Engeland, favoriet voor de wereldtitel, heeft slechts één echt probleem: een luxeprobleem voorin

Aanvaller Marcus Rashford in extase na een doelpunt tegen Wales in de laatste groepswedstrijd van Engeland van dit WK. Beeld Getty

Het zijn tijdens het WK voetbal in Qatar geen gemakkelijke tijden voor Gareth Southgate. Voor de knock-outwedstrijd in de achtste finales tegen Senegal van zondagavond moet de Engelse bondscoach kiezen welke twee aanvallers centrumspits en aanvoerder Harry Kane moeten flankeren. Alle kandidaten zijn in vorm: Bukayo Saka, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Callum Wilson, Mason Mount, Jack Grealish en Phil Foden. De enige manier om iedereen blij te houden zou 1-1-8 zijn, het systeem van de Old Etonians in Julian Fellowes’ victoriaanse voetbalfilm The English Game.

Dat zou een stijlvolle manier zijn om het voetbal naar ‘huis’ te brengen, in de vorm van de eerste wereldtitel sinds 1966. Dat is al die jaren de obsessie van de Engelsen. De thuiskomst lijkt steeds meer dichterbij te komen. De ploeg was halve finalist op het WK van 2018 in Rusland en verliezend finalist op het Europees kampioenschap van anderhalf jaar geleden. Oud-bondscoach Sven-Göran Eriksson sprak voor het toernooi zelfs over een ‘gouden generatie’, De klinkende zeges op Iran (6-2) en Wales (3-0) hebben de hoop doen toenemen, al was de 0-0 tegen de Verenigde Staten een teleurstellend intermezzo.

Nog geen voetbalroes

Van een voetbalroes op het eiland is nog geen sprake. Natuurlijk hangt de patriottische Kirby Estate in Zuid-Londen vol met vlaggen en zitten de kroegen vol tijdens de wedstrijden, maar het toernooi in het voormalige protectoraat voelt ver weg. Ook de tabloids, die de gewoonte hebben de druk op te voeren, houden zich koest. Veel sappige verhalen zijn er niet. De spelers zitten afgeschermd in een kamp en hun vrouwen, de Wives and Girlfriends (Wags), dobberen voor de kust op een cruiseschip dat is omgedoopt tot HMS Wag.

Uiteraard was er volop Schadenfreude over de Duitse uitschakeling. ‘Herr we go… Home,’ plaagde The Sun. ‘In elk geval verliezen we niet van ze met strafschoppen’, zo haalde The Daily Express opgelucht adem. De angst voor het schieten vanaf de elfmeterstip zit er nog steeds diep in, zeker na de anticlimax op Wembley tegen de Italianen in de laatste EK-finale. Op Oranje na is er geen team op het WK met slechtere strafschoppenstatistieken dan The Three Lions, al zijn de Fransen, de waarschijnlijke tegenstander in de kwartfinale, niet veel beter op dit gebied.

De aanvallende kwaliteiten maken de Engelsen gevaarlijk, getuige de negen doelpunten in drie WK-wedstrijden. Tegen Wales schitterde Rashford, die is opgebloeid onder Erik ten Hag. De Manchester United-manager beleeft sowieso een goed wereldkampioenschap, gezien de prestaties ook van ‘zijn’ Bruno Fernandes, Casemiro, Lisandro Martínez en Harry Maguire. Zeker zo goed is Foden, de protegé van Manchester City’s Pep Guardiola, en Saka, die met Arsenal een topseizoen beleeft. Een luxeprobleem waar Louis van Gaal jaloers op kan zijn.

Kane staat nog droog

Uitgerekend topscorer Kane is de enige aanvaller die nog droog staat, maar hij heeft zich wel nuttig gemaakt met vier assists. De 29-jarige spits is allang geen pure nummer 9 meer. Net als bij Tottenham Hotspur neemt hij de vrijheid om terug te zakken en als een nummer 10 de lijnen uit te zetten. Op het middenveld hebben de Engelsen met de 19-jarige Jude Bellingham het meest felbegeerde talent van Europa, terwijl naast hem Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson de stuwende kracht is en een schat aan ervaring inbrengt.

Als de Engelsen een zwakte hebben is dat het hart van de verdediging. Tot nu toe doen Maguire en John Stones het prima, zeker in aanvallend opzicht bij dode spelmomenten. Maar ze hebben nog niet te maken gehad met superaanvallers. Indachtig deze zwakte is er een belangrijke rol weggelegd voor de verdedigende middenvelder Declan Rice. Als geen ander voelt deze Hammer de hand van de geschiedenis op zijn schouders. Want in 1966 wonnen drie West Ham United-spelers met Engeland de wereldbeker.