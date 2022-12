Frenkie de Jong speelt tegen zijn vroegere idool: ‘Messi was in alles de beste’

Drie spelers van Ecuador moeten eraan te pas komen om Frenkie de Jong af te stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een topaffiche, zonder weerga bijna: de klassieker Nederland - Argentinië, vrijdag, voor bijna 90 duizend toeschouwers in stadion Lusail, van wie zeker 80 duizend voor Argentinië juichen, in weer een hoogmis voor Messi. ‘Schitterend’, zegt middenvelder Frenkie de Jong. ‘Heel veel zin in. Dit zijn de wedstrijden waarvan je droomt. Tegen Argentinië, met Messi.’

Of hij nerveus is? ‘Ja, elke wedstrijd is er spanning, nervositeit. Maar de spannendste wedstrijd was tegen Noorwegen, in de lege Kuip, voor de WK-kwalificatie. We konden echt iets verliezen voor ons gevoel.’ Als de aftrap is geweest, is de spanning meestal weg.

Onbeducht: ‘Wij moeten voor de wereldtitel gaan. We staan in de kwartfinale en zijn lang ongeslagen. Drie keer winnen en we zijn wereldkampioen. Als we de halve finale halen en dan verliezen, zullen we heel teleurgesteld zijn.’ Als het gebeurt met minder esthetisch voetbal, het zij zo. ‘Ik had vroeger bij Nederland soms het idee dat het doel was om de finale te halen. Dat is geen doel. Je moet de finale winnen. Ik win liever met slecht voetbal dan dat wij goed hebben gespeeld en de finale verliezen, of eerder stranden. Waarvoor Nederland staat, is niet het belangrijkst.’

Intens WK-genot

Kritiek op het spel van Oranje, van analisten en volk? ‘Dat is helemaal niet erg. Wij weten ook dat we aan de bal beter kunnen.’ Frenkie de Jong lacht, oogt pips als gevolg van ziekjes te zijn geweest. Hij geniet intens van het WK. Maandag, op de vrije dag, voer de selectie op een mooie boot. En hij ziet veel voetbal op tv. ‘Voor alle grote landen ga ik echt zitten. Ik vind het echt superleuk om Kameroen - Servië in de groepsfase te zien, maar dat is omdat het een WK is. Dat is zo’n speciaal gevoel. Als in het weekeinde NEC - Groningen is, ga ik daar niet voor zitten. Een WK is echt fantastisch. Heel de wereld is ermee bezig. In elk land is er verbinding. Het brengt een soort gezelligheid mee.’

De burger kan zeiken of blij zijn. ‘Als wij winnen, is heel Nederland blij. Dat is bij clubs toch anders. Als Ajax wint, zijn de Ajax-supporters blij maar de anderen juist niet. Het WK is een soort verbroedering.’ Een WK is overleven, elke ronde weer. De voetballiefhebber Frenkie de Jong ziet ook het liefst dat elke ploeg vol op de aanval speelt, maar dat is verleden tijd. ‘Wij willen ook op de aanval spelen, maar we zijn afhankelijk van vorm, van balbezit. Als wij telkens de bal snel verliezen, wordt het lastig. Het zou dan heel naïef zijn om te zeggen: we blijven met vijf man voorin hangen, terwijl we de rest laten verdedigen en ruimte weggeven.’

Wie stopt Messi?

Hij prijst de parels in de kroon. ‘Die eerste goal van ons, tegen Amerika, was een van de mooiste goals van het toernooi. We kunnen het wel, maar we hebben nog niet ons beste spel laten zijn.’ Meer van die momenten zijn nodig tegen Argentinië, waarbij de hamvraag is: wie stopt Messi? De Jong was twee seizoenen teamgenoot bij Barcelona, nadat hij als kind al naar Barcelona wilde om Messi te kunnen zien, en in diens shirtje rondliep.

Nee, hij heeft Messi niet geappt. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik iets tegen hem te zeggen heb. Misschien spreek ik hem daar even, kort voor of na de wedstrijd. Het gaf veel voldoening om met hem te spelen. Ik keek al tegen hem op als kind dat net voetbal keek. Om dan met hem te voetballen, is echt top. Hij was in alles de beste. Of het nu in een positiespel was, met afwerken of in een partijtje.’ Was er niet één aspect waarin hij beter was? ‘Ik heb het niet kunnen ontdekken.’

Hoe schakelt Oranje Messi dan uit? ‘We moeten het als team doen. Als team beter zijn dan Argentinië. We spelen niet alleen tegen Messi.’ Hij weet het plan nog niet, Oranje zette achter gesloten deuren dinsdag de eerste stap. In de zone, mandekking? Hem volgen, dat is het belangrijkst, door wie dan ook. ‘Als hij dreigt de bal te krijgen, zie je altijd drie of vier van de tegenstanders klaar om hem aan te vallen, of om de bal te onderscheppen. Hij krijgt altijd speciale aandacht. Hij kiest positie, maar ik denk niet dat wij hem zo vrij zullen laten rond het strafschopgebied. Dat is niet slim. Wij moeten zorgen dat hij dat momentje niet krijgt. Je kunt wel vier man opofferen, maar dan zijn er ook andere spelers die het verschil kunnen maken. Hij heeft er al vijftien jaar mee te maken dat elk team hem wil afstoppen. En over het algemeen vond hij wel een oplossing. Wij moeten als team beter zijn dan Argentinië.

‘Ik kan ook beter dan mijn spel tegen de Amerikanen. Soms zit zo’n wedstrijd ertussen. Er is geen excuus.’ Tegen een beter team dan de Verenigde Staten is het niet per se makkelijker, omdat Oranje dan meer ruimte krijgt. ‘De verwachtingen van het publiek zijn dan alleen lager. Het publiek vindt het logisch dat Argentinië dan ook even de bal heeft.’