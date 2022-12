Is gortdroog spel het nieuwe handelsmerk van Oranje? ‘Verloochening van de Hollandse School’

Memphis Depay ziet hoe doelman Meshaal Barsham van Qatar zijn schot moet loslaten. Frenkie de Jong zal even later vanuit de rebound scoren, 2-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Drie begrafenissen, noemde Jan Mulder de duels van Oranje op het WK. Mulder, schrijver, oud-voetballer en de peetvader van de romantici onder de volgers, kan het bijna niet meer aanzien. Het geschuif, het gebrek aan initiatief, het geprogrammeerde spel.

Het voetbal van Oranje dwingt je bijna even naar buiten te lopen als tv-kijker, veronderstelde hij, om er dan achter te komen dat het binnen toch behaaglijker is. Of het nog goedkomt, zaterdag, in de achtste finales tegen de Verenigde Staten, luidt de vraag aan hem. ‘De verbetering moet dan wel gigantisch zijn en de coach niet meer zo raar en zelfingenomen. Heeft hij ook assistenten? Oranje in Qatar? Jaknikkers, waar je ook kijkt.’

Oranje noopt tot grappen. Cabaretier Youp van ‘t Hek: ‘Staat die airco in het stadion wel aan? Lijkt van niet!’ Het spel tegen Senegal, Ecuador en Qatar leidt tot cynisme, al vermoedt bondscoach Louis van Gaal dat het volk trots is. Cijfermatig is de prestatie natuurlijk uitstekend te noemen. Terwijl de buurlanden België en Duitsland zijn uitgeschakeld, kwalificeerde Nederland zich zonder al te veel moeite als groepswinnaar, ondanks felle kritiek op het droge spel.

‘We zijn hier niet voor amusement’, stelt middenvelder Marten de Roon. Het mantra van allen is, alsof ze een spirituele sessie hebben bijgewoond: wereldkampioen worden. Alleen schiet het niet op met het ophangen van de slingers in de feestzaal. Het is alsof op het sprankelend bedoelde eindfeest van bovenmeester Van Gaal iedereen is vergeten hoe te dansen. Alle jongens en meisjes kijken elkaar aan. Niemand durft de ander te vragen voor een quickstep. Misschien komt dat wel omdat de meester zo streng kijkt.

Die meester, Van Gaal dus, merkte afgelopen week op dat het shirt van Oranje zwaar weegt bij sommige internationals. Hoe kan dat? Wie weet omdat de druk zo groot is, juist vanwege dat mantra over de wereldtitel. Is dat wel een reële doelstelling, met een selectie waarvoor alles beter dan de kwartfinales sowieso knap is?

Misschien voelen de spelers dat de titel te hoog gegrepen is, zeker zonder topaanvallers in vorm, zonder een verlossend type als Messi, Ronaldo of Mbappé. Kijk hoe Argentijnse medespelers tijdens wedstrijden telkens naar Messi loeren, zoekend naar het moment om hem aan te spelen.

Overleven

Goed blijven verdedigen, als team opereren en wachten op aanvallende oprispingen biedt soelaas, in de wedstrijden vanaf de tweede ronde, en daarop heeft Van Gaal zijn elftal ingericht. Overleven plus. Oranje kan zich beter spiegelen aan sterloze ploegen als de Verenigde Staten of Japan, al behoren Frenkie de Jong en Virgil van Dijk tot de besten in hun categorie. Zij zijn alleen geen aanvaller. Kan Van Gaal de aanstekelijke ontspanning die hijzelf tentoon spreidt in Qatar laten indalen op het spel en in de mentale gesteldheid van de voetballers?

Bij die ‘normale’ druk voor de spelers van nu, komt nog de loden last van de geschiedenis. Oranje, luidt het cliché, is op aarde om de wereld te vermaken, terwijl dat tijdens tal van WK’s allang een illusie is gebleken. De generatie die opgewonden raakt van 1974 is op leeftijd, hoewel de nostalgische stem uit het bijna letterlijk grijze verleden blijft doorklinken in de media. Dat terwijl hele generaties jeugdige liefhebbers maximaal één speler uit die tijd kunnen noemen: Cruijff. De huidige aanvoerder Virgil van Dijk zucht diep als tafelgenoten in Doha over 1974 beginnen.

