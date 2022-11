Oud-international en analyticus Karim El Ahmadi: ‘Verder komen Marokko wordt een beetje verwacht’

Hakim Ziyech probeert de bal aan te nemen ondanks de aanwezigheid van de Chileen Nayel Mehssatou. Woensdag trapt de Marokkaan het WK af tegen Kroatië. Beeld AFP

Marokko hoopt op het WK op magie van Hakim Ziyech uit Dronten, die toverde bij Heerenveen, Twente en Ajax, maar nauwelijks in actie komt bij huidige club Chelsea. Hoopt ook op flitsen van Noussair Mazraoui, vleugelverdediger geboren in Leiderdorp, groot geworden bij Ajax en nu basisspeler bij Bayern München. Tussen hen speelt nog Blaricummer Sofyan Amrabat (ex-FC Utrecht en -Feyenoord, nu Fiorentina) als ritmebepaler van de ploeg. Rotterdammer Zakaria Aboukhlal (ex-PSV en -AZ, nu Toulouse) is met zijn loopacties een geheim wapen tussen de techneuten.

Woensdag speelt Marokko tegen Kroatië, de vicewereldkampioen. Ondanks het afzwaaien van Nordin Amrabat (geboren in Huizen), Mbark Boussoufa (Amsterdam) en Karim El Ahmadi (Enschede) zit er dus nog steeds een flinke Nederlandse tint aan. Een goed resultaat opent de deur naar de knock-outfase met verder nog het zwakke Canada en verouderde België in de poule. ‘Verder komen is waar Marokko massaal op hoopt, wat misschien wel een beetje verwacht wordt zelfs,’ weet El Ahmadi.

Applaus bij uitschakeling

Vier jaar geleden in Rusland was Marokko er voor het eerst sinds 1998 weer bij op een WK. In zijn woonplaatsen Enschede en Rotterdam en de Marokkaanse steden Tétouan en Tanger, waar hij vakantie vierde, wordt El Ahmadi er door Marokkanen nog doorlopend op aangesproken. Marokko had vaak het betere van het spel, kreeg kansen bij de vleet, maar vloog er nogal lullig uit in een poule met Iran, Portugal en Spanje. ‘Na de uitschakeling stonden er mensen bij ons hotel te applaudisseren. Jongens met Marokkaanse roots in Europa kiezen sneller voor het Marokkaans elftal. Dat komt denk ik ook door dat vorige WK.’

Waarvan akte. Het 18-jarige in België geboren en getogen toptalent Bilal El Khanouss vertelde voor Marokko te hebben gekozen vanwege zijn bewondering voor Boussoufa. Er is thans een goede mix van ervaring en talent in de Marokkaanse selectie, oordeelt El Ahmadi. ‘Wij wisten niet wat te verwachten, nu zijn er zes spelers die al een WK hebben meegemaakt. Wij misten toen ook een killer voorin, die hebben we nu met En-Nesyri en Hamdallah. We hebben geweldige backs, met Hakimi en Mazroui. En Sofyan Amrabat heeft mijn rol overgenomen op het middenveld.’

Hoewel Ziyech slechts 148 minuten in de Premier League en 54 minuten in de Champions League meespeelde, denkt El Ahmadi dat de flankspeler fit genoeg is. ‘Hij scoorde een wereldgoal in de laatste oefenwedstrijd waarin we heel goed speelden.’

We-vorm

De we-vorm zit er nog steeds in als El Ahmadi, die dit jaar stopte als profvoetballer, over het Marokkaans elftal praat. Zijn profielfoto is een kiekje met Achraf Hakimi die hem uitnodigde voor een wedstrijd van diens club Paris Saint-Germain. Met Ziyech spreekt de voormalige Feyenoord-aanvoerder ook nog geregeld.

Ziyech en Mazraoui ontbraken lang in het groenrode shirt door een dispuut met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic, die hen een gebrek aan discipline verweet. Ziyech zou een blessure hebben geveinsd, Mazraoui wilde geen water drinken tijdens een wedstrijd. Ziyech zwoer nooit meer voor Marokko te spelen, en weigerde toenaderingspogingen. El Ahmadi zegt: ‘Halilhodzic is een trotse man, die best hard kan zijn. Ik vind dat hij zijn trots opzij had moeten zetten. Ziyech en Mazraoui zijn geweldige profs.’

Onder Halilhodzic plaatste Marokko zich soeverein voor het WK, maar de ervaren Bosnische coach moest in september opstappen vanwege ‘een meningsverschil’ met de Marokkaanse bond die de bannelingen Ziyech en Mazraoui terug bij de selectie wilde. Onder de nieuwe bondscoach Walid Regragui gebeurde dat terstond.

Met oud-international Regragui heeft Marokko voor het eerst sinds 2016 weer een bondscoach van Marokkaanse komaf. El Ahmadi: ‘Ik hoor van spelers dat Regragui zorgt voor een lach op het gezicht. De laatste twee oefenwedstrijden speelde Marokko hartstikke aanvallend en avontuurlijk. Ik denk dat het ook een voordeel is dat dit WK plaatsvindt in een Arabisch land, dat voelt toch meer als thuis. Veel Marokkaanse profs hebben ook in Qatar gespeeld.’

Breuk in de voet

El Ahmadi kwam tien jaar uit voor de Leeuwen van de Atlas. Hij is 37, er zijn nog oudere spelers actief op het WK. ‘Als ik in Europa had gespeeld en fit was gebleven dan had ik er heel misschien nog bij kunnen zijn. Maar ik speelde de laatste jaren in Saoedi-Arabië en had een breuk in mijn voet. Toen vond ik het mooi geweest.’

Hij is nu analyticus, net als steeds meer oud-profs met Marokkaanse wortels. Meer Marokkaanse ex-profs die topfuncties bekleden in het voetbal zou de volgende stap moeten zijn. El Ahmadi: ‘Ik vind analyseren leuk, maar sta overal voor open. Ik kijk rustig wat er op me af komt.’

Waar blijven de volgende El Ahmadi’s en Ziyechs in de eredivisie? ‘Mohamed Ihattaren is nog steeds een gigantisch talent. Men onderschat wat het kan doen met een jonge speler als die zijn vader verliest. Ik geef hem niet op, hoor dat hij weer goed aan het trainen is. Marouan Azarkan doet het goed bij Excelsior, Outhmane Boussaid bij FC Utrecht. Op pleintjes en indoor kunstgrasveldjes zie ik nog veel Marokkaanse jongens voetballen, die bron droogt niet snel op.’

Hijzelf hoopt, als de breuk in zijn voet helemaal is geheeld, met zijn neven bij de amateurs van GVV Eilermark uit Glanerbrug mee te doen, puur voor de lol. ‘Die bal zal altijd blijven trekken.’