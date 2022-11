Niet één wonderkind, maar gestaag bouwen heeft van Amerika een serieus voetballand gemaakt

Arsenal. AC Milan. Celtic. Fulham. Nogmaals Fulham. Leeds United. Valencia. Juventus. Lille. Norwich City. Chelsea. De elf spelers die de Verenigde Staten dinsdagavond naar de achtste finale hielpen, komen stuk voor stuk uit voor serieuze ploegen in het Europese clubvoetbal.

Op het volgende WK zullen de clubnamen waarschijnlijk nog serieuzer zijn. Immers, de basiself in het beslissende duel met Iran (1-0) kende een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar. Een bijzonder laag gemiddelde, ook nog eens opgekrikt door de 35-jarige veteraan Tim Ream.

De doorsnee voetbalvolger zal een handjevol namen herkennen. Natuurlijk Sergiño Dest, de in Almere geboren rechtsback, die nu evengoed met Denzel Dumfries had kunnen concurreren. En Christian Pulisic, de zoveelste gehypte boy wonder van het in opkomst zijnde soccer, die in 2019 voor liefst 64 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Chelsea verhuisde. Op de andere vleugel voorin staat Timothy Weah - ja, zoontje van.

Spelers tactisch volwassen

Maar Amerika hoopt inmiddels niet meer op een voetbalwonder. Voor het eerst in lange tijd wordt niet alle hoop telkens weer gevestigd op de ontwikkeling van één tienertalent. Dit is een team geworden waar de som der delen groter is dan het geheel. De speelstijl is duidelijk, de spelers tactisch volwassen.

Die eenheid valt terug te zien in de defensieve cijfers. In een groep met Wales (1-1), Engeland (0-0) en Iran (1-0) gaf Team USA in drie wedstrijden geen enkele goal uit open spel weg: de enige tegentreffer kwam vanuit een strafschop van Gareth Bale.

Maar deze defensieve prestaties leverde Amerika niet door ‘de bus te parkeren’, en met de gehele ploeg zich op de eigen helft in te graven. Integendeel. Team USA zet nagenoeg evenveel druk als Oranje op de spelopbouw van de tegenstander. Waar Nederland in de groepsfase 27 keer de bal veroverde in de aanvallendste 30 meter van het veld, deed Amerika dat 29 keer. Ook kunnen de Amerikanen qua effectieve momenten van pressing (47) de ploeg van Louis van Gaal (50) bijbenen.

Waar de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter op sommige posities nog duidelijk wat technisch talent ontbeert - vooral centraal achterin en in de aanvalspunt is het magertjes - representeert het getalenteerde driemans-middenveld de energieke speelstijl die Amerikaanse coaches nu in de jeugdopleidingen prediken.

Eloquente aanvoerder Adams

Ook illustreert het middenveldtrio de verschillende routes die leiden naar Team USA. Eloquente aanvoerder Tyler Adams (23) - tot dusver goed voor de meeste geslaagde tackles (9) en één-na-meeste balveroveringen (26) op dit WK - doorliep in Amerika de gehele jeugdopleiding van New York Red Bulls en schitterde in de Major League Soccer, voordat hij via RB Leipzig bij Leeds United in de Premier League terechtkwam.

Yunus Musah (20), de betoverende pingelaar op dit middenveld, speelde juist geen seconde in het Amerikaanse clubvoetbal. Zijn Ghanese ouders waren in New York op vakantie, toen hij geboren werd. De eerste helft van zijn jeugd versleet Musah in Italië, de tweede in Londen. Bij Arsenal stond hij te boek als megatalent, maar pas bij het Spaanse Valencia kreeg hij de kans op zijn grote doorbraak.

De loopgrage Weston McKennie (24) kende een ‘hybride’ route. In de ijzersterke jeugdopleiding van FC Dallas kwam hij tot wasdom, waarna hij kort na zijn achttiende verjaardag bij Schalke tekende. Daar verdiende hij zijn toptransfer naar Juventus.

Naar goed Amerikaans gebruik is de selectie een mengelmoes van jongens met verschillende achtergronden. Maar wel een die tot een sterk collectief is gesmeed. Oranje is gewaarschuwd.