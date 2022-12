Hoe gaat Oranje superster Messi onschadelijk maken?

Een collectief moment van Oranje na de zege op de VS. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de kwartfinales van het WK voetbal wacht het Nederlands elftal vrijdag de taak om de lieveling van het toernooi uit te schakelen. Lionel Messi, op missie met Argentinië bij zijn laatste kans op de wereldtitel, is het knuffeldier van het WK, zeker nu hij met Kylian Mbappé en Luka Modric de beste van de overgebleven spelers is.

Alleen: het beste team wint, luidt de les van Louis van Gaal, die de proef op de som kan nemen. Messi, de zwerver met een knapzak vol geniaals, loopt niet zo veel. Iedereen kijkt naar hem. Tegenstanders om hem af te stoppen. Medespelers om hem te bedienen als hij opeens uit zijn schuttersputje kruipt. Pats, weer een schot uit de snelle heupen, tussen een paar benen door, precies in de hoek.

De jager op eeuwige glorie, de rasaanvaller, contra het strakgespannen web van defensief denken dat Oranje tegenwoordig is, met regisseur Virgil van Dijk en uitblinker Nathan Aké. Met Jurriën Timber, als derde in het centrum. In 2014, in de halve finale, maakte Oranje Messi onzichtbaar, mede door toedoen van Ron Vlaar. De aanvoerlijnen naar de meester blokkeren, dat wil ook helpen.

Beste speler

De countermachine tegen de individualist. Om daar te komen, versloeg Oranje zaterdag in de achtste finales de Verenigde Staten betrekkelijk eenvoudig (3-1), met het langverwachte debuut van de 19-jarige Xavi Simons in de slotfase, het straaltje onbevangen sprankeling dat vorig seizoen de kleedkamer deelde met Messi bij Paris SG. Hij glimlacht over de tijd samen. ‘De beste speler ter wereld, dat is duidelijk.’ En die andere debutant op het WK, doelman Andries Noppert, krijgt straks eventueel schoten van Messi te stoppen. ‘Ook die moet je pakken. Hartstikke mooi.’ Cody Gakpo, die net als Messi drie keer scoorde op dit WK: ‘Het is Nederland tegen Argentinië. Wij zijn hier om te winnen.’

Argentinië groeit in niveau, na de paniekerige start met de nederlaag tegen Saoedi-Arabië, ondanks talloze wissels van bondscoach Lionel Scaloni. Nederland groeit ook, al blijft de kritiek in het voormalige gidsland van de aanval hevig, omdat het elftal het initiatief vaak aan de tegenstander laat en in balbezit achterblijft bij de verwachtingen.

De doelpunten waren schitterend, stuk voor stuk; één lange combinatie over twintig stations voor de 1-0, afgerond door Memphis Depay. Twee keer bedienden vleugelverdedigers elkaar. Eerst uitblinker Denzel Dumfries op Daley Blind, later andersom. Hetgeen de kritiek op het spel niet wegneemt. Onacceptabel, was ook de kwalificatie van Van Gaal voor het spel in balbezit, met name voor rust.

Ruimte op vleugels

De vraag is of Scaloni zijn tactiek aanpast, door ook met vijf verdedigers te gaan spelen, in plaats van vier, om Nederland te ontregelen. Oranje profiteerde via Dumfries en Blind, twee cruciale pionnen in het strijdplan, eindelijk van ruimte op de vleugels. Het spel van Oranje lijkt op de tactiek in 2014, ook met Van Gaal, al is het spel aan de bal nu minder.

Van Gaal en aanvoerder Virgil van Dijk prezen de zogenoemde ‘provocerende pressing’, waarbij de ploeg niet meteen druk zet bij het strafschopgebied van de tegenstander, maar pas rond de middenlijn. Lokken dus, dan pressen, vervolgens met snelheid profiteren van balverlies. Dat is het voetbal van Oranje anno nu. Countervoetbal, gekleed in flitsend oranje. In buitenlandse media geprezen, in Nederland veelvuldig afgekraakt, omdat het breekt met de traditie van dominantie. In zijn genre is het goed, maar Nederland is gewend aan andere genres.

Lionel Messi, superster met controle over de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van Gaal heeft zijn tactiek ingericht naar de kwaliteit van zijn spelers. Mocht het in balbezit beter gaan, dan kan Nederland de Argentijnen verslaan. Neem Frenkie de Jong, op papier de beste: ‘Het kan veel beter. Ik was ook slecht. Ik had weinig kracht en was veel slordiger dan normaal.’

Efficiency maakte alles goed. Cody Gakpo over de 1-0: ‘Ik kreeg de bal tussen de linies. Opendraaien, een beetje dribbelen en drijven. Dumpie die eroverheen kwam. Hij gaf een fantastische bal op Mem, die hem afmaakt.’ Davy Klaassen: ‘Een topaanval. Zo bespreken we het ook.’

Alle stijlen bespelen

Resultaatvoetbal dus. Alleen de wereldtitel telt, althans, de serieuze gooi naar de wereldtitel. Gakpo: ‘Het gaat om het resultaat. In de tweede helft waren we geen counterploeg en probeerden we het spel te maken. Elke wedstrijd vraagt iets anders, we moeten alle stijlen kunnen bespelen. En ik heb het idee dat we groeien in het toernooi, qua veldspel.’

Dat moet ook, tegen Argentinië. Van Dijk: ‘Ik ben heel trots, ook op de jongens die niet spelen. Het is echt een teamprestatie.’ De aanvoerder kijkt uit naar de wedstrijd van vrijdag in stadion Lusail, waar plukjes oranje zullen verdrinken in de deinende wit-blauwe, emotioneel zingende en schreeuwende massa, die getuige wil zijn van de kruisvaart naar het goud van hun afgod. ‘Het is een eer om tegen Messi te spelen. Maar het is niet ik tegen hem, maar Nederland - Argentinië.’ Team tegen team. En dan wint vaak het beste team.