Na OneLove gaat het al snel over het hart van de verdediging: De Ligt of Timber?

Louis van Gaal doet aan intermittent fasting. Nou dat weer. Amper was zijn opmerking de wereld over gegaan dat hij met zijn vrouw wel even een wippie wilde maken in het spelershotel in Qatar of dit nieuws moest worden verwerkt. De bondscoach volgt al een jaar lang een dieet – het gaat hier om periodiek vasten – en is 12 kilo afgevallen.

Het nieuws werd hem aan de rand van het trainingsveld ontlokt door een jonge, talentvolle verslaggever van het tv-programma De Oranjewinter, Noa Vahle, een dochter van Linda de Mol. Van Gaal ging voor de bijl en vroeg haar flirterig of ze niet vond dat hij er goed uitzag.

In het andere nieuws knuffelde Van Gaal na een persconferentie met een journalist uit Senegal. Verder noemde Van Gaal rechtsback Denzel Dumfries ‘very handsome’ en werd in de studio van De Oranjewinter een grote Louis van Gaal-taart aangesneden.

Talkshow Op1 zat donderdag bovenop de bal en nodigde Victoria Koblenko uit om het nieuws over het dieet van de bondscoach te duiden. Het ging over ‘flexibele stofwisseling’ en het woord eetraam viel. Kees Jansma zat er ook. Hij was in Qatar geweest. Fantastische stadions, geen voetbalcultuur, was de conclusie na zijn tripje.

Omdat het nu eenmaal moet werd ook de duistere zijde van het WK even aangestipt, met een fragment waarin Van Gaal zei dat hij een punt heeft gezet achter ‘politieke kwesties’. Oranje laat de jacht op de wereldtitel niet verpesten door de Fifa of andere organisaties, meldde hij. Even een balletje trappen met wat arbeidsmigranten en dat was het dan. De ene totale mens is de andere niet.

Over het grote ongemak dat het WK oproept gaat het steeds minder, niet alleen in talkshows. Het voetbal en de daaraan gekoppelde verhalen domineren inmiddels. Het ene moment is keeper Andries Noppert een van de vele namen in de eredivisie, het volgende is hij – na een paar reddingen en een interviewtje van nog geen twee minuten op tv – een cultheld wiens loopbaan overal in de media wordt uitgeplozen.

We weten het nou wel, van die OneLove-aanvoerdersband, de kwaadaardigheid van Fifa-voorzitter Gianni Infantino en zijn organisatie, de inbeslagname bij de stadions van alle veelkleurige attributen en die uitgebuite arbeidsmigranten. Matthijs de Ligt of Jurriën Timber in het hart van de verdediging, dat is nu de grote vraag.

Dan kan het gebeuren dat je, tamelijk opgewonden, op de redactie van de krant op iets te luide toon meldt dat Duitsland met 2-1 achterstaat tegen Japan en een enórme sensatie in de lucht hangt. De reacties op dit opzienbarende nieuws waren lauw.

Een collega zei dat ze niet kijkt, waarop ik, enigszins bedremmeld, zei dat ik dat wel doe en het bericht aanklikte dat in het land van de dappere overwinnaar van Argentinië, Saoedi-Arabië, dit jaar al 144 mensen zijn geëxecuteerd, merendeels met een zwaard. Dat is een record voor het land dat – het wordt allemaal nog véél erger – een goede kans schijnt te maken op de organisatie van het WK in 2030.

Hulp kwam er deze week uit onverwachte hoek, van Sandra Meeuwsen, sportfilosoof en directeur van onderzoekscentrum Esprit. In een opiniestuk op sportenstrategie.nl probeerde ze de prangende vraag te beantwoorden of het moreel aanvaardbaar is om van het WK in Qatar te genieten en ging ze in op het collectieve schuldgevoel.

Geweldig stuk. Meeuwsen haalde de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) erbij. De schaamte van de kijkers naar het WK is juist goed, betoogde ze. Meeuwsen wenst ons allemaal veel ongemak, schuldgevoel en schaamte toe.

‘Om met Kant te eindigen: deze respons roept alsnog onze ‘categorale imperatief’ (morele wet) aan en zal de wereld uiteindelijk beter maken.’ Dat hopen we dan maar, desnoods tegen beter weten in.