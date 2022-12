Het huis uitgezet: Maina moet plaatsmaken voor de WK-fans

Of ze zich de komende twee maanden niet in Doha willen laten zien. Aan de vooravond van het WK zijn duizenden migranten het centrum van de Qatarese hoofdstad uitgezet, om ze aan het zicht van de wereld te onttrekken. ‘Het beste zou zijn om op vakantie te gaan in je eigen land.’

Midden op straat in Doha blijft Maina (25) staan. De angst jaagt door zijn lijf. Hij heeft net een politieauto voorbij zien rijden, en is bang dat de agenten hem ook hebben gezien. Ze zouden kunnen stoppen, en hem kunnen vragen om zijn identiteitsbewijs. Dan zouden ze ontdekken dat hij geen geldige papieren heeft. Dat hij hier niet mag zijn. Dan is alles voorbij, en wordt hij op het eerste toestel naar Kenia gezet. Maar de politie stopt niet. Pas als de wagen een zijstraat in kruipt, haalt hij opgelucht adem.

De wereld van Maina is er een die de regering in Qatar liever niet aan bezoekers wil laten zien tijdens het drukbezochte WK. De afgelopen jaren werkte hij als manusje-van-alles bij de bouw van meerdere voetbalstadions. Maar de migrantenwijk waar hij doorheen loopt, lokaal bekend als Doha al Jadeeda (‘nieuw Doha’), heeft geen stadions, metrostations of blinkende wolkenkrabbers. In plaats daarvan schooien er zwerfkatten tussen de vuilnistrollies. De steegjes zijn onverlicht, en in de muren zitten grote scheuren.

In de laatste weken voor het begin van het toernooi hebben de Qatarese autoriteiten hier talloze arbeidsmigranten uit hun huizen gezet, zo blijkt uit de getuigenissen van meerdere migranten, onder wie dagloner Maina. Hij staaft zijn verhaal met documenten, maar wil uit angst voor represailles alleen met een pseudoniem in de krant (zijn echte naam is bij de redactie bekend).

‘Goed voor jou en het bedrijf’

Op 14 oktober, ruim vijf weken voor de aftrap van het WK, kreeg hij ’s middags een whatsappbericht, vermoedelijk verspreid door pandjesbazen in opdracht van de Qatarese regering. Het bericht, gezien door de Volkskrant, geeft migranten de opdracht binnen een dag (‘voor 15 oktober’) de wijken in en rond het centrum van Doha te verlaten.

Wie na 20 oktober toch in een van die wijken rondhangt, riskeert samen met zijn werkgever een boete van 13 duizend euro en mogelijke deportatie naar het land van herkomst. ‘Het beste zou zijn om op vakantie te gaan in je eigen land, en na drie of maanden terug te komen. […] Dit is goed voor jou en voor het bedrijf (zijn werkgever, red.). Want gedurende deze periode zal er bijzonder weinig werk te doen zijn.’ De arbeiders worden naar de zogeheten ‘Industrial Area’ gestuurd, een megawijk aan de zuidrand van Doha, en naar al-Shahaniya, een gebied in de woestijn buiten de stad. Na het toernooi mogen ze terugkomen.

Migranten in Doha, Qatar tijdens een gebed. Beeld NurPhoto via Getty Images

Dankzij de uitzettingen hebben de Qatarese autoriteiten de appartementen voor meer geld kunnen verhuren aan voetbalsupporters. In een aantal van de migrantenwijken kun je als fan een kamer boeken voor zo’n 400 à 600 euro per nacht, een veelvoud van wat migranten betalen.

‘Dit is bullshit,bro’

De segregatie is geen geheim: aan de rand van ‘nieuw Doha’ zijn twee meter hoge houten borden neergezet met WK-slogans (‘Amazing’), met als gevolg dat de wijk vanaf de doorgaande weg onzichtbaar is. Vani Saraswathi, hoofd van de website migrant-rights.org, sprak tegenover persbureau Reuters van ‘het bewust creëren van getto’s’ om de ‘blitse en rijke façade’ van het land niet te verstoren. ‘De politie weet hoe wij hier leven’, zegt Maina. ‘Dat willen ze niet aan de buitenwereld laten zien.’ Op vragen van de Volkskrant kwam geen antwoord van de Qatarese regering.

Op het moment dat Maina het appje krijgt, deelt hij een kleine slaapkamer met zes andere Kenianen. Het bericht kwam boven op de zorgen die hij al had: zijn verblijfsvergunning is in december 2021 verlopen, sindsdien verblijft hij illegaal in Qatar. Hij gaat er aanvankelijk van uit dat de dreigende huisuitzetting een loos gerucht is. Aan een kennis appt hij: ‘Dit is bullshit, bro.’

Twee uur om te vertrekken

Maar binnen een week hoort hij van zijn Filipijnse huisbazin dat de politie onderweg is. De Kenianen grijpen hun spullen, en maken dat ze wegkomen. Als de agenten het pand hebben uitgekamd, keren ze stilletjes terug. Vanwege de gebrekkige handhaving kunnen ze er de weken daarna blijven wonen. ‘De eerste dagen durfden we geen stap buiten de deur te zetten’, zegt Maina. ‘We dachten dat we gelijk opgepakt zouden worden.’

