KNVB-directeur Van Leeuwen over ‘het WK van ongemak’: ‘Garanties zijn niet te geven in de wereld van de Fifa’

Marianne van Leeuwen hoopt dat de spelers zich kunnen afsluiten van de hectiek. 'Voetballen, dat is hun taak.'

Op haar telefoon leest Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zaterdag uitspraken van Fifa-voorzitter Gianni Infantino tijdens een persbijeenkomst in Doha, aan de vooravond van het WK. Dat hij zich Arabier voelt vandaag, homo, migrant. Dat hij de benadering van het Westen jegens het WK in Qatar als racisme bestempelt, dat Europa nog drieduizend jaar excuses is verschuldigd aan de rest van de wereld, voor uitbuiting in het verleden.

Een dag eerder had Van Leeuwen bevestigd dat de KNVB Infantino zal steunen bij de volgende verkiezing. Mits hij toezegt mensenrechten te blijven agenderen, en een constructieve samenwerking met de Uefa nastreeft. De Fifa is bezig met hervormingen, onder meer door de gestaafde belofte beter te kijken aan welke landen je toernooien gunt en door een opgenomen paragraaf over mensenrechten. Plus een openbare stemming per hoofd.

Heel andere agenda

Van Leeuwen: ‘Garanties zijn niet te geven in de wereld van de Fifa. Dat is een grote, wereldwijde organisatie, met 211 leden en bonden uit kleine landen, met allemaal één stem. Van die 211 denken er misschien 30 als wij. De rest is met heel andere issues bezig. Dat besefte ik dit jaar, bij mijn eerste congres. Dan zit je daar, als een soort Verenigde Naties, allemaal op alfabet in een grote zaal. Dan zie je al die verschillende gezichten met andere agenda’s. Vanuit hun perspectief gezien is dat logisch.

‘Voorheen besliste een geheime stemming van het bestuur over de toewijzing van het WK. Nu moet je verantwoorden op wie je hebt gestemd. Dat is transparantie. Ik kan niet stiekem op een land stemmen, zonder dat de rest het weet. Maar je kunt als Fifa nog steeds politiek bedrijven.’

Inzake Qatar heeft iedereen in Nederland ‘hetzelfde probleem’. Van Leeuwen herhaalt dat de KNVB nooit voorstander van het WK in Qatar is geweest. ‘De keuze was: gewoon voetballen, niet meedoen, of gaan en proberen bij te dragen aan ‘positieve maatschappelijke ontwikkeling, voor arbeidsmigranten en gelijkwaardigheid’. Die keuze, na advies van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties, is gemaakt en dat vind ik verstandig. Want dan hebben we impact, en dat past bij waarom de KNVB op aarde is; het voetbal op een hoger niveau brengen en de verbindende kracht op positieve wijze inzetten.’

Minder vrij geworden

De vraag blijft wat dergelijke inspanningen op langere termijn opleveren. Uit onderzoek blijkt dat landen als Rusland en China minder vrij zijn geworden nadat ze grote sporttoernooien hielden. ‘In Argentinië is het anders. De ‘Dwaze Moeders’ (een groepering van Argentijnse moeders van verdwenen personen, red.) zijn nog steeds dankbaar. De spotlights van de wereld waren op ze gericht in 1978.’

‘We werken al twee jaar om invloed te krijgen, om zaken te veranderen. Dat doen we met Gijs de Jong (secretaris-generaal KNVB) als voortrekker. Na het WK moeten we hard blijven werken. Je kunt er van alles van vinden, dat het niet genoeg is en dat het anders had gemoeten, maar je kunt niet zeggen dat de inspanning niet echt is. Dit WK is nu eenmaal anders.’

De KNVB zelf houdt het sober. De raad van commissarissen vliegt in voor het duel van maandag met Senegal en besteedt een dag aan gesprekken met organisaties over de situatie van arbeidsmigranten, en hoe de KNVB bij Qatar betrokken kan blijven. Voetbal en politiek zijn niet te scheiden, hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Van Leeuwen: ‘Je kunt voetbal inzetten voor maatschappelijke verbeteringen, omdat het verbindt. Maar de politiek moet uiteindelijk beslissen.’

WK van ongemak

Van Leeuwen hoopt dat de spelers zich kunnen afsluiten van de hectiek. ‘Voetballen, dat is hun taak.’ Verder blijft het een WK van ongemak, zegt ze. Ze sprak bij een afscheid voor honderdvijftig medewerkers van de bond in Zeist. ‘Dan speech ik over mensenrechten en over arbeidsmigranten. Halverwege de speech dacht ik: ik lijk wel een dominee. Het was muisstil in de zaal. Je voelde dat iedereen behoefte heeft aan het vrolijke van voetbal, maar dat ze ook dat andere, dubbele gevoel hebben. Dat is het moeilijke: hoe komen we van dit dubbele gevoel naar aanmoedigen en juichen? Veel mensen zitten in die spagaat. Na het WK blijven we ook meermaals terugkeren in Qatar, omdat de problemen niet zijn opgelost.’

Van Leeuwen ziet ook het positieve van Qatar. ‘Wat ik gaaf vind, is dat er zoveel mensen bij elkaar zijn. Het straatbeeld is ongelooflijk divers, je ziet alle soorten mensen door elkaar, mannen en vrouwen, afkomstig uit alle werelddelen. De een ziet er westers uit, de ander niet.’

Over het gedrag van de Nederlandse supporters maakt ze zich geen zorgen, hoewel ze benieuwd is. En ze is blij dat minister van Sport Conny Helder de derde groepswedstrijd tegen Qatar komt kijken. ‘Zij sluit zich aan bij de dialoog die wij willen voeren. Ik ben benieuwd of er nog anderen komen namens Nederland, als we verder komen.’

Lat hoog leggen

Het WK mag beginnen, wat Van Leeuwen betreft. Bondscoach Louis van Gaal noemde haar onlangs een als ‘Van Gaal verklede vrouw’. ‘Ik neem het op als compliment, want ik geloof dat hij zichzelf ook best goed vindt.’ Bij een persconferentie riep ze vanachter in de zaal ‘wereldkampioen’, toen het over ambities ging. ‘We willen in elk geval een groot toernooi winnen. Dat kan ook de Nations League zijn. Maar dit is voor mij het eerste toernooi. Je moet de lat heel hoog leggen. Toen ik thuiskwam, zeiden ze ‘Louise’ tegen me. En dat klopt, ik heb dezelfde ambitie als onze bondscoach.’