‘Ik moest doen alsof ik gek was om terug naar huis te kunnen vluchten’

- Beeld Sophia Twigt

‘Mijn moeder probeerde me te overtuigen. ‘Ga toch naar Saoedi-Arabië’, zei ze, ‘daar kun je snel geld verdienen. Het is daar veel beter dan hier!’ Ik zei drie keer nee, maar de vierde keer zwichtte ik. Erg vond ik het niet, want de neven en nichten die er al zaten vertelden me mooie verhalen. Maar toen ik er eenmaal was, bleek de realiteit heel anders.

‘Overdag werkte ik als naaister, in Kenia was dat ook mijn beroep. Ik maakte gordijnen, kussenslopen en dekbedovertrekken. Onder het gebouw waar ik werkte, zat een grote kelder. Tot ik er zelf naartoe moest, had ik geen idee wat daar ’s nachts gebeurde.

‘Maar drie maanden na mijn aankomst in Riyad wist ik: in de kelder worden arbeidsmigranten gedwongen om sekswerk te doen. Ik moest er toen namelijk ook twee keer naartoe, en werd gedwongen om seks te hebben met mannen en vrouwen. Het was een verschrikkelijke ervaring, dus ik ben na de tweede keer op de vlucht geslagen.

‘Toen ik terugkwam in Kenia, zwoer ik dat ik nooit meer naar een Arabisch land zou gaan. Maar in Nairobi had ik geen werk, het leven hier was zwaar. In Qatar worden schoonmaaksters goed betaald: je verdient 1.000 Qatarese rial per maand (iets meer dan 250 euro, red.).

‘Als je geluk hebt en bij een goed gezin of bedrijf terechtkomt, is er niets aan de hand. Die positieve verhalen hoorde ik van familieleden en vrienden; ik zag zelfs hoe sommigen hele huizen lieten bouwen van het geld dat ze in de Golfstaten hebben verdiend. Om te overleven vertrok ik naar Doha, dit keer om als schoonmaakster aan het werk te gaan.

‘Al gauw kwam ik erachter dat je in Qatar niet veel beter wordt behandeld dan in Saoedi-Arabië. Ik moest de hele week door werken en maakte dagen van zestien tot soms wel twintig uur. Ik ging dan om twee uur ’s nachts naar bed, en moest om vier uur ’s ochtends weer op. Hoe dat voor mij was, interesseerde ze niets.

‘Hoe je het ook wendt of keert, in Qatar is sprake van moderne slavernij. Want je verdient dan wel geld, maar je hebt geen enkele vrijheid. Je bent misschien niet geketend, maar je wordt zo klein gehouden dat het wel zo voelt. De ketenen zitten in je hoofd. Zoveel werken, alleen mogen eten wat zij laten liggen en nooit zelf iets mogen beslissen: dat is geen leven.

‘Uiteindelijk heb ik mezelf heel ziek gemaakt en gedaan of ik gek was. Alsof er boze juju-geesten in mijn hoofd zaten. Zo was ik ook uit Saoedi-Arabië gevlucht; niemand wil een gestoorde vrouw in huis hebben. Het is een kwestie van volhouden. Eerst moest ik mijn baas overtuigen, daarna de Qatarese autoriteiten.

‘Pas op het vliegveld, bij de gate, kon ik stoppen met toneelspelen en durfde ik eindelijk weer normaal te doen. Het was heel zwaar. Maar als je jezelf moet redden en je je familie weer wil zien, moet je boven jezelf uitstijgen om te kunnen overleven. Je moet sterk zijn. Als je dat niet kunt, kom je thuis in een doodskist.’