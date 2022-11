Engeland wint ‘Battle of Britain’ van armzalig Wales: 3-0

De Engelse aanvaller Marcus Rashford heeft zojuist Engeland op 1-0 gezet. Beeld Reuters

Een hoofdrol bij de Engelsen was weggelegd voor Marcus Rashford. De Manchester United-aanvaller, bij zijn club opgebloeid onder coach Erik ten Hag, scoorde na rust met een fraaie vrije trap. Bovendien stond hij aan de basis van de tweede goal en scoorde hij twintig minuten voor tijd de derde. Engeland heeft in drie wedstrijden negen doelpunten gescoord en zich heeft geschaard onder de favorieten. Op het WK van 2018 eindigde het als vierde en anderhalf jaar geleden was het verliezend finalist op het EK.

The Battle of Britain. Zo was het duel tussen de Britse buren aangekondigd. Een ongelijk gevecht evenwel, want de laatste zege van Wales op de grote buurman dateert van 38 jaar geleden, door een doelpunt van Mark Hughes. De laatste ontmoeting op een groot toernooi was op het EK van 2016 in Frankrijk, toen Engeland in de laatste minuut een 2-1 zege pakte. Maar Wales had indertijd de laatste lach. Groot was het plezier bij The Dragons toen Engeland enkele dagen later door voetbaldwerg IJsland werd uitgeschakeld. De Engelsen zijn dit leedvermaak niet vergeten.

Voor Engeland stond in het Al Rayyan-stadion vooral de eerste plek in groep B op het spel, terwijl Wales bij een zege nog een kleine kans had zich te plaatsen voor de knockout-fase. Na de teleurstellende 0-0 tegen de Verenigde Staten had bondscoach Gareth Southgate besloten om de publieke opinie tegemoet te komen, door Phil Foden een basisplek te gunnen. Ook was er naast Harry Kane een plek voor Marcus Rashford. In aanvallend opzicht kampt Southgate met een waar luxeprobleem. Premier League-sterren Raheem Sterling, Bukayo Saka en Jack Grealish zaten op de bank.

Nul houden

Het strijdplan van Wales was duidelijk: de nul houden en hopen op een bevlieging van sterspeler Gareth Bale in het laatste kwartier. Dat lukte aanvankelijk aardig. Engeland speelde bij vlagen mooi, aanvallend voetbal maar liep zich stuk op een muur van rode Wales-shirts. De beste kans kwam na een kleine tien minuten spelen toen Kane collega-aanvaller Rashford alleen voor Danny Ward zette, maar de Leicester-doelman redde knap.

In de laatste tien minuten voor rust liet Engeland mooi combinatievoetbal zien, maar de aanvallen stierven telkens schoonheid. Toch leek een doelpunt een kwestie van tijd te zijn. Het duurde tot diep in blessuretijd van het eerste bedrijf totdat Wales zich in de buurt van het vijandelijke doel begaven, wat leidde tot een schot van Swansea City’s Joe Allen, dat over en naast ging. Vanuit Londen kon kroonprins William tevreden zijn met het gammele evenwicht: hij is immers Prins van Wales, maar ook erevoorzitter van de Engelse voetbalbond.

Een wonderbaarlijk fenomeen op dit eindtoernooi is het geringe aantal vrije trappen dat doel treft, iets dat wordt geweten aan de bal die volgens menig speler als een ballon aanvoelt. Zelfs Lionel Messi heeft moeite met zijn vrije trappen. Maar aan deze droogte kwam vier minuten na rust een einde. Nadat de slalommende Foden was neergelegd, mocht Rashford vanaf 20 meter een vrije trap nemen. Vanaf links draaide de Manchester United-aanvaller de bal in de rechter bovenhoek, doelman Ward ging niet geheel vrijuit. Hiermee was het hek van de dam.

De Welshe Spurs-verdediger Ben Davies liet even later zich van de bal zetten door Rashford, die de bal passte naar, Kane wiens voorzet perfect was voor Foden: 2-0. Ruim een kwartier later schoot de levensgevaarlijke Rashford de 3-0 binnen, wat tevens de honderdste WK-goal was van Engeland. Onder applaus van de Engeland-fans werd Rashford, die zijn carrière op het hoogste niveau was begonnen onder de vleugels van Louis van Gaal, naar de kant gehaald ten faveure van Jack Grealish. Wales had geluk dat het bij 3-0 bleef. Onder meer John Stones miste een grote kans.

Voor Southgate was deze wedstrijd het ideale antwoord op zijn vele critici: de twee spelers die hij had ingebracht hebben beiden het net gevonden. Echt leven deed dit omstreden wereldkampioenschap nog niet in Engeland, maar langzaam maar de Football’s coming home-koorts zal zeker uitbreken. Niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook verdedigend zit Engeland prima in elkaar. Wales, daarentegen, zal meer hebben verwacht van de eerste WK-deelname sinds 1958, toen het in Zweden uitgeschakeld werd door een jonge Pelé.