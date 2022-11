Indro Bintoro is taxichauffeur in Qatar: ‘De internationale kritiek heeft zeker effect gehad’

Taxi’s bij een marktplaats in de Qatarese hoofdstad Doha. Beeld ANP / AFP

‘Ik had eigenlijk geen andere keuze dan werk te zoeken in het buitenland. In mijn geboortedorp Sidodadi in Oost-Java werkten mijn ouders in de rijstvelden, maar zij hadden zelf geen land. Er was geen geld voor mij en mijn zeven broers en zussen. Na de middelbare school ging ik meteen aan het werk in een papierfabriek in Surabaya, maar dat leverde slechts 13 euro per maand op. Mijn moeder zei toen: waarom ga je niet naar het buitenland, zoals de andere jongens van het dorp? In die tijd bezochten makelaars alle dorpen op zoek naar arbeidsmigranten, dus dat was makkelijk. Zij legden mij uit wat een paspoort was.

‘Voor 750 euro regelden zij een baan in een textielfabriek in Taiwan. Ik was 22 jaar en het was best een leuke tijd; we waren met vijftig migranten uit de hele wereld. Maar ik had moeite mijn schuld af te betalen. Al na vijftien maanden werd mijn salaris verlaagd van 430 naar 98 euro. Het was de eerste keer dat ik werd opgelicht door zo’n bemiddelingsbureau en helaas niet de laatste keer.

‘Op mijn 30ste keerde ik terug naar Indonesië en trouwde ik met een meisje uit mijn geboorteregio. Bijna al mijn geld ging op aan de bruiloft! Na een jaar vertrok ik weer naar het buitenland om geld te verdienen, ditmaal in Qatar. Daar maakte ik lange dagen als taxichauffeur, want mijn salaris hing volledig af van het aantal klanten. Ik verdiende ongeveer 400 euro per maand, wat ik ook in Indonesië zou kunnen verdienen. Maar in het buitenland betaal je geen huur en je baas regelt het eten. Dus dan kun je sparen.

Indro Bintoro

‘Na drie jaar keerde ik weer terug naar Java. Ik kocht een huis en een auto en ik begon een kleine kippenmesterij. Ik dacht dat mijn vrouw heel tevreden zou zijn, maar ze wilde scheiden. Ze zei niet waarom, maar ik vermoed dat ze een ander had. Dat is een nadeel van werken in het buitenland. Toen ook nog mijn bedrijfje failliet ging – het vlees leverde minder op dan de kosten van het voer – ging ik weer werken als chauffeur. Eerst in Saoedi-Arabië op een taxi, later in Indonesië op een kiepwagen in een nikkelmijn. Ik woon weer bij mijn ouders, ons kind woont bij mijn ex.

‘Toen ik hoorde dat ze voor het wereldkampioenschap in Qatar extra chauffeurs zochten, heb ik mij meteen aangemeld. Ik rijd nu vipgasten in een luxe Genesis van de luchthaven naar hun hotel of naar een stadion. Ik verdien 960 euro per maand, ik deel een schone kamer met een collega en we koken zelf als we tijd hebben. Ik ben daar heel tevreden over, jammer dat het maar voor drie maanden is. De internationale kritiek op Qatar heeft zeker effect gehad. Ik was echt verbaasd, een berubah total, een complete omwenteling.

‘De eerste keer dat ik hier werkte, gedroegen de Qatarezen zich arrogant tegen mij en negeerden zij alle regels. Ze stonden overal boven. Nu zijn ze beleefder en zie ik minder verkeersongevallen op de weg. Ik hoor ook geen klachten meer van collega’s over onbetaalde salarissen of contracten die opeens worden verscheurd. Als jouw baas de regels negeert, kun je een klacht indienen. Het is wel jammer dat ik zelf geen enkele wedstrijd kan zien. Ik heb altijd dienst.’