In de herfst van zijn carrière heeft Messi een manier gevonden om toch bepalend te zijn voor Argentinië

Lionel Messi snelt voorbij drie Australiërs. Beeld AFP

Het was een eruptie van genialiteit: de strakke inspeelpass, het doorbewegen, de aanname waarmee hij zich de bal eigen maakte en het verdekte schot, zo accuraat en snel door de benen van een Australische verdediger. Doelpunt.

Ondanks alle prijzen die hij won, fraaie treffers die hij maakte en sierlijke dribbels langs de velden in Europa en ver daarbuiten, deed Lionel Messi zaterdagavond iets wat hij nog niet eerder had gedaan. Hij scoorde in de knock-outfase op een WK.

Met zijn doelpunt gidste de 35-jarige sterspeler Argentinië in de achtste finales voorbij Australië (2-1), leidend naar een plek in de kwartfinale tegen Nederland, vrijdagavond om 20 uur. ‘Een zware tegenstander, die over uitstekende spelers beschikt’, blikte Messi tegenover het Argentijnse TyC Sports alvast vooruit. ‘Ik denk dat beide landen aan elkaar gewaagd zijn.’

Wil Nederland ten koste van Argentinië de halve finale halen, dan weet bondscoach Louis van Gaal wat hem te doen staat: Messi neutraliseren. In het taaie Zuid-Amerikaanse geheel, dat is gestoeld op degelijkheid, is de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar het onvoorspelbare creatieve brein. De man om wie alles draait.

Het verhaal van Messi

In het doelpunt tegen Australië school ook het verhaal van Messi op dit WK, in zijn vijfde en vermoedelijk laatste poging om de wereldbeker mee naar huis te nemen. Na de overwinning tegen Australië mogen ze in Argentinië nog steeds dromen van de eerste wereldtitel sinds 1986, die voor altijd verbonden zal zijn aan zijn roemrijke landgenoot Maradona.

In de eindfase van zijn carrière heeft Messi een manier gevonden om toch nog bepalend te zijn voor Argentinië. Hij kiest zijn momenten uit waarop hij zich verheft boven de andere spelers, als hij voelt dat de gelegenheid daar is. Dan is het of de tijd voor heel even wordt teruggezet en Messi als in zijn beste Barcelona-jaren zijn surplus aan kwaliteit toont.

Na iets meer dan dertig minuten was daar een flits uit het verleden, nadat Messi zich in het half uur ervoor vooral wandelend over het veld had bewogen. Hij weet: tegenstanders houden hem met een vergrootglas in de gaten. Dus loert hij, wacht hij af en slaat toe als de afstemming bij zijn bewakers even niet klopt en hij een beetje ruimte geniet.

Messi mag in delen van de wedstrijd dan afwezig zijn of zich opzichtig onttrekken aan het spel, het lukt tegenstanders niet om hem af te stoppen. Met drie doelpunten is hij niet alleen de topscorer van Argentinië. Hij is in de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni ook de speler met de meeste schoten op doel (10). Hij creëerde ook de meeste kansen (13) en gaf hij één assist, waarmee hij gedeeld de meeste doelpunten voorbereidde.

Vrije rol

De cijfers vormen het onomstotelijke bewijs dat bij Argentinië in aanvallend opzicht alles is afgestemd op Messi, die zich dit WK positioneel maar moeilijk in een systeem laat vangen. In zijn vrije rol zoekt hij naar plekken waar hij aan de bal kan komen, terwijl zijn medespelers opzichtig hun best doen om hem aan te spelen.

Net als Mexico en Polen maakte ook Australië de ruimtes op het veld zo klein dat er altijd twee of drie tegenstanders waren die Messi omsingelden als hij aan de bal kwam. Pas toen Argentinië na een uur via spits Julian Alvaraz op 2-0 kwam en Australië wel moest gaan aanvallen, deed Messi meer en meer aan de jongere versie van zichzelf denken.

In zijn duizendste wedstrijd in zijn loopbaan voetbalde hij na rust met de onbevangenheid alsof het zijn eerste was. ‘Messi, Messi, Messi’, rolde van de tribunes na een solo vanaf de middenlijn. De treffer waarmee hij zijn ploeg voor rust op voorsprong zette, was zijn 789ste doelpunt in zijn carrière en zijn negende op een WK, één meer dan Maradona.

Duizelingwekkende cijfers

Het zijn duizelingwekkende cijfers die passen bij de prestaties die hij de afgelopen twee decennia neerzette. Met onder meer elf landstitels, vier keer de Champions League en de Copa América won hij al zoveel. Maar gevoelsmatig valt er nog veel meer te winnen nu de hele natie bij zijn vermoedelijk laatste kunstje in het blauw-witte shirt over zijn schouder meekijkt: de wereldtitel met Argentinië.

De droom is nog altijd springlevend, mede doordat tegenstanders nog geen antwoord op het spel van Messi hebben gevonden. Ook een van richting veranderd schot van de ingevallen oud-Spartaan Craig Goodwin kon daar tegen Australië geen verandering in brengen.

Het is de vraag of Van Gaal de angel wel uit het Argentijnse spel weet te halen. ‘Ze hebben een fantastische coach’, aldus Messi over het Nederlands elftal.