Het vertrouwen in lievelingszoon Ronaldo is op Madeira onverminderd groot

Cristiano Ronaldo vraagt zich wanhopig af waarom hij een grote kans heeft gemist in de interland tegen Spanje, eind september. Beeld AP

De beste voetballer ter wereld, en dus van dit WK, staat in de haven van Funchal. Dat is in elk geval wat de tekst aan de voet van het bronzen standbeeld van Cristiano Ronaldo garandeert: Melhor Jogador do Mundo / Best player in the world.

Zeker 2,5 meter groot is de sculptuur, extreem gespierd en met een prominent geslachtsdeel. De archeologen die het ooit onder as en puin terugvinden, zullen geloven dat ‘CR7’ de oppergod was van het vulkanische eiland Madeira. Of anders de god van de vruchtbaarheid.

Houdt dat ook in dat de Britse toeristen die deze novemberochtend het beeld belachelijk maken, zich met vooruitwerkende kracht schuldig maken aan heiligschennis? De ene na de andere, stuk voor stuk roodverbrande mannen in te strakke T-shirts, krenkt Ronaldo verbaal dan wel fysiek.

Dit is de opbrengst van een uurtje posten: ‘daft’, ‘rubbish’, ‘truly horrible’, het beledigende V-teken, een masturbeerbeweging die zoveel als wanker betekent en een trap in het door de vele aanrakingen glimmende kruis van Ronaldo.

Het ergste moet dan nog komen. ‘Ik heb Messi altijd al beter gevonden.’

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (37), vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal en kind van Madeira, roept al zijn hele carrière sterke emoties op. Bijna twintig jaar leken zijn miljoenen fans en evenzovele hekelaars het slechts over één ding eens te kunnen worden: zijn exceptionele voetbalkwaliteiten. Precies daaraan wordt getwijfeld, nu Ronaldo als aanvoerder van Portugal een laatste poging doet om wereldkampioen te worden.

Nieuwe positie: op de bank

Het verval in het afgelopen jaar is onmiskenbaar. Ronaldo is minder snel, minder wendbaar, minder doelgericht. De man die een machine was, kampt met haperende hardware. Gezien zijn leeftijd is dat geen schande. Voor een aanvaller houdt hij het al lang vol. Dat het einde nu toch pijnlijk begint te worden, komt voornamelijk door Ronaldo zelf. De eeuwige perfectionist lijkt zichzelf geen waardige finale te gunnen. Hij wil dóór, tot het echt niet meer kan, en de stewards in het stadion hem van het veld moeten trekken.

Het buitengewoon forse beeld van Ronaldo in de haven van Funchal, Madeira. Beeld Getty

Bij zijn club Manchester United doolde hij sinds de zomer over het gras, diep gefrustreerd over zijn gebrek aan goals. Trainer Erik ten Hag gaf hem gemiste kans op gemiste kans en zette hem daarna op de bank, een nieuwe ervaring voor de Portugees. De bom barstte nadat Ten Hag zijn uitdovende ster een hele helft had laten warmlopen maar niet liet invallen. In een interview vol zelfbeklag haalde Ronaldo keihard uit naar de trainer, zo een vertrek forcerend. Dinsdag maakten speler en club bekend per direct uit elkaar te gaan.

‘Minder Ronaldo, meer Portugal’

Ook in eigen land staat Ronaldo voor het eerst sinds zijn doorbraak ter discussie. In de meeste van zijn 191 (!) interlands was de strategie van de Portugezen samen te vatten als: achterin de boel dicht houden en de bal zo snel mogelijk bij Ronaldo krijgen. Het stelde de bekendste Portugees ter wereld in staat 117 doelpunten te maken en bracht zijn land naar de EK-finales van 2004 en 2016, waarvan de laatste tegen Frankrijk ook gewonnen werd.

Kan de beste Portugese voetballer ooit zijn elftal nog één keer bij de hand nemen? Of moet bondscoach Fernando Santos zijn vedette in Qatar in dienst laten spelen van het team, dat toch overloopt van topspelers?

A Bola, de belangrijkste sportkrant van het land, sorteerde in aanloop naar het WK voor op het laatste. ‘Minder Ronaldo, meer Portugal’, luidde de tot voor kort ondenkbare kop die ‘De Bal’ eind september op haar voorpagina zette. De aanvoerder ‘verliest aan invloed’, concludeerde de krant na een reeks tegenvallende optredens met amper goals bij de nationale ploeg.

Esta capa é uma falta de respeito por aquele que é o melhor jogador de futebol Português de todos os tempos e que ajudou a sustentar a Federação Portuguesa de Futebol ao longo dos últimos quase 20 anos. Uma sociedade que não respeita os seus melhores não se merece. pic.twitter.com/JVC7cCKZrt — Gonçalo Santos (@NunoElfuser) 26 september 2022

Onder de bevolking geniet Ronaldo nog altijd steun, al is die niet langer vanzelfsprekend, suggereert een deze maand gepubliceerd opinieonderzoek. Van de ruim 800 ondervraagden wil 59 procent hem nog altijd aan de start zien verschijnen. Maar een flinke minderheid (23 procent) ziet Ronaldo liever op de bank plaatsnemen, en 9 procent had hem helemaal niet meegenomen naar Qatar.

‘Boezemt verdediging angst in’

Bij de echte voetbalfans heeft nog Ronaldo minder krediet. In de eerste WK-wedstrijd, donderdag tegen Ghana, zou hij hooguit moeten invallen, reageerde een meerderheid vorige week op een poll op de website van A Bola.

