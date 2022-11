Het voorgenomen feest van Lionel Messi eindigt in een Arabisch olé olé

Lionel Messi krabt zich eens achter de oren. De vedette van het Argentijnse elftal ziet zijn team met 2-1 ten onder gaan tegen Saoedi-Arabië. De zege zorgde voor euforie in het land, de Saoedische koning geeft iedereen morgen een vrije dag. Beeld Getty Images

Als het besef indaalt dat ze gaan winnen, voor een van die onvergetelijke sensaties in de WK-historie, nemen duizenden Arabieren op de tribunes het Spaanse olé olé over in het kolossale stadion in Lusail, de hagelnieuwe stad bij Doha. Ze leggen duizenden Argentijnen in blauwwit het zwijgen op. Lionel Messi druipt af, op zijn gouden muiltjes.

Zeldzaam is de uitbarsting van vreugde van de spelers. Knielend, biddend, huilend, salto's makend. Ze schaterlachen van ongeloof en trots, de duizenden Arabieren op de tribunes, uit Saoedi-Arabië, Qatar, Oman, Bahrein, de Emiraten. Ze springen in elkaars armen en zoeken naar woorden. In zwart geklede, gesluierde vrouwen met alleen de ogen vrij, laten zich over de gangpaden begeleiden door juichende mannen, gedrapeerd in de vlag van hun land, met de tekst van de islamitische geloofsbelijdenis en het zwaard.

‘Onbeschrijflijk’

Als Mohamed Al Qahtani de vraag niet meteen begrijpt, zet hij de vertaalapp op zijn telefoon aan. Hij antwoordt in het Arabisch: ‘Het is onbeschrijfelijk wat dit voor mij betekent’, rolt als antwoord uit de vertaling. Bondscoach Hervé Renard, die Afrika Cups won met Zambia en Ivoorkust, weet wat hem te doen staat, voor de duels met Polen en Mexico. ‘Als deze ploeg wint, gaan de mannen zweven. Maar nu hebben ze mij op hun schouders. Vandaag stonden alle sterren goed voor ons.’ Hij vraagt om nog meer steun uit de Arabische wereld. ‘Laat zoveel mogelijk mensen komen. We hebben ze nodig.’

Het is ook op ander vlak een saillante overwinning. Het oliegeld won sowieso, als het om Messi gaat. De 35-jarige vedette had het baken van troost kunnen zijn voor het voetbal, tijdens een WK met zoveel stof tot discussie. Zo van: laat hem dan maar winnen, bij zijn vijfde en laatste beurt. Puur als oeuvreprijs voor zijn voetbalkunsten. Maar er is ook een andere kant. Qatar is via Paris SG zijn broodheer, en hij heeft zich voor een miljoenenbedrag als ambassadeur verbonden aan de pogingen van Saoedi-Arabië om het WK van 2030 binnen te halen, nota bene als rivaal van onder meer Argentinië.

Maar het belangrijkste thema is op deze dag, voor bijna 90 duizend toeschouwers: het WK als hoogmis voor een afscheid. En dus is Lionel Messi aanvankelijk het collectieve orgasme in stadion Lusail, waar de airco enige koelte blaast langs de hoge tribunes. Als hij aanlegt voor een strafschop, gegeven na interventie van de VAR, staan duizenden tegelijk op van hun stoel. Even een filmpje, om de beleving-Messi mee naar huis te nemen.

Verschil Maradona en Messi

Fernando Spannaus, 66 jaar, verslaggever van ESPN in Latijns-Amerika, draagt het shirt van Argentinië. Hij gaat met pensioen en vindt dat hij bij zijn afscheid kleur mag bekennen. Wat is, in zijn woorden, het verschil tussen de in veel ogen beste uit de geschiedenis, Diego Maradona, en diens opvolger, die eigenlijk het WK dient te winnen. ‘Maradona is religie. Messi is vlees en bloed. Messi is degene die je gewoon wil zien voetballen. Iedereen is hier om hem een vrije trap te zien nemen, om hem een van zijn wonderlijke doelpunten te zien maken.’

Het is een gewoon doelpunt, een strafschop, maar de blauwwitte muur in het stadion zingt in extase. Max en Martin Xacobucci zijn voor de wedstrijd vol vertrouwen. Zoon voor Messi, vader, met een shirt van Higuaín, voor Maradona. Ze zijn net uit de metro gewandeld, waar de gezangen tegen de marmeren muren weerkaatsen. Naar schatting 45.000 Argentijnen zijn in Qatar, velen als fan, anderen zijn geëmigreerd. Daian Scuarissi en zijn vrouw Macarena komen uit La Plata, maar ze wonen in Madrid. Ze ontrollen een spandoek met Maradona en de tekst: ‘We juichen je toe vanuit La Plata, en we hopen dat je ons ziet vanuit de hemel.’ Daian zegt: ‘Het is emotioneel voor mij om al mijn landgenoten te zien. We zijn vorig jaar geëmigreerd, omwille van de slechte Argentijnse economie. We hopen dat Messi eindelijk zijn titel pakt.’

Het kan niet misgaan, zo lijkt het. Het is een feestdag. Argentinië heeft 36 duels niet verloren. Maar het spel is uit stilstand, met tien bedienden die Messi een glaasje champagne willen aanreiken. Argentinië maakt drie afgekeurde doelpunten voor rust. Allemaal buitenspel, waarvan eentje misschien een centimeter. ‘Dat is voetbal’, zegt Renard na afloop. ‘In voetbal gebeurt soms iets vreselijk geks.’

Argentijnen in paniek

Wat heet. Het draait om, in een paar minuten na rust, door een diagonale schuiver van Saleh Al-Shehri en een heerlijk, werkelijk fantastisch schot van Salem Al Dawsari, zalig in de kruising. En dan raken de Argentijnen in paniek. Ze krijgen opeens haast, bondscoach Lionel Scaloni blijft wisselen. Ze kunnen hun matige voetbal niet omzetten naar iets beter voetbal. De Arabieren liggen telkens op de grond en anders schoppen ze wel. Maar ze leveren ook geweldige strijd en voetballen uitstekend. Zij, die meestal een bijrol spelen op WK’s, met de nederlaag tegen Duitsland in 2002 (8-0) als dieptepunt, krijgen vertrouwen.

Zij die eerst voor Messi waren, fluiten hem nu uit. Ze juichen voor de Saoedi’s. Als het duel is afgelopen, wandelt Messi op typerende wijze naar de kant. Nog twee finales, om alsnog de groepsfase te overleven. Anders is zijn WK-droom definitief voorbij.