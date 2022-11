Fifa-baas Infantino deed een opgekrikt JFK’tje: hij voelde zich én Qatarees én Arabier én gay én arbeidsmigrant, maar even geen Zwitser

Virgil van Dijk droeg maandag niet de OneLove-aanvoerdersband, de combinatie van de ‘pan-Afrikaanse vlag en de panseksuele vlag’ waarmee Oranje had willen laten zien dat voetbal inclusief en tolerant hoort te zijn.

Maandag bepaalde de Fifa dat het dragen van de band bestraft zou worden met een gele kaart – waarna Nederland, net als de andere landen die van plan waren ermee op het veld te verschijnen, besloot de door de Fifa beschikbaar gestelde #NoDiscrimination aanvoerdersband om Van Dijks arm te schuiven, immers ook een mooie boodschap.

‘We willen wereldkampioen worden’, aldus bondscoach Louis van Gaal – dan kun je niet hebben dat je rots in de branding meteen op scherp staat met een gele kaart, OneLove of niet.

Het was opmerkelijk hoe gemakkelijk de KNVB en andere bonden op andere gedachten konden worden gebracht met de dreiging van een gele kaart. Analyticus Leonne Stentler zei op de radio dat ze hierover erg teleurgesteld was, maar ze begreep het ook wel weer: principiële en sportieve argumenten kwamen hier hevig met elkaar in botsing en de sportieve moesten helaas prevaleren.

Bovendien is de Fifa volgens Gianni Infantino al een inclusieve organisatie, dus de boodschap was totaal overbodig; ook voor Qatar dat alle lhbtiq’ers van harte welkom heet en heeft beloofd ze niet in de gevangenis te smijten. Naast Infantino zat zijn persvoorlichter, die verklaarde gay te zijn en geloof te hechten aan de woorden van zijn voorzitter. Die knikte instemmend, de voorlichter kan een bonus tegemoet zien.

De toespraak van Infantino was een verbeterde versie van John F. Kennedy’s ‘Ich bin ein Berliner’-toespraak tot de inwoners West-Berlijn uit 1963. ‘Vandaag voel ik me Qatarees’, begon Infantino met veel gevoel voor dramatiek, om vervolgens te zeggen dat hij zich ook Arabier voelde, Afrikaan, ja, dat hij zich vandaag ook gay voelde, gehandicapte en arbeidsmigrant. ‘Ik voel dat allemaal.’ Hij werd eraan herinnerd dat hij de vrouw vergat, waarna hij gauw verklaarde zich vandaag ook vrouw te voelen.

Infantino voelde zich vandaag geen Zwitser, want Zwitserland hoort bij de landen die met een OneLove-band wilden gaan voetballen. Infantino is de kritiek van de Europese landen helemaal zat. Hij beschuldigde ze van een dubbele moraal, hypocrisie en racisme. Als je zag wat Europa de afgelopen drieduizend jaar allemaal fout had gedaan, zei Infantino, dan waren we hier de komende drieduizend jaar nog wel bezig met excuses te maken, iets waarmee inmiddels overigens een begin is gemaakt.

Infantino had een punt wat betreft de dubbele moraal en de hypocrisie – als er geld kan worden verdiend of er gas moet worden geleverd, zwijgen de Europeanen als het graf.

Infantino, die voor zijn herverkiezing zal worden gesteund door de KNVB, stelde zich daarmee vierkant op achter de Qatarese WK-organisatie, die altijd al heeft beweerd dat de Europeanen zich niet zo moreel superieur moeten voelen. De Engelsen noemen die redenatie toepasselijk ‘whataboutery’: kritiek counteren met een verwijzing naar de dubieuze praktijken van de Europeanen door de geschiedenis heen.

Elk beroep op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd zodoende in de kiem gesmoord onder het motto: kein keloel, fussball spielen.