Je kunt nog zo vaak zeggen dat het ‘maar’ voetbal is, VS - Iran blijft een beladen duel

1998, het WK in Frankrijk. De teams van de VS en Iran poseren gezamenlijk voor aanvang van hun groepswedstrijd. Iran won de ontmoeting met 2-1. Uit veiligheidsoverwegingen waren 150 gewapende agenten bij het duel in Lyon aanwezig. Beeld AFP

In de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Iran staat dinsdag een plek in de achtste finale van het WK in Qatar op het spel, maar het duel staat ook onder hoogspanning door decennialang geopolitiek conflict en de protesten tegen het regime in Iran. Slecht een keer eerder troffen de twee landen elkaar op een WK.

‘Uiteindelijk gaat het om voetbal’, reageerde de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter toen zijn ploeg in het voorjaar in groep B aan Iran werd gekoppeld. ‘De beste manier om je vriendschap te bewijzen is om tegen elkaar je best te doen op het veld’, klonk het diplomatiek.

Ook het Iraanse voetbalkamp hield zich op de vlakte. ‘Ik denk alleen aan voetbal, niet aan randzaken’, sprak de toenmalige bondscoach Dragan Skokic, inmiddels vervanger door de Portugees Carlos Queiroz.

Van de politieke spanningen tussen de twee landen zal dinsdag op het veld naar verwachting weinig terug te zien zijn. Zo was het althans op 21 juni van 1998, bij een groepsduel van het WK in Frankrijk. In Stade Gerland in Lyon speelden de twee landen voor het eerst tegen elkaar. De Iraanse revolutie, waarbij een pro-Amerikaans regime werd verjaagd, en de daaropvolgende oorlog tussen Iran en het door de VS gesteunde Irak lag krap twintig jaar later nog vers in het geheugen. ‘We zullen niet verliezen’, beloofde aanvaller Khodadad Azizi. ‘De martelaren verwachten winst.’

Gewapende agenten

Het beladen groepsduel werd gevreesd door de Franse organisatie. Een groep tegenstanders van het Iraanse regime zou duizenden kaarten hebben gekocht en van plan zijn om het veld te bestormen. 150 gewapende politieagenten moesten het voorkomen. De Amerikaanse ploeg werd extra beveiligd rondom het duel.

Van enige animositeit was op het veld niets te merken. Integendeel. De Iraanse spelers ontvingen de Amerikanen met witte rozen, een symbool voor vrede. Volgens ingewijden had de Iraanse ayatollah Khamenei zijn landgenoten verboden de handen van de Amerikaanse spelers te schudden, maar de twee teams kwamen voor de aftrap samen voor een groepsfoto.

‘Dat moment zal ik voor de rest van mijn leven onthouden’, blikte de Iraanse bondscoach Jalal Talebi later terug. Het moment van verzoening verzachtte de pijn van de ongemakkelijke spagaat waarin hij zich bevond: de geboren Iraniër woonde op dat moment al zeventien jaar aan de westkust van de Verenigde Staten. Memorabel was ook de uitslag: Iran versloeg de Amerikanen (2-1), die daardoor strandden in de groepsfase.

Achttien maanden later speelden de twee ploegen nog een oefenwedstrijd tegen elkaar, daarna kwamen ze elkaar niet meer tegen. Tot dinsdag dus. Veel spelers van de huidige Amerikaanse selectie, na Ghana de jongste in Qatar, waren nog niet geboren toen hun land het in Frankrijk opnam tegen Iran.

Sindsdien zijn de politieke verhoudingen nauwelijks verbeterd. De VS en Iran treffen elkaar in turbulente tijden. Onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord zijn volgens The New York Times vastgelopen. Diplomatieke banden lijken hun rekbaarheid te zijn verloren.

Protesten in Iran

De Amerikaanse president Biden, die de voetballers telefonisch toesprak voor hun openingswedstrijd tegen Wales, sprak onlangs zijn steun uit aan de protesten in Iran. Die braken uit nadat de 22-jarige Masha Amini door de zedenpolitie van het regime werd aangehouden en vervolgens overleed in een politiecel. Voor de Iraanse spelers zal een rivaliteit met de VS momenteel ondergeschikt zijn aan de onrust in hun land, waar protesten op brute wijze worden onderdrukt.

In hun openingswedstrijd tegen Engeland hielden de Iraanse spelers hun lippen stijf op elkaar tijdens het volkslied. In het publiek waren boodschappen tegen het Iraanse regime te zien. Aanvoerder Ehsan Hajsafi verklaarde zich solidair met de, volgens verschillende mensenrechtenorganisaties, honderden slachtoffers van het overheidsgeweld tegen demonstranten.

Volgens aanhangers van de protesten zouden de Iraanse voetballers zich meer kunnen uitspreken tegen het regime. Spits Sardar Azmoun van Bayer Leverkusen deed het op sociale media, maar zou vervolgens bijna buiten de WK-selectie zijn gelaten.

Bondscoach Queiroz wenst vooral dat zijn spelers niet worden lastiggevallen met vragen over politiek. ‘Vraag je Southgate (de Engelse bondscoach, red.) ook naar de oorlog in Afghanistan?’, beet hij een verslaggever van de BBC toe. Op vragen over de politieke verhoudingen met de VS zit de Portugees waarschijnlijk niet te wachten. ‘Laat de jongens spelen’, zei hij later.

In het weekend verwijderde de Amerikaanse voetbalbond kortstondig op haar website het symbool van de Islamitische Republiek van de vlag van Iran ‘als steun voor de vrouwen die vechten voor hun rechten’.

Het moet blijken hoe de ploegen elkaar dinsdag zullen begroeten. In 1998 werd de voetbalwedstrijd tussen de VS en Iran gezien als een stap in de goede richting, hoe klein ook. ‘We hebben in negentig minuten meer gedaan dan politici in twintig jaar’, zei de Amerikaanse verdediger Jeff Agoos toen.