voorwaartse aanspeelopties afgepakt. Bij de eerste beste inspeelpass klapte de oranje val telkens dicht.

Het is nu al uitkijken naar de tactische truc van Van Gaal tegen de Argentijnen.