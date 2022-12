Op het moment van de waarheid mist de Belgische topschutter Lukaku kans op kans

Romelu Lukaku slaat gefrustreerd over de vele gemiste kansen een zijstuk van de dug-out stuk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het zijn dan ook indringende beelden, donderdag, na de uitschakeling van België op het WK door Kroatië. Romelu Lukaku, ingevallen, loopt naar de kant. Hij trekt het shirt over zijn betraande gezicht en legt het hoofd op de schouder van hulptrainer Thierry Henry, die hem lieve, bemoedigende tikjes geeft.

Bondscoach Roberto Martinez maakt tijdens de persconferentie zijn vertrek bekend, na zes jaar. ‘Het was mijn laatste wedstrijd. Ik ben er emotioneel van’, aldus de Spanjaard, al was hij sowieso opgestapt na het WK. ‘Ik nam de beslissing vlak voor het toernooi. We hebben dan wel geen toernooi gewonnen in die jaren, zeven spelers, bijna acht, hebben nu 100 of meer interlands gespeeld. Dat is een prachtige nalatenschap. Al die jongeren in de kleedkamer leren van deze generatie. Ik ben extreem trots. De echte fans in België waarderen wat wij hebben gedaan.’

Verdriet dus, trots, teleurstelling en ook boosheid. Bij Lukaku met name, met 68 doelpunten topschutter aller tijden van België, maar uitgerekend op het moment van de waarheid mist hij kans op kans. Hij slaat bij de aftocht een plaat van plexiglas uit de dug-out. Twee keer ligt het doel vrijwel open. Hij schiet op de paal en kopt over. Een keer stuit de hard gespeelde bal via zijn been naast, en tenslotte verwacht hij een gemiste voorzet niet.

Net dat gebrek aan scherpte; 0-0 tegen Kroatië dus. De Belgen zijn uitgeschakeld, door de nederlaag tegen Marokko, toen uitgerekend een van de beste doelmannen ter wereld (Courtois) in de fout ging en het elftal apathisch oogde, net als in het gewonnen openingsduel met Canada. Twee goals tegen, eentje voor, het is mager.

Eden Hazard uitgefloten

Beide ploegen lopen naar de supporters, na afloop. De Kroaten euforisch. De Belgen bedroefd, huilend, met strakke gezichten, en uiteindelijk ook onder applaus. Wat tien jaar geleden begon met een 4-2 in een oefenduel tegen Oranje in Brussel, eindigde met uitschakeling in stadion Ahmad Bin Ali in Doha. Met onenigheid ook, zeker in het begin van het toernooi. Afkeurend gefluit is daar voor de invalbeurt van Eden Hazard, de tovenaar die is beroofd van zijn staf. Hij is een schim van zichzelf, de laatste jaren.

Maar de aftocht mag nooit de laatste indruk zijn van een tijdperk. Sluit de ogen en denk aan voorheen. Aan de dribbels van Hazard, aan de dagen dat Lukaku wel scoorde, aan passing en dribbels van Kevin De Bruyne, die nog wel een tijdje meekan. Aan het slimme verdedigende werk van Jan Vertonghen of Toby Alderweireld, de sierlijke loop van Axel Witsel of de lichtvoetigheid van Dries Mertens.

Tien jaar oeuvre van een mooie, diverse groep, hoewel de resultaten al met al tegenvielen. De derde plaats tijdens het WK van vier jaar geleden is het hoogtepunt. Later, tijdens een reünie in pakweg 2062, zullen de mannen elkaar hopelijk op de schouders rammen en herinneringen ophalen. ‘Lukaku, weet je nog, van die kansen tegen Kroatië? Tsjonge.’

Complot?

Martinez kreeg vaak te horen dat hij had moeten doorselecteren, maar volgens hem waren de jongeren niet beter dan de routiniers. Alleen: de lijven luisteren niet meer naar alle signalen uit het hoofd. En dan waren er tijdens dit toernooi allerlei relletjes. Volgens Martinez was zelfs sprake van een complot van de pers, die nepnieuws verzon. Het zijn de vaste stuiptrekkingen van een trainer in het gedrang.

De Bruyne zei vooraf dat het vanwege de leeftijd van de groep onmogelijk was de titel te halen. Natuurlijk, leeftijd zegt niet alles, want Luka Modric van Kroatië is 37 jaar. Hij gaf opnieuw een masterclass in overzicht en passing, ‘al was de wedstrijd heel erg moeilijk voor ons’.

In de Belgische pers ging het veel over die ruzies. Een uitbarsting tussen Alderweireld, die na afloop naar niemand wilde wijzen, en De Bruyne over de speelwijze tijdens het duel met Canada. Het zijn de gebruikelijke taferelen als het pad naar beneden loopt en het even duurt voordat de werkelijkheid is ingedaald.

‘De teleurstelling was de nederlaag tegen Marokko’, aldus Martinez. ‘Vandaag was een mooie wedstrijd van spelers die graag uitkomen in het shirt van dit land. Die instelling heb ik in de vorige duels gemist. Toen waren we niet onszelf, door het gebrek aan wil om een écht team te zijn. Vandaag is de enige teleurstelling dat we uit het WK liggen. Als we verder waren gegaan, hadden we het echte België kunnen zien. ’