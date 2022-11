Een hartenkreet: gewoon, lekker voetbal, een paar keer naar de goede kleur spelen

In het polderland kan alles: eeuwig discussiëren over een aanvoerdersband die in bijna alle andere landen van de wereld totaal geen thema is. Of over een speldje met de kleuren van Een Liefde, en of de emir van Qatar daarvan onder de indruk zal zijn of boos.

Ook bakkeleien we over de stijl van ons voetbal. Is Nederland nog wel typisch Nederland, of zijn we als iedereen? Telt alleen winnen, of willen we de wereld blijven verheffen, niet alleen buiten, maar ook op het veld? Is oranje alleen nog de schutkleur van een inwisselbaar elftal dat ook Slovenië had kunnen heten? Niets Hollands gezien tegen Ecuador. Geen echte aanvalsdrift, geen schoonheid, geen werkelijke drang naar voren, maar vooral behoudzucht.

Op het moment van dat soort overdenkingen belt mijn oude vriend Piet de Visser, voormalig trainer en scout. Voetbaldier. Of ik alsjeblieft een open brief wil schrijven aan Louis van Gaal, om terug te keren naar Hollandse waarden. In zijn ogen zijn dat: dominantie, durf, 4-3-3. Totaalvoetbal met eeuwigheidswaarde.

Hij geeft vrijblijvend zijn opstelling, ook zo’n heerlijk gezelschapsspel: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk en Aké; De Roon, Gakpo en Frenkie de Jong; Simons, Luuk de Jong en Bergwijn of Depay. Een echte spits dus. Twee centrale verdedigers in plaats van drie. De Ligt, die zich niet thuisvoelt in het huidige systeem, plus Van Dijk, die nu een soort oppasser is van de drie. Hij kan dan weer de echte leider zijn, de bepaler van het tempo, de meester van het ritme. Twee van de in potentie beste verdedigers kunnen het met zijn tweeën wel rooien in het centrum.

Een vriend van Memphis Depay, gestoken in het nieuwe shirt van Oranje dat hem schitterend stond, zei zaterdag op de familiedag tegen Frenkie de Jong: ‘Hey, you have a good control of the ball.’ Het is snakken naar controle, ook en zeker op de helft van de tegenstander. Het hoeft niet meteen zo dominant te zijn als in 1974, want dat was eens en nooit weer. Je ziet de spelers van tegenwoordig al zuchten, als 1974 ter sprake komt. Dat is de prehistorie van het voetbal.

Maar zie eens hoeveel landen zich laten vormen door de mal van allemaal hetzelfde. Hoe moeilijk het soms scoren is dit WK, hoe ploegen het liefst wachten op de fout van de tegenstander, om dan razendsnel om te schakelen. Al dat atletisch vermogen vergroot de hunkering naar het andere type speler, de Messi’s en Neymars.

Oranje is door de jaren heen een merk geworden in het voetbal, maar elk toernooi is een nieuwe kans op de stempelkaart van eeuwige roem. We kunnen discussiëren over meer ‘rotzakken’ in de ploeg, naar een type Wouters of Davids, maar we verlangen vooral naar een vleugje meer voetbal. Gewoon, lekker voetbal, een paar keer achter elkaar de bal naar de goede kleur spelen, het liefst op de helft van de tegenstander. Met de borst vooruit. Piet de Visser is 88 jaar. Hij spreekt van een hartenkreet, om een apart, eigenwijs voetballand te blijven, ook als hij er allang niet meer is.