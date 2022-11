In de spagaat tussen voetbal en de islam sneuvelt het bier in Qatar

Oranjefans in de Souq Waqif in Qatar. De naderende confrontatie met hordes voetbalfans, die niet bekend staan om hun culturele sensitiviteit, leidt tot groeiend ongemak in het gastland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Over het terrein van het Al Thumama-stadion, maandag het decor voor Oranje-Senegal, schalt de oproep tot het middaggebed. Het is stil op straat, afgezien van een groepje Indiërs dat de dranghekken oppoetst. Alles is in gereedheid gebracht voor het WK, inclusief twee meter hoge, waarschuwende borden waarop voetbalfans kunnen lezen wat er op de tribunes verboden is. Eten en drinken bijvoorbeeld, maar ook verrekijkers, dieren, muziekinstrumenten, ballen, verfkwasten en ‘spullen met een politieke, beledigende of discriminerende boodschap’.

Er is veel dat niet mag in Qatar. Maar wat mag er wel? De komende weken zal het islamitische Golfstaatje overspoeld worden door ruim een miljoen hossende voetbalfans, die niet bepaald bekend staan om hun enorme culturele sensitiviteit. Bij het thuisland leidt die naderende confrontatie tot groeiende aarzelingen en ongemak.

Zigzaggend alcoholbeleid

Vrijdagochtend, krap zestig uur voor de openingswedstrijd, besloten de Qatarese autoriteiten dat er – anders dan afgesproken – geen bier verkocht zal worden rond de acht stadions. Voor de Amerikaanse brouwer Budweiser (eigendom van een Belgisch moederbedrijf) betekent dat een dikke streep door de rekening. De brouwer is sinds eind jaren tachtig de leverancier op ieder WK, en heeft 72 miljoen euro neergeteld voor de sponsoring. Aangezien het om contractbreuk gaat, kan het voetbalbond Fifa op een schadeclaim komen te staan. ‘Dit is pijnlijk…’ viel vrijdag te lezen op het Twitteraccount van de bierbrouwer. De tweet werd even later verwijderd.

De oekaze kwam direct van de koninklijke familie rond de emir, de 42-jarige Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, en roept de vraag op hoe het land de wensen van supporters wil laten rijmen met de wensen van de eigen inwoners. Begin september was er nog een compromis naar buiten gebracht: géén alcohol in de stadions, maar wel ernaast (à 14 euro per halve liter) en in de speciaal aangelegde fanzones. In de nieuwe variant blijven alleen die laatste over. De Fifa haastte zich te zeggen dat er in de luxe skyboxen wel champagne en wijn zal zijn.

Het zigzaggende alcoholbeleid is geen toeval, want Qatar bewandelt voortdurend een smal paadje tussen openheid naar de wereld en eigen tradities, tussen pragmatische zakenbelangen en conservatisme. Net als buurland Saoedi-Arabië hangt de regering in Doha het wahhabisme aan, een tamelijk rigide stroming binnen de islam. Maar veel verder dan dat etiket gaat de gelijkenis niet. Terwijl religieuze geleerden in hoge mate het Saoedische beleid bepalen, zijn die in Qatar afwezig. ‘De islam hier is een soort Marlboro light’, glimlacht een Arabische journalist van tv-kanaal Al Jazeera, die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet met zijn naam in de krant wil.

Orthodox of goddeloos

Achter de voordeur mag er in Qatar vrij veel, terwijl de regels voor de publieke ruimte een stuk onvoorspelbaarder zijn. Neem de controverse, enkele jaren terug, rond The Miraculous Journey, een reeks bronzen megabeelden die de ontwikkeling van de mens weergeven, beginnend bij een zaadcel en eindigend bij een volgroeide baby. De Qatarezen bestelden ze voor 19 miljoen euro bij de kunstenaar Damien Hirst die trots sprak van de ‘eerste naakte beelden in het Midden-Oosten.’

Om de scherpslijpers tevreden te stellen mocht een scholier bij de onthulling een paar Koranregels over de heiligheid van het leven voordragen. Op die manier hoopten de autoriteiten twee ambities te verenigen: eer bewijzen aan de nationale cultuur, zonder iets af te doen aan Qatars wens zich te manifesteren op de mondiale kunstmarkt. Toch kwam er op sociale media een tegencampagne op gang, waarna de beelden met doeken werden bedekt en vijf jaar lang niet te zien waren. In 2018 volgde een nieuwe onthulling.

Zo orthodox als de Saoediërs willen de Qatarezen niet zijn, maar zo goddeloos als het naburige Dubai ook niet. Het is een balanceeroefening die stoelt op de geschiedenis: Qatar is voortgekomen uit een stammensamenleving, met de Al-Thani (waartoe de emir behoort) als onbetwiste leiders. Binnen de stammen zijn er families wier voorouders als bedoeïenen in de woestijn leefden, terwijl anderen historisch geworteld waren in dorpen. De eerste groep legde de islam en het ongeschreven recht soms strikter uit dan de tweede. Met pragmatische besluiten probeert de emir dat verschil te laten vervagen, zo zegt Gerd Nonneman, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Qatarese dependance van Georgetown University. ‘De houding is nu: we zijn allemaal lid van de stam van Qatar.’

Speciale groothandels

Juist op het vlak van alcohol leek men een middenweg te hebben gevonden. Hotelketens hebben een vergunning voor de verkoop, en de WK-leiding liet weten dat fans best dronken mogen worden, zolang ze zich in het openbaar niet misdragen. Niet-islamitische expats die in Qatar wonen kunnen al langer op vertoon van een speciaal pasje drank inslaan bij een groothandel met een opzettelijk vage naam (‘Qatar Distribution Company’). Varkensvlees, verboden in de islam, is daar ook te koop.

Wie er een middag gaat kijken, ziet alleen buitenlanders naar binnen gaan. Helemaal waterdicht is dat systeem niet: in Doha gaan verhalen rond over Qatarezen die een pasje hebben op naam van hun huishoudelijke hulp – altijd een arbeidsmigrant. Zo kunnen ze toch nog aan een fles whisky komen.