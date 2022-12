Hakim Ziyech showt de wereld zijn talenten die bij Chelsea onopgemerkt blijven

Hakim Ziyech heeft de openingstreffer van Marokko gemaakt tegen Canada. Dankzij een 2-1-overwinning werd Marokko winnaar van groep F, voor Kroatië en België. Beeld AP

Marokko won (2-1) van het reeds uitgeschakelde Canada en verzekerde zich van de eerste plek in groep F. De ploeg van bondscoach Walid Regragui liet onder meer het hoger gerangschikte België en Kroatië achter zich. Daarbij vertolkte Ziyech een voorname rol.

In aanloop naar het WK waren de ogen massaal gericht op de Nederlandse Marokkaan, die werd geboren in Dronten. Niet alleen hoopte de natie op zijn geniale ingevingen. De 29-jarige technicus keerde pas kort voor het WK terug bij de nationale selectie, na onenigheid met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic.

De Marokkaanse bond zette Halilhodzic in september vanwege ‘een meningsverschil’ aan de kant, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor Ziyech en Noussair Mazraoui, de andere in Nederland geboren Marokkaan die overhoop lag met de Bosnische coach. De voormalige vleugelverdediger van Ajax (nu Bayern München) begon drie groepswedstrijden in de basis.

Maar was Ziyech wel fit genoeg om de hooggespannen verwachtingen waar te maken? Bij zijn huidige club Chelsea kwam hij dit seizoen slechts sporadisch in actie, zonder een doelpunt of assist achter zijn naam. Hij gebruikt het WK vooralsnog als dankbaar podium om te laten zien dat nog altijd een goede voetballer in hem schuil gaat.

Cadeautje

In de gewonnen wedstrijd tegen België stond de oud-Ajacied aan de basis van het doelpunt van Rotterdammer Zakaria Aboukhlal. Tegen Canada maakte hij binnen vijf minuten zijn eerste WK-treffer. Doelman Miljan Borjan schoof de bal zomaar in de voeten van Ziyech. Van een grote afstand en met veel gevoel lepelde hij de bal in het lege doel.

Het was op dat moment een meer dan verdiende voorsprong. Het al uitgeschakelde Canada, dat in de eerste twee wedstrijden verraste met aantrekkelijk spel, oogde onsamenhangend, terwijl het eensgezind opererende Marokko wist dat het dichterbij was dan ooit om de historische prestatie uit 1986 te evenaren. In Qatar is Marokko het enige Arabische land dat de groepsfase overleefde.

Striemend waren de fluitconcerten van de in grote getalen opgekomen Marokkaanse supporters als Canada de bal had. Een explosie van collectieve blijdschap volgde toen Youssef En-Nesyri Marokko na een formidabele pass van Paris Saint-Germain-speler Achraf Hakimi op 2-0 zette. Ziyech juichte en liet zich met een fraaie aanname uit de lucht en een subtiel hakje achter het standbeen meegaan op de golf van opwinding die door het stadion ging.

Maar zo simpel als het Marokko voor rust verging, zoveel moeite had de moegestreden ploeg het in de tweede helft. Mede doordat Canada op slag van rust via een eigen doelpunt van Nayef Aguerd was teruggekomen tot 2-1 en onverschrokken op zoek ging naar de gelijkmaker. Dus werd bij Marokko nadrukkelijker beroep gedaan op Sofyan Amrabat, de vierde Nederlandse Marokkaan in de ploeg van bondscoach Regragui.

De 26-jarige controlerende middenvelder met de lichaamsbouw van een bodyguard blonk al uit tegen Kroatië en België en toonde ook tegen Canada waarom hij een onmisbare schakel is in het hechte Marokkaanse collectief, dat na het laatste fluitsignaal als een team plaatsing voor de achtste finales in de middencirkel vierde.