Op Madeira, bloemrijke Portugese kruimel in de Atlantische Oceaan, zou de stemuitslag vermoedelijk heel anders uitpakken. Anders dan op het vasteland zijn wij hier niet vergeten waar ons bekendste exportproduct toe in staat is, klinkt het onder de 250 duizend bewoners.

‘Natuurlijk moet hij spelen. Altijd. Alleen al zijn aanwezigheid boezemt verdedigers angst in.’ Hij had het heus ook gezegd als hij zijn baan niet rechtstreeks aan de voetballer te danken had, zegt Nuno Mendes (43). In de haven van Funchal, de tegen de groene heuvels opgetrokken hoofdstad van Madeira, stelt Mendes zich voor als de curator van het Cristiano Ronaldo-museum.

Meer dan een echt museum is het een ruim opgezette prijzenkast. Tegen betaling van 5 euro mogen bezoekers hier de persoonlijke trofeeën van Ronaldo bekijken. Van de eerste die hij als 8-jarige pupil kreeg tot zijn vijf Gouden Ballen. Alleen een WK-medaille ontbreekt.

De droom: foto met nep-Ronaldo

Het museum, een initiatief van de voetballer zelf, trok sinds de opening eind 2013 zo’n 700 duizend bezoekers. Een deel daarvan komt specifiek naar Madeira ‘om zijn geboortegrond te bezoeken’, zegt Mendes, een gespierde man met gemillimeterd haar. Toeristen die net zo goed blijven slapen in een hotel en een hapje eten in een van de restaurants, en zo een bijdrage leveren aan de bloeiende toerismesector op het eiland.

Alsof hij ze heeft ingehuurd schieten twee Indonesische toeristen Mendes aan. Alfimon Laiu (32) en Imade Sumiartayasa (25) vinden Ronaldo geen wanker en gaan voor nog eens 5 euro graag op de foto met een videoprojectie van de voetballer. Tussen de foto’s wisselen ze met elkaar van shirt, zo kunnen ze allebei poseren met het Ronaldo-shirt dat de jongste van de twee draagt. Hem wordt het nep-fotomoment bijna te veel: ‘finally my dream come true!’.

Ze zijn op Madeira als onderdeel van een cruisevakantie, vertellen ze; dat ze een rondvaart met het eiland als één van de stops hebben gekozen, heeft alles te maken met hun voetbalidool.

Madeira is zich zeer bewust van de aantrekkingskracht van het merk CR7. In samenwerking met het eilandbestuur plaatst Ronaldo al jaren beelden van de natuurpracht op zijn Instagram-account, die honderden miljoenen volgers bereiken.

Onderzoekers van de universiteit van Coimbra stelden eind vorig jaar een verband vast tussen die foto’s en de wagonlading aan erkenningen die Madeira in de wacht sleept. Tussen 2015 en 2022 won het elk jaar de prijs voor beste eilandbestemming van de wereld bij de World Travel Awards, de ‘Oscars van de reisindustrie’. Een jaarlijkse herinnering aan hoe geweldig het eiland is voor toeristen.

Welkom op Ronaldo-eiland

‘Ik heb immens veel werk aan Ronaldo te danken.’ Álvaro Antão (46), een ronde man in een blauw overhemd, rookt een sigaretje bij zijn tuktuk. In de haven van Funchal wacht hij toeristen op die met hun cruiseschip aanmeren en langs het Cristiano Ronaldo-museum, Ronaldo-restaurant en Ronaldo-hotel naar het oude centrum lopen. Anderen landen eerst met het vliegtuig op Cristiano Ronaldo International Airport en stappen daarna in de tuktuk van Antão.

‘Negen, tien keer per week’ vragen toeristen hem om hen naar de wijk waar de voetballer opgroeide te rijden. Het zijn Antãos beste klanten. ‘Bij andere tours proberen ze eindeloos af te dingen, maar met Ronaldo maakt het ze niet uit of ze voor een half uurtje nou 30 of 40 euro betalen.’

De landgenoten die de voetballer nu willen afdanken vindt hij ‘ondankbaar’. ‘Hij heeft zoveel voor ons gedaan.’ Niet alleen voor het eiland, ook ‘voor het land en de selectie’.

Het is hoe meer Madeirezen erover denken. Onder hen Kátia Aveiro, de inmiddels in Brazilië wonende zus van de voetballer. In september noemde zij de Portugezen onder meer ‘ziek’, ‘kleinzielig’ en dus ook ‘ondankbaar’, nadat haar broer een golf aan kritiek over zich heen had gekregen na een zwak optreden tegen Spanje in de Nations League.

Blind vertrouwen van coach

Bondscoach Santos, die al sinds 2014 met Ronaldo samenwerkt, lijkt niettemin volop in zijn verouderde vedette te blijven geloven. Mits fit speelt hij praktisch alles. Tel daar de blessure bij op van Diogo Jota, de uitblinker van Liverpool die niet meereisde naar Qatar, en de kans is groot dat Santos nog één keer vol inzet op zijn troetelkind.

Als ze érgens geloven dat Ronaldo zich tijdens het WK kan oprichten, is het op Madeira. Al zijn er zelfs hier die hun geld er niet op zouden inzetten. Zoals Eduardo Gouveia (‘mijn leeftijd zeg ik tegen niemand! Tussen de 40 en 60 jaar, schrijf dat maar op’).

Gouveia, met zijn schaarse grijze haar duidelijk dichter bij de 60, werpt tussen het uitserveren van de borden in zijn restaurant A Bica een blik op de grote tv aan de muur. Na een item over kamelenraces in Qatar verschijnt de trots van het eiland in beeld, net gearriveerd voor zijn eerste training met de nationale ploeg. ‘Starten? Dat niet meer’, zegt Gouveia beslist. ‘Invallen, dat lijkt me beter.’