De internationals Gakpo, Bergwijn, Koopmeiners en Dumfries voor aanvang van de wedstrijd tegen Ecuador, op de achtergrond de beker als fraai perspectief of verlammend vooruitzicht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Sinds het WK van 1998 met bondscoach Guus Hiddink, heeft Oranje de wereld nauwelijks versteld doen staan tijdens het wereldkampioenschap, qua aantrekkingskracht van het spel tenminste. In 2006 (Van Basten) was daar de rauwe uitschakeling met een schoppartij tegen Portugal in de achtste finales. In 2010 bereikte Oranje met Bert van Marwijk de finale, met gortdroog spel, onderbroken door een schitterende tweede helft tegen Brazilië en een spetterende halve finale tegen Uruguay. ‘Als je romantiek wilt, ga je maar met je vrouw naar de bioscoop’, zei middenvelder Mark van Bommel voor de finale.

Resultaat zonder franje

Ook in 2014 (derde) was daar meestal resultaatvoetbal zonder franje, ook al met Van Gaal, die is getransformeerd van een idealistische, gestructureerde coach, ‘doordrenkt met het Ajax-dna, altijd op de aanval’, tot een strateeg die leunt op de defensie, met uitsluiting van risico, meer rekening houdend met de tegenstander. ‘Minder aanvallend, meer gericht op winnen’, zoals hij vrijdag herhaalde. ‘Desnoods een wedstrijd killen.’ Bij die laatste twee toernooien, in 2010 en 2014, waren aanvallers in staat tot geweldige erupties. Nu heeft Cody Gakpo drie keer gescoord, zonder dat zijn spel verheffend is, en was Davy Klaassen bij vrijwel alle doelpunten betrokken.

Typerend tafereel: Klaassen stapt na het duel met Qatar op het podium achter de microfoon. Hij is, enigszins tot zijn eigen verbazing, uitgeroepen tot man van de wedstrijd (‘wie had het dan moeten worden?’, vraagt hij lachend). Hij zegt, samenvattend: ‘Iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen.’ Als hij de ruimte verlaat, schijnt het licht op zijn rugnummer: 14.

De vraag is of het elftal nog loskomt, om wat vrijer te voetballen, met meer fantasie en minder verkramping. Worden de spelers vermalen in de hogedrukmachine van Van Gaal? Of zijn ze juist zo vol van zelfvertrouwen en zal dat alleen groeien? Is het oranje om de schouders een te zware last? Vleugelverdediger Denzel Dumfries, die niet helemaal begrijpt waarom hij vorig jaar bij het EK uitblinker was en nu weinig ziet lukken: ‘Het shirt van Oranje weegt altijd zwaar. Je behoort tot de beste voetballers van Nederland. Hiervan droom je als jongen.’ De Roon: ‘De hele wereld kijkt.’ Hij sluit zich af van kritiek.

Verloochenen Nederlandse School

Kritiek op het voetbal, op het breiwerk van rechts en averechts, komt ook van iconen uit het verleden. Ruud Krol, een van de sterren van 1974 en 1978: ‘Het is vervelend om naar te kijken. Altijd maar breed en terug. Niet vooruit, weinig beweging en geen diepte in het spel.’ Wim Rijsbergen, ook een speler uit de teams van toen: ‘Ik kom net terug uit Spanje. Wel gekeken. Niet overtuigend. Kan alleen maar beter.’ Of de oude liefhebber Piet de Visser, die vorige week bijna smekend aan Van Gaal vroeg om alsjeblieft terug te keren naar Hollandse waarden als dominantie. Hij kwam bedrogen uit. ‘Schaker Louis blijft zijn gang gaan met voetbal dat niet om aan te zien is. Dat is het verloochenen van de Hollandse School.’

Afkeuring van het spel is in vrijwel alle rangen en standen op te tekenen. Neem Oscar Borghardt, gewoon een liefhebber, die altijd een maand vrij neemt om het WK in zijn totaliteit te aanschouwen. ‘Het Nederlands elftal valt tegen. Ik snap best dat Van Gaal voor deze tactiek heeft gekozen, al spelen veel grote landen gewoon met vier in plaats van vijf verdedigers bij Nederland. In 2014 leidde dit systeem tot succes, maar het verschil is dat Nederland toen over aanvallers van wereldklasse beschikte.’

Dat is precies waarom Van Gaal hoopt op topschutter Memphis Depay. Hij nam hem mee naar Qatar, ondanks het niet voltooide herstel van een blessure. Depay beheerst acties die in geen enkel stramien passen. Hij was bij twee goals betrokken tegen Qatar en voerde het woord na afloop, in de kring op het veld. Van Gaal weet wat hij nodig heeft voor de wereldtitel. Uiteindelijk is het aan de spelers om te dansen op het eindfeest van de meester.