Onder leiding van ‘avocadohoofd’ heerst er eindelijk rust bij reuzendoder Marokko

Bondscoach Walid Regragui van Marokko viert met zijn ploeg de zege op Canada en plaatsing voor de achtste finale. Beeld ANP / EPA

Als Marokko dinsdag ook Spanje naar huis stuurt, en er dan opnieuw ongeregeldheden uitbreken in Europese steden, zullen de aanstichters weten dat Walid Regragui hun gedrag verafschuwt. ‘Ik denk niet dat de relschoppers echte Marokkanen zijn’, haalde de bondscoach van de Leeuwen van de Atlas hard uit na de rellen in België en Nederland tijdens het WK. ‘Marokkaanse mensen hebben meer respect.’

Regragui (47) en zijn reuzendodende selectie maken ongekende krachten los, zowel binnen de Marokkaanse gemeenschappen in Europa als in Marokko zelf. Kopzorgen als inflatie en droogte zijn voor heel even naar de achtergrond verdwenen, nu de nationale ploeg voor de tweede keer in haar geschiedenis in de achtste finale staat.

‘Eén team, één volk’, gaf weekblad TelQuel op zijn voorpagina uitdrukking aan de nu al uitzinnige stemming. En dan moet de knock-outfase nog beginnen.

Lions de l’Atlas : une équipe, un peuple



Lions de l'Atlas : une équipe, un peuple

Extra kaartjes verstrekt

Het enthousiasme is te begrijpen. Marokko, goed georganiseerd en met flitsende uitbraken, is een van de revelaties van het toernooi.

In een poule met België en Kroatië leek het land op voorhand kwalitatief de nummer drie. Maar de belegen Belgen waren niet opgewassen tegen het dynamische elftal van Regragui, en ook Kroatië, WK-finalist in 2018, kon niet van ze winnen. Met zeven punten eindigde Marokko tot ieders verrassing bovenaan. En dus wacht dinsdagmiddag Spanje, grootmacht aan de overkant van de Straat van Gibraltar.

Net als in de poulefase zal het land ook die pot als een thuiswedstrijd beleven. De fans van de tegenpartij steken in de geairconditioneerde stadions van Qatar steevast bleekjes af bij de Marokkanen, luid van begin tot eind.

Een golf van paniek onder de supporters over een gebrek aan betaalbare kaartjes voor de achtste finale tegen Spanje werd gesust door de FIFA, die op aandringen van de Marokkaanse voetbalbond zondag 5.000 extra tickets beschikbaar stelde. Als de kwartfinale wordt gehaald, is dat als eerste Arabische land ooit. Een prestatie die niet onopgemerkt zal blijven in steden als Den Haag en Amsterdam.

Spelen om pizza's

Bondscoach Regragui is zich bewust van de spanningen rond de Marokkaanse gemeenschappen in Europa. Ook hij is een ‘wereldmarokkaan’, zoals koning Mohammed VI zijn elders levende onderdanen noemt.

Walid Regragui wordt in 1975 geboren in Corbeil-Essonnes, een zuidelijke voorstad van Parijs. Als jongen leeft hij voor het voetbal op straat: eerst om Coca-Cola en taart, later om kleine geldbedragen, vertelt hij in 2005 aan de Franse krant Libération. ‘Ieder van ons legde 30 euro in en het winnende team haalde van het geld pizza’s.’

Op straat slijpt hij de ‘intuïtie, technische skills en dribbels’ die hem ook van pas komen op de grasvelden van de lokale club ASCE. Trainer van het eerste elftal Rudi García, die later bekend zal worden als coach van grote clubs als AS Roma en Olympique Marseille, woont bij toeval een jeugdwedstrijd bij en ziet een ‘snelle, behendige speler met temperament’. ‘Ik vroeg me af wat hij in zo’n team deed en haalde hem meteen bij het eerste elftal.’

Als rechtsback kent hij een niet onverdienstelijke carrière die hem voert langs clubs als Toulouse, Ajaccio en het Spaanse Racing Santander. Bij die laatste club wordt hij na een gebroken enkel ‘niet meer de oude’, herinnert clubarts Javier Ceballos zich in dagblad El País. Hij noemt Regragui ‘een slimme kerel’, aardig en zwijgzaam. ‘En nooit een kwaad woord, hoezeer hij ook onder zijn blessure leed.’

Bondscoach dankzij Ziyech

Regragui houdt het nog een paar jaar vol voor hij zich op een nieuwe carrière als trainer stort. Weer staat voetbalvader Rudi García aan het begin, als hij zijn voormalig pupil laat meelopen bij AS Roma. Zijn eerste baan in het trainersvak is in 2012 die van assistent bij het Marokkaanse elftal. Later traint hij clubs in eigen land en Qatar, met als grootste succes de landstitel en de Afrikaanse Champions League bij Wydad AC uit Casablanca.

Dat hij op 31 augustus van dit jaar bondscoach wordt, heeft hij grotendeels te danken aan een man uit Dronten. Hakim Ziyech, oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax en absolute vedette van het nationale team, raakt in conflict met coach Vahid Halilhodzic en weigert nog langer voor zijn land uit te komen. De voetbalbond kiest partij voor haar sterspeler: Halilhodzic moet vlak voor het WK het veld ruimen, Regragui is zijn vervanger.

Spelers aaien kale hoofd

Onder de nieuwe bondscoach is het voor het eerst sinds jaren rustig rond de nationale ploeg. Zijn materiaal is verre van armoedig: spelers als Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München) en Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) zouden hoogstwaarschijnlijk ook bij Oranje in de basis staan, net als de indrukwekkend keepende Yassine Bounou (Sevilla).

Meer dan die topspelers lijken de Marokkanen echter de coach als hun talisman te zien. ‘Rass l’avocat’, avocadohoofd, is de bijzondere bijnaam die critici hem ooit gaven om zijn kale bruine hoofd, en die hij nu met zelfspot draagt als geuzennaam.

Na de overwinning op de Belgen poseerde hij voor de FIFA met een avocado, en om de zege op Canada (en de groepswinst) te vieren aaiden zijn spelers hem op het veld over zijn glimmende schedel. Voor het hogere doel vindt hij het allemaal best, zei hij na afloop tegen onder meer Reuters. ‘Misschien brengt het ze geluk.’