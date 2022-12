Leeuwenkoning Ziyech en Dronten zijn elkaar nooit uit het oog verloren

Hakim Zyech met zijn moeder in 2018 bij de verkiezing van Voetballer van het Jaar. Beeld ANP

Een mager ventje van 10 jaar in een iets te wijd shirt van ASV Dronten maakt meteen indruk in zijn eerste wedstrijd. Hij speelt tegen de E’tjes van Wijhe. Het is acht tegen acht, op een veldje achteraf. Hij scoort drie keer. Als hij langs zo’n beetje alle tegenstanders slalomt en de bal nog eens in het net jaagt, vindt de coach het welletjes. Wissel! Hoor eens, knul: voetbal is ook samenspel.

Jeugdtrainer Remco Peters schiet nog in de lach als hij zijn vroegste herinnering bovenhaalt aan Hakim Ziyech, de linksbenige baltovenaar op rechts in het nationaal elftal van Marokko, intussen 29. ‘Het was meteen duidelijk dat hij een hoger niveau aankon. Hij was supertechnisch en had een fenomenaal spelinzicht.’

De kleine Ziyech was net overgekomen van die andere club uit de poldergemeente, Reaal Dronten, waar hij nog geen jaar had gespeeld. De velden liggen hemelsbreed niet meer dan een kilometer van elkaar. Maar ASVD speelde met de E’tjes in de hoofdklasse, dat sprak hem meer aan. Peters: ‘Hakim was een rustige jongen, flegmatiek. Volgzaam in de groep. Maar hij had al een enorme drive.’ Het duurde niet lang of de eerste scouts van Ajax, Vitesse en Heerenveen verschenen langs de lijn voor het frêle E’tje van ASV Dronten.

Ziyech (bovenste rij, tweede rechts) in het jeugdteam van ASV Dronten

Het was de opmaat voor een spectaculaire carrière naar het allerhoogste podium in het voetbal. Zaterdagmiddag spelen de Leeuwen van de Atlas in de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Portugal en Ziyech geldt met zijn verfijnde passing en onverwachte schoten als de koning van het team. Niet alleen Marokko, maar veel Arabische landen rekenen op de wereldster uit Dronten, schepping van polderpioniers.

Marokkaanse gemeenschap in Dronten

Ze kijken hier mee, zonder dat zeges leiden tot uitzinnige taferelen als in de grote steden. De Marokkaanse gemeenschap is niet heel groot, in de gemeente bedraagt het aantal inwoners met migratieachtergrond 17 procent. Ziyech is al lang de zeeklei van de Zuiderzee ontstegen. Steeds verder weg ging hij na transfers die hem langs Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea voerden.

Maar de voetballer en Dronten zijn elkaar niet uit het oog verloren. Ga maar langs de velden, deze vroege donderdagavond, als nieuwe lichtingen 10- en 11-jarigen op het vochtige gras, in de winterkilte en het felle schijnsel van lichtmasten op instructies van trainers met de bal aan de voet op het doel afgaan.

Bij Reaal Dronten hangen shirts van Ziyech ingelijst boven de toog van de kantine. Ronald Staarman (30) geeft deze avond privéles. Hij zat op het Ichthus College twee jaar bij hem op school. Ook hij zegt: ‘Een rustige jongen. Ook wel in voor wat kattenkwaad, vrij braaf hoor, gummetjes gooien en zo. Hij mocht altijd eerder weg, hij speelde al voor Heerenveen.’

Natuurlijk zit hij voor de tv als zijn oud-klasgenoot in Qatar in actie komt. ‘Dat een Drontenaar zover is gekomen, is best bijzonder.’ Bij ASV Dronten kennen ze ook zijn broers, hij heeft er vier. De oudste, Essam, zeggen trainer Peters en anderen, was misschien wel beter. Die kon alles, een geniale goochelaar op het middenveld. Maar die voelde niet zoveel voor het leven als prof.

