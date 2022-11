Het WK van Messi, Ronaldo, Modric, Qatar, Van Gaal en wie weet nog veel meer

De Argentijnse spits Lionel Messi en zijn teamgenoten komen aan in Doha. Beeld AFP

En dan, nadat veel is gezegd over het mini-landje dat het WK voetbal mag houden, begint het spel zelf zondag. Qatar - Ecuador, het eerste van 64 duels in en om Doha, een maand lang de biotoop van het topvoetbal. Het spel, bedreven in zijn grootste vorm, op het hoogste niveau. Hoewel? Bij de clubs is het spelpeil dat van de landenploegen gemiddeld gesproken voorbijgestreefd, door de verzameling van talent bij een aantal clubs.

Bij de landen doen bondscoaches concessies aan offensieve intenties, omdat ze minder tijd hebben om te slijpen, omdat verdedigen makkelijker en veiliger is dan onbekommerd aanvallen en omdat op een toernooi vooral winnen telt. De beste voetballers zijn uit de soms geoliede clubteams geplukt, in de bloei van het seizoen deze keer. Voor het eerst is er een WK halverwege de jaargang, vanwege de hitte in de zomer in Qatar, al is de temperatuur momenteel hoger dan normaal in november.

Toppers en onbekenden in de kleuren van hun soms kleine land, met alle illusies voor de thuisblijvende of meegereisde aanhang. Uruguay mag zich enigszins kansrijk wanen, omdat dat landje met ruim 3 miljoen inwoners telkens weer prachtige voetballers voortbrengt, zoals nu weer Federico Valverde, uitblinker bij Real Madrid, of anders Darwin Núñez, die afgelopen zomer voor 100 miljoen naar Liverpool ging. Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé, de op papier beste aanval van de wereld bij Paris SG, zijn weer gedelegeerd aan de nationale elftallen van Argentinië, Brazilië en Frankrijk.

Kroatië als finalist, zoals vier jaar geleden in Moskou, na een zalige halve finale tegen Engeland, is zo’n verhaal dat de WK-geschiedenis kleurt. Overal waren de shirtjes van Kroatië uitverkocht, omdat ook talloze niet-Kroaten zich identificeerden met het vechtvoetbal met frivole elementen van Luka Modric en co, en ook omdat het rood en wit geblokte shirt zo fris oogt.

Favorieten

Acht wereldkampioenen telt het voetbal na 21 WK’s: de grote drie van Zuid-Amerika (Brazilië 5 titels, Argentinië en Uruguay 2) en de dominante vijf van Europa (Duitsland en het niet geplaatste Italië 4, Frankrijk 2, Spanje en Engeland). Brazilië, altijd op zoek naar de balans tussen realisme en het swingende voetbal van Pelé en Garrincha, van Falcao, Sócrates en Junior, van Romário en Bebeto, of van Ronaldo en Ronaldinho, tracht altijd een paar man voorin tot ontplooiing te laten komen, met Neymar als parel. De dribbelaar die veelvuldig is bekritiseerd als aansteller, maar die altijd schoppen krijgt en soms voetbal laat zien dat als bijna onmogelijk geldt.

Afgezien van Brazilië telt het WK tal van ploegen die zich kansen mogen toedichten, niet altijd meteen op de titel zelf, doch op minimaal de kwartfinales: Argentinië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Engeland misschien. Nederland, België en Uruguay behoren tot de outsiders. Kroatië, Japan, Denemarken, Zwitserland, Mexico en Senegal gelden ook als sterk in het brede veld.

Voorheen was het logisch dat een land uit Zuid-Amerika won in (Zuid)-Amerika en een Europees land in Europa, met lange tijd alleen Brazilië in 1958 als uitzondering (in Zweden). Met dat stramien is gebroken, zeker nu ook andere continenten het toernooi mogen organiseren. Brazilië won voor het laatst in 2002, bij het eerste WK in Azië, in Japan en Zuid-Korea. De laatste vier kampioenen zijn Europees: Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Het thuisvoordeel verdwijnt. Uruguay (1930), Italië (1934), Engeland (1966), West-Duitsland (1974), Argentinië (1978) en Frankrijk (1998) profiteerden daarvan. Dat Qatar wint, de eerste debutant die als eerste Arabische land organisator is, is uitgesloten.

Afscheid

Laat Messi maar winnen, zeggen veel liefhebbers. Dan is hij eindelijk de beste aller tijden, als kroon op zijn bijna unieke periode van ruim vijftien jaar aan de wereldtop. Argentinië won afgelopen jaar eindelijk de Copa América met Messi, nadat hij al drie finales van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap had verloren. Of hij was zelf niet zo heel goed op een WK, of anderen waren geblesseerd, of ze waren hem weinig tot steun.

Tijdens zijn vorige vier WK’s was hij eenmaal finalist, in 2014 in Brazilië. Even leken de Argentijnen te winnen van de Duitsers, die de wedstrijd alsnog naar zich toetrokken, dankzij Mario Götze. Voor tal van voetballers die de sport jarenlang domineerden, is dit vrijwel zeker het laatste WK. Messi (35), maar ook Cristiano Ronaldo (37), Modric (37), Benzema (34) en Lewandowski (34). Allemaal nooit wereldkampioen geweest, want Benzema hoorde niet bij de winnende Franse ploeg van vier jaar geleden.

Voor de buitenlandse pers is het smullen tijdens de afscheidstournee van Louis van Gaal. ‘Als je kunt imagineren, kun je dat ook op het veld’, zei hij over de kansen van Oranje. Qua spelersmateriaal zou het bereiken van de kwartfinale al een prestatie zijn, maar Van Gaal stelt dat uiteindelijk het beste team wint. Vandaar dat hij woensdag, in zijn eigen versie van het Engels, zei: ‘We can come an end.’