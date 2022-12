Japan strandt opnieuw op de drempel van de kwartfinales; Kroatië wint na strafschoppen

Keeper Dominik Livakovic stopt de eerste penalty van Japan. Hij zal er nog twee tegenhouden en daarmee Kroatië een ronde verder helpen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de bijna volledig mislukte serie, met drie missers, bogen de spelers van de ‘Blauwe Samoerai’ voor de tribunes, keurig op een rij, terwijl ze hun tranen probeerden te bedwingen. Het was slechts één voorbeeld van hun sportieve gedrag dat tot voorbeeld strekt op de internationale velden, fairplay die ook was weerspiegeld in het commentaar van bondscoach Hajime Moriyasu. ‘We moeten dit resultaat accepteren. Of wij het fout hebben gedaan? De doelman van Kroatië was gewoon fantastisch. Het is wat het is. Maar de spelers kunnen trots zijn, omdat ze op het hoogste niveau van de wereld mee kunnen. Ik heb ze bedankt voor hun inspanningen, al hebben we het nieuwe landschap niet ontdekt. Maar we hebben gewonnen van de vorige wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Japanse spelers schrijven een nieuw hoofdstuk in ons voetbal.’

Opvallend was dat bij Japan blijkbaar geen duidelijk lijstje met nemers bestond. ‘Ik heb de spelers gevraagd wie wilde schieten.’ Een schril contrast met bijvoorbeeld Nederland, waar Louis van Gaal alles uit de kast haalt om niet weer met strafschoppen te verliezen, zoals vorige keer tegen Argentinië in de halve finale.

Drie prachtige reddingen

Weer niet gelukt dus, de kwartfinales bereiken, de droom van voetballend Japan. Supporters, die de hele wedstrijd hadden gezongen achter het doel, reageerden ontzet door de serie die zich voor hun neus voltrok, alvorens ze in doodse stilte vervielen en hun plek opruimden. Drie prachtige reddingen verrichtte doelman Dominik Livakovic.

Japan is een land van gedegen, minutieuze voorbereiding, maar blijkbaar ging toch iets mis bij die preparatie van de strafschoppen. ‘Het is een kwestie van geluk én van training’, aldus Moriyasu. ‘Wij liggen nog steeds achter op Europese landen. Zo’n doelman als Livakovic hebben wij niet. En we zullen ook onze strafschoppen moeten verbeteren.’

Anderzijds was Kroatië een geduchte tegenstander. Kroatië, vier jaar geleden finalist op het WK in Rusland, won destijds zelfs twee series, in de achtste finales tegen Denemarken en in de kwartfinales tegen Rusland. ‘Ik heb de traditie voortgezet’, aldus Livakovic.

Doelman Livakovic van Dinamo Zagreb, die een paar seizoenen geleden in de Europa League een strafschop van Steven Berghuis stopte, lag drie keer in de goede hoek en was de man van de wedstrijd. Van de veldspelers kwam niemand voor die onderscheiding in aanmerking, want het was naarmate het duel vorderde een steeds saaiere bedoening, bepaald door angst. Een man met een microfoon stond voor de verlenging te schreeuwen om het volk wijs te maken dat dit een geweldige wedstrijd was. Zelfs in Qatar trapten ze daar niet in. Sterker: menigeen was al vertrokken voor de strafschoppen zich voltrokken.

Onzalig idee

Op zulke dagen is duidelijk welk een onzalig idee het is van de Fifa om het deelnemersveld van het WK per 2026 uit te breiden naar 48 landen. Waarom? Het niveau zal dalen. Het is veredeld ontwikkelingswerk, in ruil voor meer geld. Het was spannend maandag, zeker, maar wat begon als een aardige confrontatie tussen een topteam uit Europa en een topploeg uit Azië, verzandde in eindeloos wachten op de grote, onvermijdelijke ontknoping; de strafschoppen. En toen was Luka Modric nota bene al gewisseld. Hij heeft wel eens betere wedstrijden gespeeld, maar een halve Modric is het aanschouwen meer waard dan een hele andere ‘-ic’.

Op de lange weg om een reus te worden in het voetbal, wat Japan wil zijn, is het zaak andere reuzen van het voetstuk te stoten. Japan zette bijna die historische stap, net als vier jaar geleden in Rusland, toen het België op 2-0-achter zette, doch eveneens verloor. Nu was Japan opnieuw dichtbij, maar net niet dichtbij genoeg om de deur naar het walhalla open te duwen. Dus was er ook wel medelijden met Japan voelbaar in het stadion, want de ploeg oogde energiek en technisch begaafd, tegen de stugge, ervaren Kroaten.

Het WK is gebaat bij sensaties, bij verhalen: Japan was tot maandag het verhaal van dit WK, omdat het in de groep van Duitsland en Spanje won, de wereldkampioenen van 2014 en 2010. Nu was daar bijna de uitschakeling van de finalist van 2018. Japan kwam verdiend op 1-0, toen spits Daizen Maeda attent reageerde na een voorzet van Ritsu Doan en verlengen van Maya Yoshida. Routinier Ivan Perisic kopte fraai de 1-1 binnen. Het wachten op de strafschoppen kon beginnen. In de persconferentie bedankte Moriyasu de Japanse pers voor de aanwezigheid in Qatar.