Adoratie voor moeder

Ziyech keert nog geregeld terug naar de Flevopolder, vooral voor zijn moeder, die hij adoreert. Vlak voor zijn vertrek naar Qatar is hij nog bij haar geweest. Zij kwam er met vijf jongens en drie meisjes alleen voor te staan, nadat haar man vroeg was overleden aan multiple sclerose. Hakim, de jongste in het gezin, was 10. Hij vertelde in 2016 tegen de Volkskrant dat twee broers op het verkeerde pad belandden. Een van hen kreeg een celstraf na een inbraak. De misstappen uit die tijd hebben ze achter zich gelaten. Tekenend voor de band met zijn moeder: waar voetballers doorgaans hun vriendin meenemen, verscheen Ziyech bij het in ontvangst nemen van de Gouden Schoen in 2018 op de rode loper met haar aan zijn arm.

Het gezin kwam in 1967 naar Nederland, toen nog met drie kinderen. Vader Ziyech werkte als fabrieksarbeider. De ouderlijke woning staat in een vroege wijk, de middenbuurt, noordelijk van het centrum, met alleen bescheiden laagbouw rond grote plantsoenen en langs tal van singels – aan vierkante meters geen gebrek in het nieuwe land. Dat lag binnenshuis anders, zeker toen er acht kinderen waren. Ze sliepen in stapelbedden. Later is de bovenste verdieping uitgebouwd.

Ook hier komt hij nog weleens, in De Meerpaal, het evenementengebouw waar in de jaren zeventig en begin tachtig tv-programma’s als Stuif es in, Telebingo, Toi toi toi bij Ted enZeskamp vandaan kwamen. Hij begeeft zich dan steevast naar het zogeheten chillpoint. Vandaag staan er tieners te poolen, met lome hiphop op de achtergrond. De tafeltennistafel en het tafelvoetbalspel blijven ongebruikt. Maar als Ziyech er is, worden meteen de batjes ter hand genomen.

Enorm scherm

Jongerenwerker Aziz Doufikar had hier voor de wedstrijd van Marokko tegen Spanje afgelopen dinsdag een enorm scherm opgehangen. De opkomst viel wat tegen. ‘Een mannetje of 15. Allemaal Nederlanders! Ik denk dat de Marokkaanse jongens liever thuis kijken.’ Hij kent Ziyech vanaf diens 11de, als vriendje van zijn zoon Roberto. Hij had hem al zien voetballen. ‘Wauw, dat linkerbeen, toen al!’

Doufikar (59) was zelf profvoetballer, bij Ajax, PEC Zwolle, Fortuna Sittard en Portugese clubs. Hij was de eerste Marokkaan in de eredivisie. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de jongen. Er was verwantschap: ook hij kwam uit een groot gezin, ook hij was de jongste, ook hij had vroeg, op zijn 14de, zijn vader verloren.

Sport was de uitlaatklep voor de jeugd die in de Meerpaal kwam. ‘Het was voetballen, voetballen, voetballen. Op pleintjes in de buurt, op toernooien voor zaalvoetbal of hier gewoon buiten of beneden in de danszaal, panna knock-out. Twee tegen twee en dan elkaar door de benen spelen. Het ging erom zo respect en waardering voor elkaar en anderen bij te brengen. We bakten ook weleens pannenkoeken voor een bejaardentehuis. Dat het goed is gegaan met Hakim is heus niet alleen aan ons te danken. Zijn broers hebben veel voor hem gedaan, vooral Faouzi, de een na oudste. Die bracht hem voor het voetbal overal naartoe, die heeft op hem ingepraat toen het niet zo goed met hem ging. Moet je zien waar hij staat: Hakim heeft echt wel eens iets verkeerd gedaan – nooit iets ernstigs – maar hij is nu een rolmodel voor veel jongeren.’

