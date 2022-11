Ook op het nationale elftal van Qatar valt van alles aan te merken: 0-2 tegen Ecuador

De vreugde is groot bij Ecuador na de tweede goal van Enner Valencia. Qatar komt er amper aan te pas in het openingsduel van het WK. Beeld Reuters

Salem Saad, 14 jaar oud, begraaft zijn hoofd in z’n handen. Naast hem kijkt zijn broertje al net zo onthutst. De wedstrijd tussen hun bloedeigen Qatar en Ecuador is nog geen drie minuten bezig als de bal er al in ligt, na gestuntel van doelman en verdedigers. Gelukkig voor de broertjes wordt de goal onder luid applaus afgekeurd (buitenspel), na het bekijken van de VAR-beelden.

‘De Britse kranten gaan vast weer schrijven dat we de FIFA hebben omgekocht’, zegt de vader van de jongens, Mohammed Hamad Saad (43). Hij kan om zijn eigen grapje lachen, al geeft het spel van de thuisploeg daar weinig aanleiding toe. De Qatarezen hebben het zichtbaar zwaar, zondag tijdens de openingswedstrijd in het Al Bayt-stadion in Al-Khor, een half uurtje rijden boven Doha. Ze passen slordig, laten zich in de duels aftroeven en hebben een grabbelaar op doel, Saad al-Sheeb. Na een half uur staat het 2-0, beide keren via Fenerbahçe-spits Enner Valencia die eerst een strafschop benut en daarna knap inkopt bij de tweede paal.

Opluchting

‘Kijk naar onze verdediging, ze zijn nerveus’, moppert Saad, in het dagelijks leven begrotingsadviseur bij een Qatarees ministerie. Trouwens, zelf was hij ook nerveus: niet over de wedstrijd, maar over de logistiek eromheen. Zou het geen gedrang worden? Wat als er op weg naar het stadion files zouden ontstaan? Zijn land heeft nog nooit een evenement van zulke omvang georganiseerd. ‘Pas toen ik op mijn stoeltje plofte, ruim op tijd, voelde ik de opluchting.’

Organisatorisch zit de opening goed in elkaar, met toespraken van de emir van Qatar en acteur Morgan Freeman, gevolgd door een spectaculaire vuurwerkshow. Op de schermen zijn de hoogwaardigheidsbekleders te zien: geen staatshoofden uit het Westen, wel president Abdel Fattah al-Sisi (Egypte) en premier Mohammed Bin Salman (Saoedi-Arabië).

Hoe de Volkskrant verslag doet van het WK in Qatar https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-het-wk-in-qatar-te-verslaan-keurt-de-krant-nog-niet-goed-wat-daar-gebeurt~bb24a9fd/

Van de in totaal 60 duizend zitplaatsen blijft een flink aantal plekken leeg, een mysterie dat door de stadionspeaker – die rept van 67 duizend bezoekers – alleen maar groter wordt. Sommigen zijn na de openingsceremonie gelijk vertrokken, zo luidt de opbeurende conclusie van een van de organisatoren (‘geen naam graag’). ‘Je zult zien: bij de wedstrijden hierna zit het stampvol.’

Op hun paasbest gekleed

Ook afwezig: de bordeauxrode shirtjes van de nationale equipe. In plaats daarvan zijn de meeste Qatarezen op hun paasbest gekleed, alsof ze niet bij een pot voetbal zijn maar bij een nette receptie: de mannen (jong en oud) in traditionele witte gewaden (‘thobes’), de vrouwen in zwarte abaya’s. Scanderen, stampen en zingen doen ze niet, dat laten ze over aan het enige supportersblok waar het bordeauxrood wél te zien is, in het vak pal achter de keeper.

Bij de familie Saad is de moeder thuisgebleven. ‘Ik heb gevraagd of ze mee wilde’, zegt de vader des huizes, ‘maar ze kijkt liever thuis. Daar maakt ze er ook een feestje van hoor, ze heeft haar zussen uitgenodigd en zo’n shirt gekocht.’ Zoontje Salem heeft zo zijn eigen ideeën over de vrouwen in het stadion. ‘Heb je gezien hoeveel make-up ze dragen? Die zijn hier niet voor het spel, die willen gewoon op tv.’

Van tevoren hadden de supporters stiekem gehoopt op de mazzel die thuislanden soms begeleidt. Een 30-jarige Qatarees had een paar dagen voor de aftrap op geheel eigen wijze zijn Toto-formulier ingevuld. Hij liet twee drones op, eentje met het geel-blauw-rood van Ecuador, de ander met de Qatarese vlag. Aan beide vliegtuigjes bond de man als aas een stukje duivenvlees, waarna hij een afgetrainde valk losliet. De valk koos Ecuador. ‘Als God het wil, zal Qatar alsnog winnen’, had de valkenier tegen persbureau Associated Press gezegd. ‘Daarna kunnen we Ecuador steunen.’

Bedtijd voor de kinderen

Die goddelijke interventie blijft zondag uit. De Qatarezen – debutant op het WK – worden weggespeeld. De hele wedstrijd schieten ze niet één keer op doel. Omdat Ecuador in de tweede helft niet meer aandringt, blijft het 2-0. Een kwartier voor tijd houden veel Qatar-supporters het voor gezien, en zoeken ze de uitgang op. Zo ook Saad en zijn zoons. Mismoedig: ‘Van dit spel kan ik niet genieten. Het is al laat, bedtijd voor de kinderen.’

Ze mogen dan verloren hebben, veel Qatarezen weigeren het hoofd te laten hangen. Buiten vertelt de veertienjarige Maryam dat ze droomt van een carrière in het nationale elftal, ook al valt dat niet mee als meisje met een hoofddoek. ‘Het zweet gaat aan je huid kleven, dat mag eigenlijk niet in mijn geloof.’

‘Voor de Arabische wereld is dit toernooi zo belangrijk’, zegt Salah Abdullah (52) terwijl hij het stadion uitloopt. ‘Er komen nu mensen op bezoek van over de hele wereld. Ze weten niets van ons, en zien ons als ongeschoold of als terroristen. Dat beeld zetten we hiermee recht.’ Als om zijn punt kracht bij te zetten gaat een groep uitgelaten latino’s achter hem op de foto, een bordje in de hand. Er staat op: I love Qatar.