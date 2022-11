Louis van Gaal kiest buiten de lijnen wel voor de aanval: ‘Jij blijft tot de finale? Dan zie je ons’

Bondscoach Louis van Gaal kijkt bezorgd naar het veld nadat hij Memphis Depay heeft gewisseld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een verslaggever, in discussie met Van Gaal over het gebrek aan aantrekkingskracht van Oranje, zegt na de suggestie van de bondscoach dat hij dan maar naar huis moet gaan: ‘Ik blijf tot de finale.’ Waarop Van Gaal zegt: ‘Dan zie je ons.’

Het is de eeuwige discussie tussen schoonheid en resultaat. Een andere verslaggever brengt het nieuws dat veel tv-kijkers zich stierlijk vervelen bij de wedstrijden van Oranje. Van Gaal: ‘Dat is jouw mening.’ Nee, kaatst de journalist, ze verbijten zich. Van Gaal: ‘Dat is dan heel vervelend. Ik denk dat ze trots zijn dat we ons hebben geplaatst voor de achtste finales.’

Voetbal van de veiligheid

Van Gaal, eens de protagonist van de georganiseerde aanval, brengt nu voetbal van de veiligheid, van de voorzichtigheid, in een verdedigend uitgevoerd systeem. Al vond hij het elftal in balbezit ‘zorgvuldiger’ dan tegen Ecuador, hoewel dat een betere tegenstander was. De bondscoach wil spelers die stations kunnen overslaan, en daarom bracht hij in de slotfase onder anderen Steven Berghuis en Teun Koopmeiners, waar de critici sprankeling wilden, van bijvoorbeeld Xavi Simons. Nee, degenen die Lang en Simons wensen te zien, dienen geduld te hebben. Van Gaal legde daags voor de wedstrijd uit dat Simons stappen zet. Dat wil niet meteen zeggen dat hij al in Oranje hoort.

‘Ik had de achterste linie om hogere balsnelheid gevraagd’, aldus Van Gaal, die ook over dat aspect redelijk tevreden was. En hij is blij dat Memphis Depay voor het eerst weer kon spelen vanaf de aftrap. ‘Memphis was bij twee goals betrokken. Dat geeft hoop voor de toekomst.’ Hij wisselde Cody Gakpo en Frenkie de Jong voortijdig, omdat hij geen risico wilde nemen met de sleutelspelers.

‘We zijn winnaar van de groep en we kunnen met een positief gevoel de achtste finale ingaan. We hebben heel weinig of geen kansen weggegeven. Het balbezit was beter dan tegen Ecuador.’ Er zijn nu eenmaal veel spelers recent nog geblesseerd geweest. ‘Marten de Roon heeft in zes weken ook weinig gespeeld. Ik heb zoveel op mijn visie moeten inleveren, om spelers die niet helemaal fit waren, toch mee te nemen. We hebben nu geen geblesseerde spelers meer. En nu begint het voor het echie.’