Fantasieloos Brazilië wint van Zwitsers dankzij perfecte dropkick van Casemiro

Casemiro schiet Brazilië naar de achtste finale. Beeld Corbis via Getty Images

Het was de afgelopen dagen het meest besproken lichaamsdeel in Brazilië: de verstuikte enkel van Neymar. Zonder de geblesseerde sterspeler had het fantasieloze Brazilië lange tijd moeite om een gaatje te vinden in het hechte collectief van Zwitserland. Tien minuten voor tijd schoot Casemiro knap raak: 1-0.

De vlotlopende aanval, opgezet via Vinicius Junior en Rodrygo, die door Casemiro fraai werd afgerond, stond in schril contrast met het stroeve spel van de favoriet voor de wereldtitel. Het scheelt of Neymar wel of niet meedoet in een selectie vol sterren. Bondscoach Tite hoopt weer over zijn sterspeler te kunnen beschikken in de achtste finales, waarvoor Brazilië zich door de overwinning plaatste.

Eerder moeten wisselen

In aanloop naar het duel met Zwitserland trok Tite de blessure van Neymar aan en vond dat hij hem eerder had moeten wisselen in de eerste wedstrijd tegen Servië. ‘Ik besefte niet dat hij geblesseerd was, anders had ik hem eerder naar de kant gehaald’, zei hij. ‘Ik neem het mezelf kwalijk. Ik had voorzichtiger moeten zijn en betuig spijt.’

In Brazilië was opvallend genoeg niet iedereen rouwig om de blessure van Neymar. Met zijn openlijke steun voor de controversiële extreem-rechtse ex-president Jair Bolsonaro, die vorige maand de verkiezingen nipt verloor, streek hij de aanhangers van de linkse Lula Da Silva tegen de haren in. Lula beweerde zelfs dat Bolsonaro de belastingschuld van Neymar zou hebben kwijtgescholden.

In een statement probeerde Neymar dit weekend zijn gepolariseerde landgenoten enigszins te verenigen. ‘De trots en de liefde die ik voel bij het dragen van dit shirt zijn onbeschrijfelijk. Als God me de kans zou geven om te kiezen waar ik geboren zou worden, zou het Brazilië zijn. Ik wens niemand kwaad toe en help mensen die het nodig hebben.’

Bevliegingen

Zonder Neymar moest Brazilië het vooral van de bevliegingen van de buitenspelers Vinicius Junior en Raphinha hebben. Eenmaal vonden zij elkaar voor rust, maar doelman Yann Sommer keerde de inzet van Vinicius Junior. In de tweede helft zag de watervlugge aanvaller van Real Madrid een doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

Ook de ingevallen dribbelaars Jesus, Rodrygo en Antony, om het surplus aan aanvallende kwaliteiten nog maar eens te benadrukken, konden het verschil niet maken. Zwitserland dacht een knap punt te pakken. Maar dat was buiten de verdedigende middenvelder Casemiro gerekend. De speler die zo vaak wordt geroemd om het bewaken van de balans in het elftal schoot met een volmaakte dropkick uit zijn slof.