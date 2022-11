Nederland - Qatar: een traditionele grootmacht tegen het kunstmatige voetballand

Oranje doet haar warming-up om 12 uur 's middags, het is dik 32 graden. Xavi Simons lijkt niet heel erg ontspannen, maar hij gaat misschien spelen tegen Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Qatar heeft nauwelijks spelers tot zijn beschikking, Nederland kan putten uit een bijna onuitputtelijk reservoir, al oogt van de selectie voor het WK een behoorlijk aantal spelers uit vorm of niet volledig wedstrijdfit. Zo is er altijd wat, of je nu Felix Sanchez heet of Louis van Gaal.

‘Ik heb maar 6.000 licentiehouders’, zegt bondscoach Sanchez, in een betoog over de vroege uitschakeling, na twee verloren duels van Qatar. Lichte frustratie klinkt door in zijn stem, de dag voor Nederland - Qatar, want Oranje speelt officieel thuis. Of Van Gaal ook gefrustreerd is, nu hij op zijn eindfeestje als trainer met een aantal spelers zit dat hun beste niveau niet haalt, wat zijn weerslag weer heeft op alle aspecten van het spel, van balbezit tot het zetten van druk? Nee hoor, hij heeft ze in bruikleen van de clubs. ‘Ik probeer ze in hun kracht te brengen, dat lukt me vrij aardig.’ Hij wijst nog even op een cijfer: 17 duels ongeslagen sinds zijn rentree als bondscoach, ruim een jaar geleden. Sanchez verloor beide WK-duels. Oranje is achtste-finalist na minimaal een gelijkspel, en misschien zelfs met een nederlaag.

Miljarden euro’s spendeerde het niet-voetballand bij uitstek Qatar aan het mogen houden van het WK, aan stadions, wegen, andere infrastructuur en wat dies meer zij. Maar daarmee heb je nog geen goede voetballers. Die zijn nog niet echt te koop voor een land. Het arsenaal om een goed figuur te slaan bleef beperkt, ondanks een op een gegeven moment afgeblazen, zeer fijnzinnig scoutingsnetwerk, om jong talent uit vooral Afrika vroegtijdig te scouten en eventueel van een paspoort te voorzien. Qatari zijn sowieso met weinig, als je de migranten niet meetelt, en ze voetballen al helemaal niet. Geen behoefte aan. Geld genoeg. Te heet. Het geeft slechts een van de bizarre aspecten van het WK aan, dat heel andere bedoelingen heeft dan de lokale bevolking aan het voetballen te krijgen.

Oneindige geldbronnen

Of dat verschil beslissend is, tussen die 6.000 leden en de bijna 1,2 miljoen van de KNVB? Dat hoeft niet altijd, maar meestal is het natuurlijk wel zo. Het kleine land is al uitgeschakeld en voelt de druk verdwijnen. Wie weet, werkt dat bevrijdend. Sanchez, over de teleurstelling: ‘We spelen tegen de nummer 8 van de wereld. We moeten ook genieten van onze deelname. Ik hoef niemand te motiveren.’ Dat ze een klein land zijn, hoorde je nooit toen ze het WK wilden. Ze kunnen het ook aan in organisatorisch opzicht, omdat voor het soepele verloop oneindige geldbronnen zijn aangeboord.

Naast Sanchez zit Almoez Ali, geboren in Khartoem, Soedan, als kind van een Soedanese moeder, met zijn familie verhuisd naar Doha, zoals miljoenen migranten. Hij was topschutter van de verrassend gewonnen Azië Cup in 2019 en wil dinsdag alsnog scoren op het WK. Zijn trainer Sanchez kijkt al terug, met bespiegelingen of hij blijft, en hoe het verder zal gaan met het nationale elftal van Qatar als het WK achter de rug is, terwijl Van Gaal vooruit kijkt, ook al over de wedstrijd met Qatar heen. Hij weet: het toernooi begint voor het land met 1,2 miljoen leden pas echt in de knock-outfase. Pas dan is de groei in niveau werkelijk noodzakelijk.

Ongeveer dezelfde systemen

Ja, Nederland wil als eerste eindigen in het duel dat mogelijk een schaakwedstrijd zal zijn, omdat twee ongeveer dezelfde systemen op elkaar botsen. Lukt dat, dan volgt de achtste finale op zaterdag tegen de nummer 2 van de groep van Engeland. Alleen: het spel moet veel beter om een werkelijke rol te spelen in de laatste fase. In alles denkt Van Gaal over de wedstrijd heen. Nederland gaat straks in de avonduren trainen, omdat het acclimatiseren is voltooid. Van Gaal probeert Memphis Depay alsmaar fitter te krijgen, voorzichtig, ‘want als we wereldkampioen willen worden, hebben we Memphis nodig.’ Hij overweegt eventueel nog van systeem te veranderen, in een latere fase.

Hij vormt het team in zijn hoofd en weet dat het anders moet. Beter balbezit, betere keuzes. Teun Koopmeiners zal vermoedelijk verdwijnen van het middenveld, ook omdat hij gewoon niet tot zijn recht komt op rechts, met zijn linkerbeen, want Frenkie de Jong blijft de meest links opgestelde controleur. Best kans dat Marten de Roon naast De Jong verschijnt, om breekwerk te doen, opdat De Jong zich meer met de opbouw kan bezighouden. Nog een vooruitblik? Xavi Simons is uitstekend op de training, klimt in de hiërarchie en wie weet, krijgt hij speeltijd. ‘Hij zou een stap kunnen maken.’ Sanchez: ‘De mensen een gevoel van trots geven, dat zou een mooie afsluiting zijn.’