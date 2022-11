Oranje en Van Gaal trekken zich terug in hun sportbubbel. ‘We hebben een punt gezet achter de politieke kwesties’

Xavi Simons tijdens een training van Oranje. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In zaal 2 van het immense perscentrum in Doha spreken bondscoach Louis van Gaal en verdediger Denzel Dumfries blij en tevreden tot de wereld van het voetbal. Het is een show met een knipoog en een lach, op de dag voor de tweede groepswedstrijd van het WK, vrijdag tegen Ecuador.

Van Gaal knuffelt met een Senegalese journalist, die hem complimenteert. De bondscoach prijst Dumfries, Dumfries steekt de loftrompet over hem. Als het gesprek meandert naar de hand voor de mond van de Duitsers, voor de aftrap tegen Japan, als stil protest tegen het verbieden van de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband door de Fifa, betrekt Van Gaals gezicht: ‘We hebben ons zegje gedaan. We zijn in Qatar om te voetballen. We hebben een punt gezet achter de politieke kwesties en laten ons doel niet verpesten.’

Maar het zal toch niet zo zijn dat een handje voor de mond oorzaak is van de Duitse nederlaag tegen Japan?, wil een verslaggever weten. De woorden zijn gedrenkt in ongeloof. Van Gaal: ‘Dat is nog maar de vraag. Ik wil het risico niet lopen.’ Dieper gaat hij daarop niet in, al zegt hij later dat ‘onze discipline tot de 90ste minuut duurt’. Duitsland stond voor, miste tal van kansen op 2-0 en verloor in het laatste kwartier.

Hier is de scheiding te zien tussen twee werelden, in meerdere opzichten. De scheiding tussen de buitenwereld, op jacht naar gevarieerde informatie, en de sporters. De wereld ook van de sport die politiek buiten de deur probeert te houden, hoe lastig dat ook is, contra de wereld van de activisten die menen te weten wanneer een sportploeg een gebaar dient te maken naar de wereld. En als dat niet gebeurt, is het een slap stelletje. Zeker als die sportploeg uit Nederland komt, dat eens zo kritische landje aan de Noordzee.

Op zijn afscheidstournee trekt Van Gaal zich daarvan niets aan en zijn spelers zijn hem dankbaar. De publieke opinie in Nederland, over Qatar dat niet deugt; dat is één bubbel. Van Gaal en co zitten in hun eigen bubbel, de sportbubbel. Hij prijst de geweldige faciliteiten in Qatar, de organisatie, zelfs het weer. Ze willen dat die bubbel heel blijft, ondanks de speldenprikken van buiten.

Gelukkig zijn met elkaar en blij, zoekend naar verbetering. Dat is nodig, zeker in balbezit, want betere tegenstanders weten wel raad met balverlies zoals Nederland dat tegen Senegal leed. Dus als ze hem slap noemen in Nederland, omdat de actie met de ontvangst van de migranten zijn laatste politieke daad was, dan is dat maar zo.

Van Gaal heeft trouwens een punt. Zie hoe de voortrekkers uit Europa uit elkaar worden getrokken. Naar het CAS of toch niet, vanwege het verbieden van de OneLove-armband door de Fifa? Toch niet dus. De hele woensdag ging het gerucht dat de Belgen Hazard en Vertonghen elkaar op de mond zouden kussen, voor de aftrap tegen Canada. ‘Het is als grap geopperd’, aldus woordvoerder Van Loock.

Hazard stelt na het duel dat het over voetbal zal gaan nu, dat de Duitsers beter hadden kunnen winnen. De Deense bondsvoorzitter Möller opperde zelfs om uit de Fifa te stappen. Dat blijkt een onzinnige suggestie als die geen navolging vindt, al is het maar omdat het lastig interlands voetballen is met een ‘wilde bond’ bestaande uit één land.

Oranje is op een missie, met totale focus. Van Gaal is van de duidelijkheid. 26 spelers weten wat hun rol is, wie voor wie kan invallen, en dan is het lekker dat de eerste wedstrijd is gewonnen. Geen stress zoals bij de Duitsers of de Argentijnen, voor wie wedstrijd twee al een vroege finale is, met Spanje en Mexico als tegenstanders. Al zijn er genoeg ploegen die een toernooi alsnog wonnen na een nederlaag in het openingsduel, met Nederland zelf (1988, EK) en Spanje (WK 2010) als sprekende voorbeelden.

Nederland kan een stootje hebben, al is Ecuador volgens Van Gaal een beter team dan Senegal. Stug, weinig scoren, weinig goals tegen. ‘Gewiekste spelers.’ De dynamiek is tijdens elk toernooi anders.

Van Basten in 1988, net terug van een blessure, was boos om zijn reservebeurt in het eerste duel, en vanaf de tweede wedstrijd helemaal los. Robben in 2010, meegegaan terwijl het eigenlijk niet kon, want na de oefenwedstrijd tegen Hongarije zat hij te huilen in de Arena.

Maar zie, elke wedstrijd kwam hij beter in zijn spel en uiteindelijk redde de teen van Casillas de wereldtitel voor Spanje na zijn inzet. Het proces is nog lang. Daarbij past geen afleiding, zelfs niet als die over mensenrechten gaat.