Ook Zwitserland naar laatste zestien op WK, Kameroen verrast Brazilië

De Zwitsers vieren hun derde doelpunt tegen Servië. Beeld AP

In de laatste wedstrijden in groep G nam Zwitserland het op tegen Servië en Brazilië tegen Kameroen. Kameroen verraste Brazilië met een laat doelpunt: 1-0. Die wedstrijd had echter amper invloed op de uitslag in de poule.

Zwitserland-Servië was een stuk boeiender. Vooraf was de wedstrijd al enigszins beladen. In het Zwitserse team spelen enkele spelers van Kosovaarse komaf, zoals Xerdan Shaqiri. Hij zette Zwitserland via een Servisch been op 1-0 voorsprong, na zo’n twintig minuten.

Het duurde niet lang voordat Servië gelijkmaakte. Na 26 minuten kopte spits Aleksandar Mitrović binnen. Negen minuten later kwam Servië op 1-1 via Dušan Vlahović. Maar nog voor de rust kwam Zwitserland terug. Breel Embolo tikte de 2-2 binnen.

Vlak na rust kwam Zwitserland opnieuw op voorsprong. Remo Freuler rondde een mooie aanval af. Verder werd er niet meer gescoord, waardoor Zwitserland tweede werd in de poule, met evenveel punten als Brazilië.

De wedstrijden in groep G waren de laatste in de poulefase van het WK. Opvallend: geen enkel land kwam de poulefase door zonder puntverlies. Alle toplanden liepen wel ergens averij op.

Morgen starten de achtste finales met Nederland tegen de Verenigde Staten en Engeland tegen Senegal. Brazilië moet spelen tegen Zuid-Korea en Zwitserland tegen Portugal.