Volgens Reuters zijn er aan de vooravond van het WK duizenden migranten uit hun huizen gezet. In een buurt op loopafstand van ‘nieuw Doha’ kregen 1.200 inwoners twee uur om te vertrekken, waarna de sloten vervangen werden. Een aantal mannen kon nergens terecht, en sliep nachtenlang buiten.

Hoe chaotisch de uitzettingen soms verliepen, blijkt uit het verhaal van een 27-jarige elektricien uit Bangladesh. Met negen andere migranten woonde deze Hasan (niet zijn echte naam) tot voor kort in de wijk Fereej Abdul Aziz, een kwartiertje rijden van het stadion waar Oranje later tegen Ecuador en Amerika zou voetballen. Bij de aanleg van het metronetwerk hielp Hasan de afgelopen jaren met de aanleg van elektriciteitskabels.

In de afgelopen weken hebben de Qatarese autoriteiten talloze arbeidsmigranten uit hun huizen gezet. Beeld AFP

Op 5 oktober stond er iemand op de stoep namens de Qatarese huisbaas. Ze moesten dezelfde dag vertrekken. Op een filmpje dat Hasan met de Volkskrant deelt, is te zien hoe de mannen in de avondschemering op straat staan, vertwijfeld over de vraag waar ze naartoe kunnen. Via via regelen ze een kamertje in een uithoek van de ‘Industrial Area’, weggestopt achter een autospuiterij.

‘We doen dit ter ere van de gasten’

Het gaat om een bedompte bouwval met vijf stapelbedden en wat paardendekens. De mannen betalen er maandelijks 80 euro per persoon voor. Op de grond eten drie Nepalezen met blote handen uit een pan met rijst en bonen. Omdat Hasan geen Engels spreekt, communiceert hij via een vertaal-app. Ze werden geacht Doha voor twee maanden te verlaten, schrijft hij. De huisbaas had erbij gezegd ‘veel gasten’ te verwachten uit het buitenland. ‘We doen dit ter ere van hen.’

Na de uitzetting was hij eerst ‘een beetje boos’, vervolgt Hasan. ‘Maar nadat ik er lang over had nagedacht, realiseerde ik me dat ik met boosheid niks opschoot.’ Hij benadrukt dat hij in Qatar te gast is, en dat hij van het land houdt. Het enige probleem is dat hij zonder inkomen zit: vrijwel alle bouwprojecten in Qatar zijn tijdens het WK stilgelegd. Of Hasan zich vrij voelt zijn mening te geven, is onduidelijk. Migranten die in het verleden kritiek uitten of stakingen organiseerden, werden opgepakt en gedeporteerd.

Verderop in de stad zet Maina zijn tanden in een groot stuk kip. Omdat hij geen werk meer heeft en hij de huur niet meer kon betalen, is hij bij vrienden ingetrokken. Hij vertelt dat zijn vader overleed toen hij een peuter was. Als enige zoon is het zijn taak zijn moeder te helpen.

Bedrijf heeft nog zijn paspoort

In 2019 vloog hij daarom naar Qatar, zijn hoofd vol verwachtingen. Via een tussenpersoon tekende hij een contract voor twee jaar bij een bouwbedrijf. Na een jaar kreeg hij een arbeidsconflict, waarna hij samen met een paar collega's het werk neerlegde. Na een paar dagen kregen ze te horen dat ze terug moesten naar Kenia – er was geen werk meer. De vliegtickets lagen al klaar. Maar omdat Maina nog lang niet genoeg had verdiend om een lapje grond voor zijn moeder te kopen, besloot hij te blijven. Midden in de nacht ontvluchtte hij het appartement van het bouwbedrijf.

Sindsdien staat hij te boek als ‘voortvluchtige.’ In Qatar was het namelijk tot voor kort verboden om ontslag te nemen (of ander werk) zonder toestemming van je ‘sponsor’ – de persoon die voor een arbeidsmigrant garant staat. In Maina’s geval: de baas van het bouwbedrijf. Datzelfde bedrijf heeft nog steeds zijn paspoort. Pogingen van sponsor te wisselen, zijn op niets uitgelopen, zo laat hij aan de hand van sms’jes zien. Zijn laatste hoop is om geld te verdienen met zwart werk. Voor een nieuwe verblijfsvergunning heeft hij duizenden euro's nodig.

Tot die tijd kan Maina als ongedocumenteerde op ieder moment worden opgepakt en naar Kenia worden gedeporteerd. Iedere keer dat hij een politieauto ziet, gaat zijn hartslag omhoog. Zachtjes: ‘Ik ben constant op mijn hoede.’ Uit schaamte durft hij zijn moeder niet te spreken. Als ze belt, neemt hij niet op. En het WK voetbal? Daar kijkt hij niet naar, zegt hij. Hij bidt liever tot God, hopend op een wonder.