Omschrijvingen van Ziyech als een lastpak, die zich geregeld argwanend en stekelig opstelt, komen volgens hem niet overeen met de werkelijkheid. ‘Ik ken hem juist als een heel grappige jongen, die altijd aan het dollen is. Ja, in woord en gebaar wil hij wel een beetje provoceren. Dat mag. Dat is emotie. Als het zo’n arrogante jongen zou zijn, dan kwam hij hier echt niet meer hier in Dronten langs.’

Keuze van het hart

Doufikar maakte ook deel uit van het Marokkaanse elftal, vanaf 1983 tot 1986 speelde hij tientallen interlands. ‘Het was geweldig. Je kunt er niet gewoon over straat. Voetbal wordt er hartstochtelijker beleefd dan hier.’ Voor hem was het een pragmatische keuze: hij gaf zichzelf weinig kans voor een selectie in Oranje, met spelers als Ruud Gullit, Marco van Basten, Gerald Vanenburg en de broers Koeman. Begreep hij waarom Ziyech ook voor Marokko koos? ‘Ja. Honderd procent. De bondscoach van toen, Danny Blind, was te laat om hem uit te nodigen. Dan heb je een probleem. Hakim heeft een keus gemaakt met zijn hart. Marokko is zijn land, zo voelt hij het. Als je alleen je verstand laat spreken, krijg je later spijt.’

In het shirt van Marokko. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In een gang van de openbare basisschool Aquamarijn hangt een kaart met portretjes: groep 8, 2004-2005. Op de bovenste rij: Hakim, 11 jaar. Veel van zijn klasgenoten waren van Marokkaanse komaf. De school heette destijds De Uiterton. Zijn toenmalige leraar Toon Lips (74) kijkt terug. ‘Het was de eerste zwarte school in Dronten, in een wijk met veel allochtone gezinnen. Ook broers van Hakim gingen er naartoe. Van die wilde jongens, leuke gasten, baldadig wel, hoewel hun vader behoorlijk streng was. Hakim had ook zijn ondeugende kanten, maar hij was nog de meest serieuze van het hele stel. Hij was een opvallend jochie, alleen al omdat hij eerder dan de anderen de klas uitging om te gaan voetballen.’

Hakim zat in Lips’ groep 7 toen hij zijn vader verloor. ‘Ik schrok ervan, ik wist niet dat hij zo ziek was. Hakim was opstandig, hij had het er moeilijk mee. We hebben er samen over gesproken.’

Matzwarte superauto

Later kwamen ze elkaar in het centrum weleens tegen. ‘Hakim reed toen in zo’n matzwarte superauto.’ Lips probeerde hem nog tevergeefs te strikken voor een interview in een boek dat hij maakte voor ‘Historisch Dronten’ over bekende Drontenaren, onder wie zanger en acteur Paul de Munnik en schrijver en regisseur Jan Eilander. ‘Hij speelde toen al bij Ajax, hij zal het te druk hebben gehad.’

Hij geniet er niet minder van als hij Ziyech ziet excelleren op het WK. ‘Hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Hakim is er echt in geslaagd zich te ontworstelen aan het stigma dat soms aan zulke jongens hangt. Het is werkelijk een prachtig verhaal.’

In de wijk waar Ziyech woonde ligt achter basisschool Aan Boord een pleintje, waar hij vaak panna’s oefende met grotere jongens. Neefje Nordin zit er in de klas. ‘Hier zijn ze allemaal dol op Hakim’, vertelt juf Daniëlle Lokhorst. ‘Het leeft echt.’ Op dezelfde tegels tussen rood geschilderde netloze doelen rennen nu Rossilio en Sem, allebei 9, achter de bal aan, tussen de plassen door. Ja, ze zijn fan. Ziyech vinden ze ‘heel goed’. Maar, zegt Sem, hij had wel voor Nederland moeten spelen. Rossilio maakt het niks uit. Hij trekt alweer een sprintje, hij wil graag nóg beter worden. De lat ligt hoog in Dronten.