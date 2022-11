Frenkie de Jong laat de bal uit de hemel vallen en Cody Gakpo kopt: Oranje wint van Senegal

Davy Klaassen zet Oranje op 2-0. Beeld REUTERS

Nederland, de ploeg die streeft naar de wereldtitel, gekleed in een flitsend oranje pakje, voetbalde soms onsamenhangend, hoewel ook met perspectief op veel meer en met passie, als een oranje golf die over het veld spoelde, met de goal van de uitblinker van PSV als enigszins gelukkige beloning. En de beslissende 2-0 van invaller Davy Klaassen in blessuretijd, na een matig gestopt schot van Memphis Depay.

‘De eerste wedstrijd is de belangrijkste’, zei bondscoach Louis van Gaal vooraf, met eerst Ecuador en dan het zwakke Qatar als volgende tegenstanders, zodat een plek in de achtste finales haalbaar moet zijn. Beter samenspel is alleen nodig, minder slordigheid, minder balverlies, dat telkens tot een krachtsinspanning leidde om de Senegalese ontsnappingen te neutraliseren.

De leeuwen van Oranje werden hoe dan ook geregeld bijna overlopen door Senegal, de Leeuwen van de Teranga (wat gastvrijheid betekent in hun taal, Wolof). Zeker na rust, toen de 0-0 onafwendbaar leek, sloeg Oranje onbarmhartig toe. Het passje van Daley Blind, aanvallend en verdedigend op links in de 1-3-4-3 van Louis van Gaal, was geniaal. Memphis Depay kaatste in plaats van weg te draaien. Het bleek een goed besluit. De Jong gaf zo’n bal die alleen de allergrootsten kunnen afleveren. Hij liet de bal uit de hemel vallen. Over de defensie, in het niemandsland voor de grabbelende doelman Edouard Mendy, want Gakpo kopte met lef binnen.

Eén van de potentieel beste spelers

Senegal - Nederland was de wedstrijd waarin Frenkie de Jong twee kanten van zijn kunnen liet zien, waarmee het oordeel over Oranje was geveld. Hij verhief zich op het platform van de wereldtop, als één van de potentieel beste spelers van het toernooi, met dribbels en inzicht, met risico, met voetbal dat het de moeite waard maakt om naar voetbal te kijken. Maar hij viel soms ook van het verhoog, want hij had moeten scoren, gaf voor rust een onbedachtzame bal op Virgil van Dijk door het strafschopgebied heen, en leed veel balverlies. Maar ja, op het eind was daar die lichtstraal uit de toverschoen.

Hij stond daarmee model voor Oranje, dat soms mooi aanviel, maar te weinig om Senegal werkelijk te verontrusten. De aanvallers Steven Bergwijn en de na een uur door Memphis Depay vervangen Vincent Janssen kregen nauwelijks een kans. Cody Gakpo zwierf vaak vanaf rechts, waar hij een paar van zijn fameuze voorzetten losliet. Bij zijn doelpunt dook hij in het centrum op. Schitterend.

Als verwacht bleek Senegal een uitstekende tegenstander, vol discipline, techniek en vastigheid. De kampioen van Afrika verlangt naar verbetering van de beste prestatie van een Afrikaans land op het WK, de kwartfinales, en dat zonder de beste speler van het continent, Sadio Mané (geblesseerd).

Spannend debuut

Spannend was het debuut voor Andries Noppert, de 28-jarige doelman van Heerenveen, binnen een jaar gepromoveerd van reserve bij Go Ahead tot doelman van Oranje, vanwege zijn lengte en vorm. Maar spanning op een WK, in een vol stadion, met een ander volkslied dan dat van Friesland voor de wedstrijd, is toch anders dan opwinding in het Abe Lenstra Stadion. Ze namen soms geen risico met hem, de verdedigers onder leiding van Virgil van Dijk, door de bal gewoon weg te werken. Nooit met elkaar gespeeld, alleen getraind. Het was de gok van Van Gaal, ingefluisterd door keeperstrainer Frans Hoek. Noppert kreeg betrekkelijk weinig moeilijk werk te doen, al trad hij in de tweede helft uitstekend op na schoten van Boulayé Dia, in de korte hoek, en Idrissa Gueye, bijna recht op hem af.

De wedstrijd golfde in redelijk tempo op en neer, met veel onderbrekingen, en ondanks het nog veel snellere, soms gekmakende getrommel in stadion Al Thumama in Doha, dat elke poging tot andere vormen van aanmoedigingen liet verdrinken in kansloosheid. Senegal laat zich als ploeg gaarne terugplooien, aan de hand van bondscoach Aliou Cissé.

De dribbelaars Ismaila Sarr en Krepin Diatta waren dreigend, vaardig en snel. Matthijs de Ligt, in plaats van Jurriën Timber opgesteld, was onbesuisd, alsof hij zich overgaf aan de nationale sport van Senegal, worstelen. De beste kans voor rust was ook voor Oranje, na een schitterende uitbraak, alleen al vanwege de pass waarmee Daley Blind de bal wegwerkte. Daarna ging het snel: van Steven Bergwijn naar Steven Berghuis, naar binnen op De Jong, die niet met links schoot doch kapte naar zijn betere been. Het duurde te lang. Gelukkig betoverde De Jong in de tweede helft, kort voor tijd.