Geen collega-sterren, maar jonge helpers houden WK-droom van Messi in leven

Lautaro Martínez is een grote meneer bij Internazionale. Als onbetwiste sterspeler schoot de spits de Milanezen in 2021 naar de eerste landstitel in elf jaar tijd, en herhaalde hij dat kunstje dit jaar in de Coppa Italia. 573 kilometer verderop, in de Italiaanse hoofdstad, is eveneens een Argentijn dé grote ster. Toen spelmaker Paulo Dybala deze zomer bij AS Roma als nieuwe aanwinst werd gepresenteerd, stroomde het plein bij het Palazzo della Civiltà Italiana vol met tienduizenden uitzinnige fans.

Naast een Italiaanse sterrenstatus komen Martínez en Dybala nog iets overeen. Beide vedetten zullen Nederland - Argentinië vanaf de reservebank mogen aanschouwen. Bij Argentinië is er slechts ruimte voor één superster. De rest van het elftal speelt volledig in dienst van Lionel Messi.

Het is deze strikte hiërarchie, waarmee Argentinië plots successen boekt onder Lionel Scaloni. Voordat hij rust en orde bracht bij La Albiceleste in 2018, versleet de nationale ploeg acht bondscoaches in het eerste decennium met Messi. Dat het met de beste voetballer op aarde geen eindtoernooi won in die periode, was te danken aan aanhoudende wanorde.

Rigoureuze veranderingen

Nu is winnen weer de norm. De uitglijder tegen Saoedi-Arabië is de enige nederlaag in de laatste 39 interlands voor Messi en consorten. Toch heeft die wedstrijd geleid tot rigoureuze veranderingen onder Scaloni. Wie Messi niet optimaal helpt, vliegt eruit. Op drie plekken kiest Scaloni ineens voor de jeugd, wat Argentinië gedurende dit WK een zichtbare boost heeft gegeven.

In de spitspositie heeft de opvallendste wijziging plaatsgevonden. Lautaro Martínez was met 7 goals en 4 assists tijdens de WK-kwalificatie een betrouwbare adjudant voor Messi. Toch moest El Toro na de nederlaag tegen Saoedi-Arabië en de moeizame zege op Mexico plots zijn basisplaats afstaan. Dit terwijl hij sinds de komst van Scaloni in 2018 eigenlijk altijd onomstreden is geweest.

In plaats daarvan gaat nu de voorkeur uit naar Julián Álvarez als aanvalspartner voor Messi. Na een sensationeel seizoen bij River Plate, waar hij gemiddeld eens per 89 minuten bij een goal betrokken was, trok de 22-jarige spits deze zomer voor veel geld naar het almachtige Manchester City. Daar oogt hij in invalbeurten eigenlijk nu al te goed om slechts understudy te blijven van Erling Haaland.

Longen uit zijn lijf

Een belofte die Álvarez op dit WK nogmaals onderstreept. Niet alleen kwam hij tegen Polen en Australië tot scoren, ook loopt hij de longen uit zijn lijf. Met gemiddeld 65 sprints per 90 minuten is Álvarez ruim de arbeidslustigste loper aan Argentijnse zijde. Dit alles zodat Messi geen stap te veel hoeft te doen: de superster komt tot 33 sprintjes per 90 minuten, de helft van Álvarez.

Ook op het middenveld heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden. In de machinekamer heeft veteraan Leandro Paredes (Juventus) moeten wijken voor Enzo Fernández. Bij het Benfica van Roger Schmidt maakt de 21-jarige midmid furore, en heeft hij na zijn eerste halfjaar de gehele Europese voetbaltop achter zich aanzitten. Ook in de nationale ploeg arriveert hij bliksemsnel: met 113 balcontacten per 90 minuten is hij de Argentijn die het vaakst aan de bal komt.

Naast Fernández op het middenveld is er ook ruimte gemaakt voor Alexis Mac Allister. Slechts één speler - Aurélien Tchouaméni van Frankrijk - is dit WK nog zorgvuldiger met zijn passes op de vijandelijke helft dan de 23-jarige spelmaker van Brighton (92 procent).

Kortom, de leider van dit Argentinië is misschien wel het beroemdste voetbalgezicht ooit. Maar in zijn schaduw breekt de nieuwe generatie nu opvallend snel door.