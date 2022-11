Nederlands elftal kwestie van resultaat, met spaarzaam likje oranje vertier

Het doel, plaatsing voor de knock-outfase, is bereikt, maar het spel van Oranje blijft flets en verstoken van spektakel. Beeld AFP

Nederland drong als winnaar van groep A door tot de achtste finales van het WK, tegen de nummer twee uit de groep van Engeland. Vanaf nu is het alles of niets, maximaal vier keer. Louis van Gaal is sinds zijn rentree als bondscoach, in de late herfst van zijn loopbaan, achttien duels op rij ongeslagen. Nog vier wedstrijden in dit ritme en hij is wereldkampioen, zijn gebeeldhouwde droom, maar de tegenstand zal met de keer lastiger zijn. Zaterdag 3 december om 16.00 uur Nederlandse tijd speelt Oranje de achtste finale, in het Khalifa Stadion van Doha.

Ondanks de keurige cijfers is Nederland geen elftal dat ontroert, dat veel vreugde oproept, dat noodt tot opspringen van de bank. Nederland is immers het land vol hogepriesters van het voetbal, die resultaat willen combineren met de schoonheid van het spel. Het is op dit moment een kwestie van resultaat, met een likje oranje vertier. Dat esthetisch hoogwaardige voetbal heeft Van Gaal trouwens ook nooit beloofd, al zal het niveau hem ook wat tegenvallen. Hij wil winnen. Alleen winnen. Met bloemen afscheid nemen van het spel dat hem zoveel heeft gegeven.

Zzzzz

In de ballon van de strip over deze wedstrijd zou kunnen staan: zzzzz. Een dutje tussendoor kon best, in een stadion dat bij de aftrap lang niet vol zat en later bijna. Oranje voetbalt dit toernooi te vaak met de voorspelbaarheid van de openingstijden van de Zwitserse bank, maar is moeilijk te verslaan. Geeft vrijwel geen kansen weg. Het is voetbal met een relatief laag tempo, met veel balbezit op eigen speelhelft, met ingebouwde veiligheid, met vijf verdedigers en een controleur op het middenveld, met te weinig creativiteit, met weinig verticaliteit, zoals dat heet. Al was het ook lastig snel en diep te spelen tegen de defensieve Qatarezen, de verschutting van het toernooi.

Gelukkig pookt af en toe iemand het vuurtje op, en de bedoelingen zijn trouwens best goed. Nederland heroverde de bal meestal snel. Beter worden in balbezit is absoluut noodzakelijk voor werkelijk succes, terwijl er vrijwel geen tijd is. Sprankelend zal het wel niet meer worden dit WK, zoals het dat vaak ook niet was in Brazilië met Van Gaal, in 2014, toen hij met een relatief beperkt elftal de derde plaats bereikte.

Heel af en toe vielen de offensieve bedoelingen te ontwaren. De backs die oprukken, snelle combinaties, vaak door het midden, met flair gespeeld. Soms, zeker over links, waar Daley Blind betere aanvallende impulsen had dan Denzel Dumfries op rechts, viel tenminste iets te beleven. Dumfries, de zogenoemde wingback op rechts, kan niet brengen wat hij op het EK van vorig jaar bracht.

Depay heeft doelpunt nodig

Aanvallende middenvelder Davy Klaassen en spits Memphis Depay zijn van uitstekende wil, doch niet goed genoeg aan de bal, die net iets te vaak van hun voet stuitte. Depay, na een hamstringblessure voor het eerst in de basisploeg van een elftal sinds meer dan twee maanden, heeft een doelpunt nodig. Hij was er een paar keer vlakbij, tot zijn wissel. Marten de Roon was als controlerende middenvelder in de ploeg gekomen voor Teun Koopmeiners, vooral om Frenkie de Jong te ontlasten. Noem hem de nuttige adjudant, opdat De Jong vooral kan opbouwen, de zwaarte van het elftal op zijn rug kan nemen.

Toch was daar uiteindelijk weer gewoon Cody Gakpo, in de 26ste minuut, met zijn openingsdoelpunt, het derde in drie duels, als bewijs ook voor zijn compleetheid als voetballer. Hij scoorde met het hoofd tegen Senegal, met links tegen Ecuador en met rechts tegen Qatar, na een combinatie door het centrum met Klaassen. Drie van de vijf goals gemaakt; het is een topprestatie.

En dat is dan ook meteen de waarde van Klaassen, hoe weinig gepolijst zijn spel ook is. Scoort dus als invaller tegen Senegal, geeft de assists op de doelpunten van Gakpo tegen Ecuador en Qatar, en was dinsdag ook betrokken bij de 2-0. Zijn voorzet kwam via een Qatarees’ hoofd bij Depay, die van dichtbij nog op de doelman stuitte. Frenkie de Jong was meegelopen om de bal alsnog in het doel te werken.

Het was jammer dat Van Gaal in de slotfase niet een paar voetballers bracht die wat sprankeling kunnen brengen, zoals Noa Lang of Xavi Simons. Het stadion liep intussen snel leeg. Qatar is klaar, qua voetbal. Oranje mag verder. Zaterdag.